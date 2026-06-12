Ehliyet Alacaklar Dikkat! Tek Seferde Geçemezseniz Yandınız: Kalem Kalem Yeni Maliyetler

Sınavları başarıyla tamamlayan sürücü adaylarının ehliyetlerini ceplerine koyabilmeleri için devlete ödemeleri gereken yasal harçlar da bir hayli arttı. B sınıfı ehliyet harç bedeli 9 bin 456 TL olarak belirlenirken, bu tutara 2.366 TL ehliyet kart bedeli ve 595 TL vakıf payı ekleniyor. Sürecin zorunlu evrakları olan sağlık raporu için ortalama 312 TL, biyometrik fotoğraf çekimi için ise yaklaşık 500 TL ödenmesi gerekiyor. Tüm bu harcamalar alt alta eklendiğinde, 2026 yılında bir ehliyetin toplam maliyeti net olarak 42 bin 279 TL’yi buluyor.

42 bin liralık bütçe, her şeyin tek seferde pürüzsüz ilerlediği senaryolar için geçerli. Sürücü adaylarının hem yazılı hem de direksiyon sınavı için dörder hakkı bulunuyor. Ancak ilk haklarında başarısız olanlar için süreç tam bir maliyet girdabına dönüşüyor. Yazılı sınavda kalan bir aday, her yeni deneme için sisteme yeniden bin 250 TL yatırmak zorunda. Direksiyon sınavından kalanlar ise hem sınav harcını tekrar ödüyor hem de zorunlu olarak ek iki ders saati telafi eğitimi almak zorunda kaldığından fatura çok daha ağırlaşıyor.