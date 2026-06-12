Bankaların Gizli Tuttuğu Hak: Kart Aidatlarını Geri Almanın Yolu

Ekstrenizde kart aidatı kesintisi fark ettiğinizde panik yapmanıza gerek yok. Atmanız gereken ilk adım, doğrudan kartınızın bağlı olduğu banka ile iletişime geçmek olmalıdır. Bankaların çağrı merkezleri, mobil bankacılık uygulamaları ya da internet şubesi üzerinden hızlıca bir itiraz talebi oluşturabilirsiniz. Bankalar, müşteri memnuniyetini korumak ve sadık kullanıcılarını kaybetmemek adına bu kesintileri iptal edebiliyor. Bazı durumlarda ise kesilen ücret nakit olarak iade edilmek yerine, karta bonus veya chip-para olarak da tanımlanabiliyor.

Eğer bankanız yaptığınız başvuruya olumsuz yanıt verir ya da talebinizi reddederse, yasal süreci dijital ortamda başlatabilirsiniz. Vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden Tüketici Hakem Heyeti’ne saniyeler içinde başvuru yapabiliyor. Bu noktada dikkat edilmesi gereken tek şey, aidat kesintisinin açıkça göründüğü hesap özetini (ekstre) veya ilgili belgeleri sisteme PDF ya da görsel olarak yüklemek. Yapılan başvurular kurul tarafından titizlikle inceleniyor ve genellikle birkaç ay içinde sonuçlanıyor. Hakem heyetlerinin tüketici lehine verdiği kararlar, bankalar için tamamen bağlayıcı nitelik taşıyor.