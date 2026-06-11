Set Emekçisi Yener Yalçın Galata Köprüsü’nde Yolu Kapattıkları Çekimin Perde Arkasını Anlattı
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Dizi ve film sektöründe çalışan Yener Yalçın, sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşmaya devam ediyor. Hem setlerde görev alan hem de sektörün perde arkasını anlatan içerikler üreten Yalçın, son dönemde özellikle TikTok’ta dikkat çekiyor. Takipçileri tarafından yöneltilen soruları yanıtlayan Yalçın, setlerde yaşanan birçok detayı anlatıyor. Bu paylaşımlar kısa sürede binlerce kişiye ulaşıyor. Son olarak dizi ve film çekimlerinde yolların nasıl kapatıldığına dair bir video yayımladı. Paylaşım kısa sürede ilgi gördü.
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Yener Yalçın bu kez büyük çaplı dış mekan çekimlerinin nasıl hazırlandığını anlattı.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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