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Set Emekçisi Yener Yalçın Galata Köprüsü’nde Yolu Kapattıkları Çekimin Perde Arkasını Anlattı

Set Emekçisi Yener Yalçın Galata Köprüsü’nde Yolu Kapattıkları Çekimin Perde Arkasını Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
11.06.2026 - 17:57
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Dizi ve film sektöründe çalışan Yener Yalçın, sosyal medya paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşmaya devam ediyor. Hem setlerde görev alan hem de sektörün perde arkasını anlatan içerikler üreten Yalçın, son dönemde özellikle TikTok’ta dikkat çekiyor. Takipçileri tarafından yöneltilen soruları yanıtlayan Yalçın, setlerde yaşanan birçok detayı anlatıyor. Bu paylaşımlar kısa sürede binlerce kişiye ulaşıyor. Son olarak dizi ve film çekimlerinde yolların nasıl kapatıldığına dair bir video yayımladı. Paylaşım kısa sürede ilgi gördü.

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Yener Yalçın bu kez büyük çaplı dış mekan çekimlerinin nasıl hazırlandığını anlattı.

Yener Yalçın bu kez büyük çaplı dış mekan çekimlerinin nasıl hazırlandığını anlattı.

Örnek olarak da Galata Köprüsü’nde gerçekleştirilen bir çekimi gösterdi. Videoda çekim öncesi yapılan hazırlıklardan bahsetti.

Yalçın’ın verdiği bilgiye göre bu tür sahnelerde görülen birçok detay önceden planlanıyor. Ekranda görülen araçlar ve yürüyen insanlar da çekimin bir parçası olarak organize ediliyor. Sahnede yer alan araçların ve yardımcı oyuncuların yapım ekibi tarafından ayarlandığını söyledi.

Paylaşımda özellikle kalabalık görünen sahnelerin nasıl oluşturulduğu anlatıldı. Yalçın, izleyicilerin günlük hayatın doğal akışı gibi gördüğü birçok detayın aslında çekim planının bir parçası olduğunu belirtti. Böylece sahnelerin daha kontrollü şekilde çekilebildiğini ifade etti.

Videoyu izleyen kullanıcılar en çok yol kapatma konusunu merak etti. Takipçilerden biri vatandaşların bu durumdan rahatsız olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Yener Yalçın da bu konuya açıklık getirdi.

Yalçın, zaman zaman vatandaşlardan sitem gelebildiğini söyledi. Özellikle yoğun bölgelerde yapılan çekimlerde bazı kişilerin durumdan memnun olmayabildiğini belirtti.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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