İpek Tuzcuoğlu “Çok Utandım” Diyerek Namaz Kılmayı Nasıl Öğrendiğini Anlattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İpek Tuzcuoğlu son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Uzun yıllardır televizyon ve sinema dünyasında yer alan oyuncu, bu kez özel hayatına dair bir anısını paylaştı. Kendi YouTube programında konuşan Tuzcuoğlu, namaza başlama sürecini anlattı. Oyuncunun sözleri kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İpek Tuzcuoğlu, kendi adını taşıyan YouTube programında açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncu daha sonra bu sürece başlamasına neden olan olayı anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın