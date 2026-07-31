150 Yıl Önce Ödünç Alınan Kitap Sonunda İade Edildi
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Avustralya’da bir halk kütüphanesinden ödünç alınan kitap, 150 yıl sonra ortaya çıktı! Bir evin şöminesinde gizlenmiş halde bulunan kitap, tarihi eser değerinde. Şimdi yeniden kütüphanenin raflarında ama bir daha ödünç verilmeyecek.
İşte detaylar!
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150 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Kitap
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Bir Buçuk Asır Sonra Ortaya Çıkan Kitap Bir Daha Ödünç Verilmeyecek!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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