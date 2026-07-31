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Wonder'ın Minik Yıldızı Büyüdü! Jacob Tremblay'in Son Halini Görenler Tanıyamıyor

Wonder'ın Minik Yıldızı Büyüdü! Jacob Tremblay'in Son Halini Görenler Tanıyamıyor

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.07.2026 - 12:20 Son Güncelleme: 31.07.2026 - 12:26
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Henüz çocuk yaşta sergilediği etkileyici performanslarla Hollywood'un en yetenekli genç oyuncuları arasına adını yazdıran Jacob Tremblay, özellikle Wonder (Mucize) filmindeki Auggie Pullman karakteriyle milyonlarca izleyicinin hafızasına kazındı. Ağır protez makyajın altında sergilediği duygu dolu oyunculuğuyla alkış toplayan genç yıldızın film için geçirdiği saatler süren dönüşüm yıllar sonra yeniden gündem oldu. Üstelik artık 19 yaşında olan Tremblay'in son halini görenler de şaşkınlığını gizleyemedi!

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Henüz ilkokul çağındayken kamera karşısına geçen Jacob Tremblay, kısa süre içerisinde yalnızca başarılı bir çocuk oyuncu değil, Hollywood'un gelecek vadeden en önemli isimlerinden biri olarak gösterilmeye başladı.

Henüz ilkokul çağındayken kamera karşısına geçen Jacob Tremblay, kısa süre içerisinde yalnızca başarılı bir çocuk oyuncu değil, Hollywood'un gelecek vadeden en önemli isimlerinden biri olarak gösterilmeye başladı.

Kanadalı oyuncu, yaşına rağmen sergilediği olgun performanslarla eleştirmenlerden tam not alırken, özellikle duygusal sahnelerdeki doğal oyunculuğuyla izleyicilerin de kalbini kazanmayı başardı. 

Asıl büyük çıkışını 2015 yapımı Room filmiyle yapan Tremblay, dış dünyayı hiç görmeden küçücük bir odada büyüyen Jack karakterini canlandırdı. Henüz 8 yaşındayken sergilediği performans öylesine etkileyiciydi ki birçok ödül töreninde aday gösterildi, En İyi Genç Oyuncu ödüllerini topladı ve Hollywood'un en dikkat çeken çocuk yıldızlarından biri haline geldi. 

Bu başarının ardından kariyeri adeta roket hızıyla yükseldi. Wonder (Mucize) filmindeki Auggie Pullman karakteriyle milyonlarca insanı gözyaşlarına boğan Tremblay; Good Boys ile komedi tarafını da gösterdi, The Predator ve Before I Wake gibi gerilim yapımlarında rol aldı. Sadece kamera önünde değil, seslendirme dünyasında da adından söz ettirdi; Pixar'ın sevilen animasyonu Luca'da Luca Paguro'yu, Disney'in canlı aksiyon The Little Mermaid filminde Flounder'ı, Orion and the Dark animasyonunda ise Orion karakterini seslendirdi. Çocuk yaşta böylesine geniş bir filmografiye ulaşması, onu kuşağının en başarılı genç oyuncularından biri haline getirdi.

Jacob Tremblay'in kariyerindeki en unutulmaz işlerden biri ise hiç kuşkusuz 2017 yapımı Wonder (Mucize) oldu.

Jacob Tremblay'in kariyerindeki en unutulmaz işlerden biri ise hiç kuşkusuz 2017 yapımı Wonder (Mucize) oldu.

Filmde, doğuştan Treacher Collins sendromu nedeniyle ciddi yüz deformasyonuyla dünyaya gelen August 'Auggie' Pullman karakterine hayat veren genç oyuncu, ilk kez normal bir okula başlayan küçük bir çocuğun yaşadığı zorlukları, dışlanmayı ve kabul görme mücadelesini son derece etkileyici bir şekilde beyaz perdeye taşıdı. 

Filmin başarısının en büyük nedenlerinden biri yalnızca hikayesi değildi. Jacob Tremblay, yüzünün neredeyse tamamını kaplayan ağır protez makyajın altında bile yalnızca bakışları, mimikleri ve ses tonuyla izleyiciye duygu geçirmeyi başardı. 

