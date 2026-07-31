Sadece Renk Seçerek Favori Beach Şarkını Buluyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bu testte senden sadece renk seçmeni isteyeceğiz. Seçtiğin renkler bize yaz enerjini, beach modunu ve içindeki tatil havasını gösterecek. Bakalım senin favori beach şarkın hangisi çıkacak?
Hazırsan, seni teste alalım👇🏻
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1. Hadi bir renk seçerek başla bakalım!
2. Burada kaç farklı renk sayabiliyorsun?
3. Bu renklerden hangisi sana en uzak?
4. Mutlu olduğun bir anı hangi renk temsil eder?
5. Bir başlangıç senin için hangi renk?
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6. Yaz akşamlarının vazgeçilmezi gitar sesinin bir rengi olsa sence ne olurdu?
7. Peki, bu renklerden hangisi sana daha yakın?
8. Hangi renk seni daha güçlü hissettirir?
Calvin Harris - Summer
Regard - Ride It
Bob Sinclar - Love Generation
Mr. Probz - Waves / Robin Schulz Remix
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