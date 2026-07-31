Wonder'ın Minik Yıldızı Büyüdü! Jacob Tremblay'in Son Halini Görenler Tanıyamıyor
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Henüz çocuk yaşta sergilediği etkileyici performanslarla Hollywood'un en yetenekli genç oyuncuları arasına adını yazdıran Jacob Tremblay, özellikle Wonder (Mucize) filmindeki Auggie Pullman karakteriyle milyonlarca izleyicinin hafızasına kazındı. Ağır protez makyajın altında sergilediği duygu dolu oyunculuğuyla alkış toplayan genç yıldızın film için geçirdiği saatler süren dönüşüm yıllar sonra yeniden gündem oldu. Üstelik artık 19 yaşında olan Tremblay'in son halini görenler de şaşkınlığını gizleyemedi!
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Henüz ilkokul çağındayken kamera karşısına geçen Jacob Tremblay, kısa süre içerisinde yalnızca başarılı bir çocuk oyuncu değil, Hollywood'un gelecek vadeden en önemli isimlerinden biri olarak gösterilmeye başladı.
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Jacob Tremblay'in kariyerindeki en unutulmaz işlerden biri ise hiç kuşkusuz 2017 yapımı Wonder (Mucize) oldu.
Wonder'ı izleyen pek çok kişi, Jacob Tremblay'in yüzünün gerçekten bu şekilde olduğunu düşündü.
Wonder vizyona girdiğinde henüz 11 yaşında olan Jacob Tremblay bugün 19 yaşında genç bir oyuncu olarak kariyerine hız kesmeden devam ediyor.
TikTok'ta viral olan o videoyu da şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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