Eşref Rüya’nın Kamera Arkası Gündem Oldu: Dublörün Emeği Alkış Topladı
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, 10 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan bölümüyle ekran macerasını tamamladı. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizi, final bölümüyle epey konuşuldu. Özellikle finalde yaşanan gelişmeler izleyicilerin gündeminde yer aldı. Dizinin final kararının ardından oyuncuların ve set ekibinin paylaşımları da dikkat çekmeye başladı. Yayın hayatı boyunca sık sık aksiyon sahneleriyle öne çıkan yapımın kamera arkasına dair görüntüler de paylaşılmaya devam ediyor. Son günlerde yayılan bir video ise sosyal medyada ilgi gördü.
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Eşref Rüya yayın hayatı boyunca aksiyon sahneleriyle dikkat çeken yapımlardan biri oldu.
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Özellikle dublörün performansı ve sahne için harcanan emek dikkat çekti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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