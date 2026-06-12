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Ehliyet Alacaklar Dikkat! Tek Seferde Geçemezseniz Yandınız: Kalem Kalem Yeni Maliyetler

Ehliyet Alacaklar Dikkat! Tek Seferde Geçemezseniz Yandınız: Kalem Kalem Yeni Maliyetler

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.06.2026 - 12:20
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Ehliyet almak isteyenler dikkat! Son dönemde iğneden ipliğe gelen güncellemelerden sürücü kursları, sınav harçları ve resmi belgeler de payını aldı. Ehliyet almak isteyen vatandaşları 2026 yılı için oldukça yüklü fatura bekliyor. Sıfırdan B sınıfı bir ehliyet alabilmek için minimum 40 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Üstelik bu rakam, tüm sınavların tek seferde geçilmesi durumunda geçerli.

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Kurs ücretleri cep yakıyor.

Kurs ücretleri cep yakıyor.

Ehliyet sürecinin en büyük maliyet kalemini, sürücü kurslarına ödenen eğitim ücretleri oluşturuyor. 2026 yılı itibarıyla standart bir B sınıfı sürücü kursunun taban fiyatı 25 bin TL seviyesine ulaşmış durumda. Ancak bu ücret; şehre, ilçeye ve valilik bünyesinde toplanan komisyon kararlarına göre yukarı yönlü değişiklikler gösterebiliyor. Sadece kurs kaydıyla da süreç bitmiyor; adayların teorik ve pratik yetkinliklerini kanıtlaması için girilen sınavlar da ayrı birer masraf kapısı haline geldi. Güncellenen yeni tarifeye göre, yazılı e-sınav giriş ücreti bin 250 TL, direksiyon uygulama sınavı ücreti ise 2 bin 800 TL olarak cepleri zorluyor.

Maliyet 40 bin lirayı aşıyor.

Maliyet 40 bin lirayı aşıyor.

Sınavları başarıyla tamamlayan sürücü adaylarının ehliyetlerini ceplerine koyabilmeleri için devlete ödemeleri gereken yasal harçlar da bir hayli arttı. B sınıfı ehliyet harç bedeli 9 bin 456 TL olarak belirlenirken, bu tutara 2.366 TL ehliyet kart bedeli ve 595 TL vakıf payı ekleniyor. Sürecin zorunlu evrakları olan sağlık raporu için ortalama 312 TL, biyometrik fotoğraf çekimi için ise yaklaşık 500 TL ödenmesi gerekiyor. Tüm bu harcamalar alt alta eklendiğinde, 2026 yılında bir ehliyetin toplam maliyeti net olarak 42 bin 279 TL’yi buluyor.

42 bin liralık bütçe, her şeyin tek seferde pürüzsüz ilerlediği senaryolar için geçerli. Sürücü adaylarının hem yazılı hem de direksiyon sınavı için dörder hakkı bulunuyor. Ancak ilk haklarında başarısız olanlar için süreç tam bir maliyet girdabına dönüşüyor. Yazılı sınavda kalan bir aday, her yeni deneme için sisteme yeniden bin 250 TL yatırmak zorunda. Direksiyon sınavından kalanlar ise hem sınav harcını tekrar ödüyor hem de zorunlu olarak ek iki ders saati telafi eğitimi almak zorunda kaldığından fatura çok daha ağırlaşıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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