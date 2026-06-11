Mehmet Ali Erbil Yaşça Küçük Sevgilisi Eylem Çelik Hakkında Açıklama Yaptı: “Beni Kullandı”

Erbil açıklamasında, “Eylem ile Instagram üzerinden tanıştık. Geçen cuma günü İstinyePark’taki bir restoranda birlikte yemek yedik” dedi. Ünlü şovmen, yemek sırasında yaşanan bir olayı da anlattı. Eylem Çelik’in bir bileklik beğendiğini öne süren Erbil, bu konuda yaşananları paylaştı.

Mehmet Ali Erbil, “Bir bileklik beğendi. Bana, ‘Senin adının baş harfi olsun’ dedi. Bunun üzerine üzerinde ‘M’ harfi bulunan bir bileklik aldım.” ifadelerini kullandı. Açıklamalarında görüşmelerinin yalnızca bir yemekle sınırlı kalmadığını da söyledi.