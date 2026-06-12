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Ev Sahibi ve Kiracılar İçin e-Devlet’e Yeni Özellik Geldi

Ev Sahibi ve Kiracılar İçin e-Devlet’e Yeni Özellik Geldi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.06.2026 - 13:25
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Ev sahibi ve kiracılar için e-Devlet’te yeni özellik açıldı. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, e-Devlet'ten yapılan kira sözleşmesine hata düzeltme ve güncelleme fonksiyonu eklendiğini kaydetti.

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Kira sözleşmeleri için e-Devlet’e yeni özellik eklendi.

Kira sözleşmeleri için e-Devlet’e yeni özellik eklendi.

Ev sahibi ve kiracılar için e-Devlet sistemine yeni özellik getirildi. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, yeni eklenen özelliğe dair şunları dedi:

“Hazırlanan sözleşmelerde onay verilmesinin ardından geçen 15 günlük süre içinde yazım, rakam veya bilgi girişlerindeki maddi yanlışlıklar giderilebilecek. 'Güncelle' fonksiyonu ile de sözleşmede yer alan tarafların iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödenmesine ilişkin bilgiler sürekli güncel tutulabilecek.”

"Tarafların iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödenmesine ilişkin bilgiler sürekli güncel tutulabilecek."

"Tarafların iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödenmesine ilişkin bilgiler sürekli güncel tutulabilecek."

Akçam, yeni düzenlemelere ilişkin şöyle konuştu:

'Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için vatandaşların bu yöndeki yoğun talepleri üzerine 'Hata Düzelt' ve 'Güncelle' fonksiyonu eklendi. Hazırlanan sözleşmelerde onay verilmesinin ardından geçen 15 günlük süre içinde yazım, rakam veya bilgi girişlerindeki maddi yanlışlıklar giderilebilecek. 'Güncelle' fonksiyonu ile de sözleşmede yer alan tarafların iletişim bilgileri, kira tutarı ve ödenmesine ilişkin bilgiler sürekli güncel tutulabilecek.'

Akçam, güncelleme sonrasında oluşturulan yeni belgenin, ana sözleşmeye bağlı 'ek protokol' olarak düzenlenebileceğini anlattı. Karşı tarafça onaylanmayan güncelleme taleplerinde ise mevcut sözleşmenin yasal geçerliliğini korumaya devam edeceğine işaret eden Akçam, sistemle ilgili güncellemelerin de sürdüğünü vurguladı.

Sektör temsilcilerine eğitim verileceğini dile getiren Akçam, “Uygulamanın daha da sorunsuz ilerlemesi için sektör temsilcilerimize Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarınca eğitim verilecek. Yakında tüm sektör için zorunlu olacak uygulamanın detayları uzmanlarca anlatılacak” diye konuştu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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