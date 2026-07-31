Sadece Renk Seçerek Favori Beach Şarkını Buluyoruz!

Senin beach şarkın bu çünkü senin yazın biraz huzur, biraz uzaklara dalma, biraz da “şu an burada kalalım” hissiyle dolu. Deniz kenarında saatlerce oturup müzik dinlemek sana fazlasıyla iyi gelir. Bu şarkı, içindeki sakin ama derin tarafı yakalıyor. Çünkü renk seçimlerin de senin romantik, dingin ve yazı hissederek yaşayan biri olduğunu gösteriyor.