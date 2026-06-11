Mehmet Ali Erbil Yaşça Küçük Sevgilisi Eylem Çelik Hakkında Açıklama Yaptı: “Beni Kullandı”
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Mehmet Ali Erbil’in adı son günlerde sosyal medya fenomeni Eylem Çelik ile çıkan iddialarla gündeme gelmişti. İkilinin birlikte olduğu yönündeki haberler sosyal medyada geniş yer bulmuştu. Daha sonra Eylem Çelik’in yaptığı açıklamalar da dikkat çekmişti. Çelik, hakkında çıkan haberlerin doğru olmadığını söylemişti. Yaşananların ardından gözler Mehmet Ali Erbil’e çevrilmişti. Ünlü şovmen de konuyla ilgili açıklama yaptı. Erbil, yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.
Kaynak: Snob Magazin
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Eylem Çelik ilişkiyi yalanlamıştı ancak Mehmet Ali Erbil sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyledi.
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Eylem Çelik’in daha sonra evine geldiğini belirten Erbil, birlikte vakit geçirdiklerini ifade etti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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