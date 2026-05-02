article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyada Eşi Benzeri Olmayan Canlılar Burada Yaşıyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.05.2026 - 14:26

Madagaskar, dünyanın en eski adalarından kabul ediliyor. Milyonlarca yıl önce Afrika’dan koparak izole kaldı. Doğal yaşam uzun süre dış etkilerden uzak gelişti. Ortaya çıkan canlı çeşitliliği bilim dünyasını hala şaşırtıyor. Günümüzde bile keşfedilmeye devam eden türler var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

180 milyon yıl süren yalnızlık, doğayı bambaşka bir noktaya taşıdı

Madagaskar, Jura döneminde Afrika’dan, ardından Hint alt kıtasından ayrılarak bugünkü konumuna ulaştı. Mozambik Kanalı ile anakaradan tamamen kopan ada, yaklaşık 419 kilometrelik doğal sınırla çevrildi. Gondwana süper kıtasının parçasıyken başlayan yolculuk, zamanla eşsiz ekosisteme dönüştü.

Bataklık alanlar, mangrovlar, deniz çayırları, mercan resifleri ve yoğun ormanlar gibi çok farklı habitatlar aynı kara parçasında toplandı. İzolasyon sayesinde canlılar farklı bölgelerden gelen türlerle rekabet etmek zorunda kalmadı. Sonuç ise doğrudan şaşırtıcı istatistiklere yansıdı. 

Sürüngenlerin yüzde 95’i, memelilerin ise yüzde 92’si yalnızca Madagaskar’da yaşıyor. Dünya üzerinde benzeri olmayan yaşam formları burada gelişti.

Lemurlar, bitkiler ve keşfedilmeye devam eden yaşam formları

Adanın en bilinen canlıları lemurlar. Primat ailesine dahil olsalar da maymunlardan farklı olarak prosimian grubunda yer alıyorlar. Uzun yıllar boyunca başka primat türleriyle rekabet etmeden çoğaldıkları için 100’den fazla tür ortaya çıktı. Özellikle sıçrayarak ilerleyen sifaka türleri, adanın simgelerinden biri haline geldi.

Ancak durum günümüzde pek parlak sayılmaz. Lemurlar, dünyanın en tehdit altındaki memeli grupları arasında yer alıyor. Bunun yanında bitki çeşitliliği de dikkat çekiyor. Madagaskar’daki damarlı bitkilerin yüzde 82’si endemik kabul ediliyor. İnsanların kullandığı bitki türlerinin yüzde 5’i yalnızca adada bulunuyor. Üstelik içlerinde tıbbi değeri olan, gıda olarak kullanılan ve iklim değişikliğiyle mücadelede rol oynayan türler yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın