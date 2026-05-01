Otobüsten Daha Uzun Dev Yılan Keşfedildi

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde bulunan Panandhro maden sahasında keşfedilen fosiller, şimdiye kadar tanımlanan en büyük yılan türlerinden Vasuki indicus’a ait.

Bilim insanları toplamda 27 omur kemiği buldu ve bazı kemiklerin doğal diziliminde kalmış olması, canlının yapısı hakkında önemli ipuçları verdi. Yapılan analizlere göre 11 ila 15 metre uzunluğa ulaşabilen, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki dev sürüngen, görünüm olarak dev bir pitonu andırıyordu.

Zehir taşımayan tür, avını sararak etkisiz hale getiren bir avcıydı. Yavaş hareket eden ama pusu kurma konusunda oldukça başarılı olan canlı, bataklık ve kıyı bölgelerinde yaşıyordu. Geniş ve silindirik gövdesinin yaklaşık 44 santimetre çapında olduğu tahmin ediliyor. Kafatası henüz bulunamamış olsa da genel yapısı, dönemin en dikkat çekici yırtıcılarından biri olduğunu gösteriyor.