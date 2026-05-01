Otobüsten Daha Uzun Dev Yılan Keşfedildi

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.05.2026 - 13:42

Hindistan’da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan dev yılan fosilleri, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. 15 metreye kadar uzayabildiği tahmin edilen canlı, şimdiye kadar yaşamış en büyük yılanlardan kabul ediliyor. Zehirli olmamasıyla dikkat çeken tür, avını sararak etkisiz hale getiriyordu. Yaşadığı dönemde dünya sıcaklıklarının günümüzden daha yüksek olduğu biliniyor.

15 metre uzunluk, 1 ton ağırlık... Karşınızda tarih öncesinin en ürkütücü yırtıcılarından biri!

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bulunan Panandhro maden sahasında keşfedilen fosiller, şimdiye kadar tanımlanan en büyük yılan türlerinden Vasuki indicus’a ait. 

Bilim insanları toplamda 27 omur kemiği buldu ve bazı kemiklerin doğal diziliminde kalmış olması, canlının yapısı hakkında önemli ipuçları verdi. Yapılan analizlere göre 11 ila 15 metre uzunluğa ulaşabilen, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki dev sürüngen, görünüm olarak dev bir pitonu andırıyordu.

Zehir taşımayan tür, avını sararak etkisiz hale getiren bir avcıydı. Yavaş hareket eden ama pusu kurma konusunda oldukça başarılı olan canlı, bataklık ve kıyı bölgelerinde yaşıyordu. Geniş ve silindirik gövdesinin yaklaşık 44 santimetre çapında olduğu tahmin ediliyor. Kafatası henüz bulunamamış olsa da genel yapısı, dönemin en dikkat çekici yırtıcılarından biri olduğunu gösteriyor.

Bilim insanları uyarıyor: Daha sıcak dünya, daha büyük sürüngenler anlamına gelebilir

Vasuki indicus’un yaşadığı dönem, küresel sıcaklıkların günümüzden daha yüksek olduğu bir zaman dilimine denk geliyor. Uzmanlara göre sürüngenlerin boyutları çevresel sıcaklıkla doğrudan ilişkili. Daha sıcak iklimler, metabolizmayı ve büyümeyi destekleyerek devasa boyutların ortaya çıkmasına zemin hazırlıyor.

Benzer şekilde Kolombiya’da bulunan Titanoboa da yaklaşık 13 metre uzunluğundaydı ve o da sıcak iklim koşullarında yaşamıştı. Araştırmacılar, günümüzde yaşanan iklim değişikliğinin uzun vadede sürüngen türleri üzerinde benzer etkiler yaratabileceğini düşünüyor. 

Elbette yakın gelecekte 15 metrelik yılanlarla karşılaşmak pek olası görünmüyor, ancak doğanın dengesi değiştikçe canlıların boyutlarının da değişebileceği ihtimali göz ardı edilmiyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
