Bankaların Gizli Tuttuğu Hak: Kart Aidatlarını Geri Almanın Yolu
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Her yıl hesap özetlerine yansıtılan ve bütçeleri zorlayan yıllık kart aidatlarını geri almak aslında sanıldığı kadar zor değil. Belirli şartların taşınması durumunda, bankaların kestiği bu ücretleri kuruşu kuruşuna iade alabilirsiniz. Peki, kart aidatı iadesi nasıl alınır? e-Devlet üzerinden kart aidatı iptali başvurusu nasıl yapılır? İşte paranızı kurtaracak o yöntemler ve bilmeniz gereken yasal haklarınız…
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Kart aidatınızı geri alabilirsiniz.
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Hangi durumlarda kart aidatı iadesi istenebilir?
Bankanı reddederse e-Devlet'ten başvuru yapabilirsiniz.
Aidat ödemek istemeyenler için alternatif yol.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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