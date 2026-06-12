Ehliyet Alacaklar Dikkat! Tek Seferde Geçemezseniz Yandınız: Kalem Kalem Yeni Maliyetler
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Ehliyet almak isteyenler dikkat! Son dönemde iğneden ipliğe gelen güncellemelerden sürücü kursları, sınav harçları ve resmi belgeler de payını aldı. Ehliyet almak isteyen vatandaşları 2026 yılı için oldukça yüklü fatura bekliyor. Sıfırdan B sınıfı bir ehliyet alabilmek için minimum 40 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Üstelik bu rakam, tüm sınavların tek seferde geçilmesi durumunda geçerli.
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Kurs ücretleri cep yakıyor.
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Maliyet 40 bin lirayı aşıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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