Set Emekçisi Yener Yalçın Galata Köprüsü’nde Yolu Kapattıkları Çekimin Perde Arkasını Anlattı

Örnek olarak da Galata Köprüsü’nde gerçekleştirilen bir çekimi gösterdi. Videoda çekim öncesi yapılan hazırlıklardan bahsetti.

Yalçın’ın verdiği bilgiye göre bu tür sahnelerde görülen birçok detay önceden planlanıyor. Ekranda görülen araçlar ve yürüyen insanlar da çekimin bir parçası olarak organize ediliyor. Sahnede yer alan araçların ve yardımcı oyuncuların yapım ekibi tarafından ayarlandığını söyledi.

Paylaşımda özellikle kalabalık görünen sahnelerin nasıl oluşturulduğu anlatıldı. Yalçın, izleyicilerin günlük hayatın doğal akışı gibi gördüğü birçok detayın aslında çekim planının bir parçası olduğunu belirtti. Böylece sahnelerin daha kontrollü şekilde çekilebildiğini ifade etti.

Videoyu izleyen kullanıcılar en çok yol kapatma konusunu merak etti. Takipçilerden biri vatandaşların bu durumdan rahatsız olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Yener Yalçın da bu konuya açıklık getirdi.

Yalçın, zaman zaman vatandaşlardan sitem gelebildiğini söyledi. Özellikle yoğun bölgelerde yapılan çekimlerde bazı kişilerin durumdan memnun olmayabildiğini belirtti.