Dünyada Eşi Benzeri Olmayan Canlılar Burada Yaşıyor

Adanın en bilinen canlıları lemurlar. Primat ailesine dahil olsalar da maymunlardan farklı olarak prosimian grubunda yer alıyorlar. Uzun yıllar boyunca başka primat türleriyle rekabet etmeden çoğaldıkları için 100’den fazla tür ortaya çıktı. Özellikle sıçrayarak ilerleyen sifaka türleri, adanın simgelerinden biri haline geldi.

Ancak durum günümüzde pek parlak sayılmaz. Lemurlar, dünyanın en tehdit altındaki memeli grupları arasında yer alıyor. Bunun yanında bitki çeşitliliği de dikkat çekiyor. Madagaskar’daki damarlı bitkilerin yüzde 82’si endemik kabul ediliyor. İnsanların kullandığı bitki türlerinin yüzde 5’i yalnızca adada bulunuyor. Üstelik içlerinde tıbbi değeri olan, gıda olarak kullanılan ve iklim değişikliğiyle mücadelede rol oynayan türler yer alıyor.