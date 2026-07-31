Wonder'ın Minik Yıldızı Büyüdü! Jacob Tremblay'in Son Halini Görenler Tanıyamıyor

Kanadalı oyuncu, yaşına rağmen sergilediği olgun performanslarla eleştirmenlerden tam not alırken, özellikle duygusal sahnelerdeki doğal oyunculuğuyla izleyicilerin de kalbini kazanmayı başardı.

Asıl büyük çıkışını 2015 yapımı Room filmiyle yapan Tremblay, dış dünyayı hiç görmeden küçücük bir odada büyüyen Jack karakterini canlandırdı. Henüz 8 yaşındayken sergilediği performans öylesine etkileyiciydi ki birçok ödül töreninde aday gösterildi, En İyi Genç Oyuncu ödüllerini topladı ve Hollywood'un en dikkat çeken çocuk yıldızlarından biri haline geldi.

Bu başarının ardından kariyeri adeta roket hızıyla yükseldi. Wonder (Mucize) filmindeki Auggie Pullman karakteriyle milyonlarca insanı gözyaşlarına boğan Tremblay; Good Boys ile komedi tarafını da gösterdi, The Predator ve Before I Wake gibi gerilim yapımlarında rol aldı. Sadece kamera önünde değil, seslendirme dünyasında da adından söz ettirdi; Pixar'ın sevilen animasyonu Luca'da Luca Paguro'yu, Disney'in canlı aksiyon The Little Mermaid filminde Flounder'ı, Orion and the Dark animasyonunda ise Orion karakterini seslendirdi. Çocuk yaşta böylesine geniş bir filmografiye ulaşması, onu kuşağının en başarılı genç oyuncularından biri haline getirdi.