150 Yıl Önce Ödünç Alınan Kitap Sonunda İade Edildi

Avustralya’nın Kiama kentindeki halk kütüphanesi, kaybolan bir kitabına tam 150 yıl sonra kavuştu. 1858 basımı “Antiquities of Athens” (Atina’nın Antik Kalıntıları) adlı eser, bir evde yapılan yenileme çalışmaları sırasında şömineye tuğlalarla kapatılmış eski bir sandığın içinde bulundu. Kitabı bulan kişi, eserin yıllar önce evde yaşayan bir aile üyesi tarafından kütüphaneden alınmış olabileceğini düşünüyor.

150 Yıllık Borç: 28 Bin Dolar!

Kütüphane müdürü Michelle Hudson, kitabın kim tarafından ödünç alındığının hâlâ bilinmediğini ifade etti. Çünkü o döneme ait ödünç alma kayıtları günümüze ulaşmadı.

Ancak kitabın içindeki eski kurallara göre hesaplama yapılsaydı, gecikme bedelinin günümüzde yaklaşık 28 bin Avustralya doları seviyesine ulaşabileceği belirtildi. Ancak kütüphane artık bu borcun peşine düşmek yerine kitabı tarihi koleksiyonunda korumaya karar verdi.