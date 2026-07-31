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Yaşam
150 Yıl Önce Ödünç Alınan Kitap Sonunda İade Edildi

150 Yıl Önce Ödünç Alınan Kitap Sonunda İade Edildi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 11:42
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Avustralya’da bir halk kütüphanesinden ödünç alınan kitap, 150 yıl sonra ortaya çıktı! Bir evin şöminesinde gizlenmiş halde bulunan kitap, tarihi eser değerinde. Şimdi yeniden kütüphanenin raflarında ama bir daha ödünç verilmeyecek. 

İşte detaylar! 

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150 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Kitap

150 Yıl Sonra Ortaya Çıkan Kitap

Avustralya’nın Kiama kentindeki halk kütüphanesi, kaybolan bir kitabına tam 150 yıl sonra kavuştu. 1858 basımı “Antiquities of Athens” (Atina’nın Antik Kalıntıları) adlı eser, bir evde yapılan yenileme çalışmaları sırasında şömineye tuğlalarla kapatılmış eski bir sandığın içinde bulundu. Kitabı bulan kişi, eserin yıllar önce evde yaşayan bir aile üyesi tarafından kütüphaneden alınmış olabileceğini düşünüyor. 

150 Yıllık Borç: 28 Bin Dolar

Kütüphane müdürü Michelle Hudson, kitabın kim tarafından ödünç alındığının hâlâ bilinmediğini ifade etti. Çünkü o döneme ait ödünç alma kayıtları günümüze ulaşmadı. 

Ancak kitabın içindeki eski kurallara göre hesaplama yapılsaydı, gecikme bedelinin günümüzde yaklaşık 28 bin Avustralya doları seviyesine ulaşabileceği belirtildi. Ancak kütüphane artık bu borcun peşine düşmek yerine kitabı tarihi koleksiyonunda korumaya karar verdi.

Bir Buçuk Asır Sonra Ortaya Çıkan Kitap Bir Daha Ödünç Verilmeyecek!

Bir Buçuk Asır Sonra Ortaya Çıkan Kitap Bir Daha Ödünç Verilmeyecek!

Yaklaşık bir buçuk asır boyunca kayıp kalan kitap, şaşırtıcı şekilde büyük ölçüde iyi durumda kaldı. İçinde onlarca tarihi çizim bulunan eser, artık kütüphanenin yerel tarih koleksiyonunun özel parçalarından biri olacak.

Kütüphane yetkilileri, aynı kitabın bir 150 yıl daha ortadan kaybolmasını istemiyor. Bu nedenle kitap artık okuyuculara verilmeyecek, sadece geçmişten gelen ilginç hikayesiyle sergilenecek. 

Ne derler bilirsiniz, 

'Bazı kitaplar sadece okunmaz, zamanın izlerini de taşır.'

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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