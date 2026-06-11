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İpek Tuzcuoğlu “Çok Utandım” Diyerek Namaz Kılmayı Nasıl Öğrendiğini Anlattı

İpek Tuzcuoğlu “Çok Utandım” Diyerek Namaz Kılmayı Nasıl Öğrendiğini Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
11.06.2026 - 21:11
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İpek Tuzcuoğlu son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Uzun yıllardır televizyon ve sinema dünyasında yer alan oyuncu, bu kez özel hayatına dair bir anısını paylaştı. Kendi YouTube programında konuşan Tuzcuoğlu, namaza başlama sürecini anlattı. Oyuncunun sözleri kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başlandı.

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İpek Tuzcuoğlu, kendi adını taşıyan YouTube programında açıklamalarda bulundu.

İpek Tuzcuoğlu, kendi adını taşıyan YouTube programında açıklamalarda bulundu.

Oyuncu, namaz kılmayı öğrenme sürecinden bahsetti. Bu süreçte yaşadığı duyguları da izleyicilerle paylaştı. Tuzcuoğlu, ilk kez namaz kılmaya karar verdiği dönemde zorlandığını söyledi. Konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Ben ilk namaz kılmaya niyetlendiğimde o kadar zorlandım ki. Kağıtlar kağıtlar aman hata yapmayayım. Aman şöyle ol mükemmeliyetçilik. Onları yazıyorum, okuyorum tekrar yapıyorum. Böyle çok ciddiye almıştım namaz kılmayı.”

Oyuncu daha sonra bu sürece başlamasına neden olan olayı anlattı.

Oyuncu daha sonra bu sürece başlamasına neden olan olayı anlattı.

Yıllar önce yer aldığı bir dizinin çekimleri sırasında yaşanan bir konuşmanın kendisini etkilediğini söyledi.

İpek Tuzcuoğlu, “ Dürüye’nin Güğümleri bir dizi çekiyoruz. Mustafa Şevki Doğan yönetmenimiz dedi ki, ‘Namaz kılmasını biliyor musun?’ 2010 yılı hiç unutmuyorum. Bilmiyorum dedim. ‘bir namaz sahnesi var’dedi. Döndü oradan ‘kim biliyor’ dedi namaz kılmayı. Bizim oyuncu arkadaşlardan Burcu vardı, kızımı oynuyordu. ‘ ben biliyorum hocam’ dedi. ‘Öğret. Görsün’ dedi.” sözlerini kullandı.

Bu konuşmanın ardından kendi kendine düşündüğünü ifade eden oyuncu, yaşadığı duyguyu da anlattı. Tuzcuoğlu açıklamasının devamında, “Ben onu bir ciddiye aldım. Odaya gittim. Çok utandım kendimden. Dedim sen bu kadar inançlısın, bu kadar dua ediyorsun küçüklüğünden beri. Allah var diyorsun. Allah’ı çok seviyorsun. Ona sığınıyorsun ve namaz kılmayı bilmiyorsun. O günden itibaren namaz kılmayı öğrendim.” dedi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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