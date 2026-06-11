İpek Tuzcuoğlu “Çok Utandım” Diyerek Namaz Kılmayı Nasıl Öğrendiğini Anlattı

Yıllar önce yer aldığı bir dizinin çekimleri sırasında yaşanan bir konuşmanın kendisini etkilediğini söyledi.

İpek Tuzcuoğlu, “ Dürüye’nin Güğümleri bir dizi çekiyoruz. Mustafa Şevki Doğan yönetmenimiz dedi ki, ‘Namaz kılmasını biliyor musun?’ 2010 yılı hiç unutmuyorum. Bilmiyorum dedim. ‘bir namaz sahnesi var’dedi. Döndü oradan ‘kim biliyor’ dedi namaz kılmayı. Bizim oyuncu arkadaşlardan Burcu vardı, kızımı oynuyordu. ‘ ben biliyorum hocam’ dedi. ‘Öğret. Görsün’ dedi.” sözlerini kullandı.

Bu konuşmanın ardından kendi kendine düşündüğünü ifade eden oyuncu, yaşadığı duyguyu da anlattı. Tuzcuoğlu açıklamasının devamında, “Ben onu bir ciddiye aldım. Odaya gittim. Çok utandım kendimden. Dedim sen bu kadar inançlısın, bu kadar dua ediyorsun küçüklüğünden beri. Allah var diyorsun. Allah’ı çok seviyorsun. Ona sığınıyorsun ve namaz kılmayı bilmiyorsun. O günden itibaren namaz kılmayı öğrendim.” dedi.