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Eşref Rüya’nın Kamera Arkası Gündem Oldu: Dublörün Emeği Alkış Topladı

Eşref Rüya’nın Kamera Arkası Gündem Oldu: Dublörün Emeği Alkış Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
11.06.2026 - 16:57
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, 10 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan bölümüyle ekran macerasını tamamladı. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in paylaştığı dizi, final bölümüyle epey konuşuldu. Özellikle finalde yaşanan gelişmeler izleyicilerin gündeminde yer aldı. Dizinin final kararının ardından oyuncuların ve set ekibinin paylaşımları da dikkat çekmeye başladı. Yayın hayatı boyunca sık sık aksiyon sahneleriyle öne çıkan yapımın kamera arkasına dair görüntüler de paylaşılmaya devam ediyor. Son günlerde yayılan bir video ise sosyal medyada ilgi gördü.

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Eşref Rüya yayın hayatı boyunca aksiyon sahneleriyle dikkat çeken yapımlardan biri oldu.

Eşref Rüya yayın hayatı boyunca aksiyon sahneleriyle dikkat çeken yapımlardan biri oldu.

Dizide birçok çatışma ve mücadele sahnesi ekrana geldi. Bu sahnelerin hazırlanış süreci de zaman zaman sosyal medya paylaşımlarına konu oldu.

Finalin ardından bu kez bir dublör tarafından paylaşılan görüntüler gündeme geldi. Paylaşımda, Çağatay Ulusoy’un yer aldığı aksiyon sahnelerinden birinin çekim aşaması gösterildi.

Özellikle dublörün performansı ve sahne için harcanan emek dikkat çekti.

Özellikle dublörün performansı ve sahne için harcanan emek dikkat çekti.

Çağatay Ulusoy’un rol aldığı aksiyon sahneleri dizi boyunca sık sık konuşulmuştu. Ancak bu kez sahnenin perde arkasının ortaya çıkması izleyicilerin ilgisini çekti. Paylaşılan görüntülerde aksiyon sahnelerinin ne kadar zor olduğu görüldü.

Sosyal medyada yayılan videoya kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Kullanıcıların önemli bir bölümü dublörlerin emeğinin yeterince görünmediğini ve bu tür paylaşımların değerli olduğunu ifade etti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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