Yaklaşık 300 milyon dolarlık gişe hasılatına ulaşan Wonder, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişiyi derinden etkilerken, filmin özel efekt makyajı da Oscar'da 'En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı' dalında aday gösterildi. Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen Auggie Pullman karakteri hala sinema tarihinin en unutulmaz çocuk karakterlerinden biri olarak anılıyor.

Wonder'ı izleyen pek çok kişi, Jacob Tremblay'in yüzünün gerçekten bu şekilde olduğunu düşündü.

Wonder'ı izleyen pek çok kişi, Jacob Tremblay'in yüzünün gerçekten bu şekilde olduğunu düşündü.

Oysa filmde görülen Auggie karakteri, Hollywood'un en başarılı özel efekt makyaj çalışmalarından biri sayesinde ortaya çıkarıldı. Oscar adaylığı alan bu dönüşümün arkasında, Pan's Labyrinth ve Maleficent gibi büyük yapımlarda da görev alan dünyaca ünlü makyaj sanatçısı Arjen Tuiten bulunuyordu.

Jacob henüz 9 yaşında olduğu için sette çocuk oyunculara yönelik çalışma süresi kısıtlamaları uygulanıyordu. Normal şartlarda 3-4 saati bulan protez makyaj süreci, genç oyuncunun çekim saatlerinden çalınmaması adına yaklaşık 90 dakikaya indirildi. Buna rağmen her sabah oldukça zahmetli bir hazırlık sürecinden geçmesi gerekiyordu.

İlk olarak saçları tamamen geriye taranıyor ve kafasına karbon fiberden üretilmiş özel bir başlık yerleştiriliyordu. Daha sonra yüz, boyun, çene ve yanak bölgesini kaplayan ultra ince silikon protezler tek tek yapıştırılıyordu. Auggie'nin karakteristik yüz görünümünü oluşturabilmek için göz kapaklarını aşağı çeken özel mekanik bir sistem kullanılıyor, ardından el yapımı gerçekçi bir peruk takılıyordu. Son aşamada ise protez dişler ve özel kontakt lensler yerleştiriliyor, makyaj ekibi tüm renk geçişlerini tek tek boyayarak gerçekçi görünümü tamamlıyordu.

Wonder vizyona girdiğinde henüz 11 yaşında olan Jacob Tremblay bugün 19 yaşında genç bir oyuncu olarak kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

Wonder vizyona girdiğinde henüz 11 yaşında olan Jacob Tremblay bugün 19 yaşında genç bir oyuncu olarak kariyerine hız kesmeden devam ediyor.

Çocuk yıldız kimliğini geride bırakan Tremblay, son yıllarda katıldığı galalar, kırmızı halı organizasyonları ve sosyal medya paylaşımlarıyla bambaşka bir görünüm sergiliyor. 

Keskinleşen yüz hatları, modern saç kesimi ve şık tarzıyla dikkat çeken oyuncu, özellikle son dönemde sosyal medyada 'glow-up' videolarının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. TikTok ve Instagram'da milyonlarca kez izlenen paylaşımlarda kullanıcılar, 'Wonder'daki Auggie gerçekten bu muydu?', 'Oyunculuğu o kadar iyiydi ki aslında ne kadar yakışıklı olduğunu unutmuşuz.' ve 'Küçük çocuk bir anda Hollywood jönüne dönüşmüş.' gibi yorumlar yapıyor. 

Görünümündeki bu değişim yalnızca fiziksel olarak değil, kariyer seçimlerine de yansıdı. Tremblay artık çocuk karakterlerden uzaklaşıp daha karanlık ve yetişkin rollere yöneliyor. Son dönemde Sovereign ve Russell Crowe ile kamera karşısına geçtiği Unabomber gibi projelerde yer alan genç oyuncu, Hollywood'da uzun yıllar adından söz ettirecek isimler arasında gösteriliyor.

TikTok'ta viral olan o videoyu da şöyle bırakalım:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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