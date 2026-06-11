Eşref Rüya’nın Kamera Arkası Gündem Oldu: Dublörün Emeği Alkış Topladı

Çağatay Ulusoy’un rol aldığı aksiyon sahneleri dizi boyunca sık sık konuşulmuştu. Ancak bu kez sahnenin perde arkasının ortaya çıkması izleyicilerin ilgisini çekti. Paylaşılan görüntülerde aksiyon sahnelerinin ne kadar zor olduğu görüldü.

Sosyal medyada yayılan videoya kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Kullanıcıların önemli bir bölümü dublörlerin emeğinin yeterince görünmediğini ve bu tür paylaşımların değerli olduğunu ifade etti.