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Mehmet Ali Erbil Yaşça Küçük Sevgilisi Eylem Çelik Hakkında Açıklama Yaptı: “Beni Kullandı”

Mehmet Ali Erbil Yaşça Küçük Sevgilisi Eylem Çelik Hakkında Açıklama Yaptı: “Beni Kullandı”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
11.06.2026 - 18:49
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Mehmet Ali Erbil’in adı son günlerde sosyal medya fenomeni Eylem Çelik ile çıkan iddialarla gündeme gelmişti. İkilinin birlikte olduğu yönündeki haberler sosyal medyada geniş yer bulmuştu. Daha sonra Eylem Çelik’in yaptığı açıklamalar da dikkat çekmişti. Çelik, hakkında çıkan haberlerin doğru olmadığını söylemişti. Yaşananların ardından gözler Mehmet Ali Erbil’e çevrilmişti. Ünlü şovmen de konuyla ilgili açıklama yaptı. Erbil, yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Kaynak: Snob Magazin

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Eylem Çelik ilişkiyi yalanlamıştı ancak Mehmet Ali Erbil sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyledi.

Eylem Çelik ilişkiyi yalanlamıştı ancak Mehmet Ali Erbil sosyal medya üzerinden tanıştıklarını söyledi.

Erbil açıklamasında, “Eylem ile Instagram üzerinden tanıştık. Geçen cuma günü İstinyePark’taki bir restoranda birlikte yemek yedik” dedi. Ünlü şovmen, yemek sırasında yaşanan bir olayı da anlattı. Eylem Çelik’in bir bileklik beğendiğini öne süren Erbil, bu konuda yaşananları paylaştı.

Mehmet Ali Erbil, “Bir bileklik beğendi. Bana, ‘Senin adının baş harfi olsun’ dedi. Bunun üzerine üzerinde ‘M’ harfi bulunan bir bileklik aldım.” ifadelerini kullandı. Açıklamalarında görüşmelerinin yalnızca bir yemekle sınırlı kalmadığını da söyledi.

Eylem Çelik’in daha sonra evine geldiğini belirten Erbil, birlikte vakit geçirdiklerini ifade etti.

Eylem Çelik’in daha sonra evine geldiğini belirten Erbil, birlikte vakit geçirdiklerini ifade etti.

Erbil, “Pazar günü Sarıyer’deki evime geldi. Saatlerce evimde kaldı. Hatta birlikte TikTok yayını yaptık” dedi. Mehmet Ali Erbil, daha sonra yapılan açıklamaların kendisini şaşırttığını söyledi. Eylem Çelik’in kendisini tanımadığı yönündeki ifadelerine katılmadığını belirtti. Konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Sonrasında çıkıp beni tanımadığını söyledi. Bu yapılan açıklamaların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ünlü olmak, adını daha fazla duyurmak ve izlenmek adına beni kullandı” ifadelerini kullandı.

Ünlü şovmen açıklamasının devamında yaşanan süreç nedeniyle üzüldüğünü de dile getirdi. Kamuoyunda yer alan açıklamaların doğru olmadığını savundu. Mehmet Ali Erbil sözlerini, “Burada kullanılan taraf ben oldum. Yapılan açıklamaların tamamı yalan.” diyerek tamamladı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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