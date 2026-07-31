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Sadece Renk Seçerek Favori Beach Şarkını Buluyoruz!

etiket Sadece Renk Seçerek Favori Beach Şarkını Buluyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
31.07.2026 - 12:01
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Bu testte senden sadece renk seçmeni isteyeceğiz. Seçtiğin renkler bize yaz enerjini, beach modunu ve içindeki tatil havasını gösterecek. Bakalım senin favori beach şarkın hangisi çıkacak?

Hazırsan, seni teste alalım👇🏻

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1. Hadi bir renk seçerek başla bakalım!

2. Burada kaç farklı renk sayabiliyorsun?

2. Burada kaç farklı renk sayabiliyorsun?

3. Bu renklerden hangisi sana en uzak?

4. Mutlu olduğun bir anı hangi renk temsil eder?

5. Bir başlangıç senin için hangi renk?

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6. Yaz akşamlarının vazgeçilmezi gitar sesinin bir rengi olsa sence ne olurdu?

7. Peki, bu renklerden hangisi sana daha yakın?

8. Hangi renk seni daha güçlü hissettirir?

Calvin Harris - Summer

Senin beach şarkın bu çünkü sen yazı gerçekten yaz gibi yaşayanlardansın. Güneş, deniz, serin bir içecek ve fonda hareketli bir ritim varsa senden mutlusu yok. Bu şarkı tam olarak “tatil başladı, artık hiçbir şeyi fazla ciddiye almıyorum” enerjisi taşıyor.

Regard - Ride It

Senin beach şarkın bu çünkü senin yaz enerjin biraz cool, biraz gizemli, biraz da geceye yakın. Gündüz deniz keyfi güzel ama sen asıl müziğin yükseldiği, ışıkların yandığı anları seviyorsun. Bu şarkı beach club havasını seven, ritmi duyunca modunu hemen değiştiren senin biri için birebir.

Bob Sinclar - Love Generation

Senin beach şarkın bu çünkü sende tam bir “her şey güzel olacak” yaz enerjisi var. Kalabalık sofralar, arkadaşlarla yapılan planlar, sahilde kahkahalar ve bol bol iyi his sana göre. Bu şarkı nostaljik ama hâlâ capcanlı bir beach havası taşıyor ve tam senlik!

Mr. Probz - Waves / Robin Schulz Remix

Senin beach şarkın bu çünkü senin yazın biraz huzur, biraz uzaklara dalma, biraz da “şu an burada kalalım” hissiyle dolu. Deniz kenarında saatlerce oturup müzik dinlemek sana fazlasıyla iyi gelir. Bu şarkı, içindeki sakin ama derin tarafı yakalıyor. Çünkü renk seçimlerin de senin romantik, dingin ve yazı hissederek yaşayan biri olduğunu gösteriyor.

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miray soysal
miray soysal
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