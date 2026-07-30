37 Yaşında Hayatını Kaybeden MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yarışma boyunca jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'dan aldığı övgülerle finale kadar yükselen başarılı şef, sezonu şampiyon olarak tamamlayarak adını MasterChef tarihine yazdırdı.

'Kızıl Sakal' lakabıyla hafızalara kazınan Kaşıkçı, yarışmanın ardından da mutfaktan kopmadı. Kendi gastronomi yolculuğunu sürdüren başarılı şef, restoran yatırımları ve yeni projeleriyle mesleğine devam ederken, yardımsever kişiliği ve mütevazı tavrıyla hem MasterChef ailesinin hem de izleyicilerin sevgisini kazandı.

Ancak 29 Temmuz'da İstanbul Sarıyer Kilyos'taki evinde hayatını kaybettiği haberi, başta MasterChef camiası olmak üzere tüm sevenlerini derinden sarstı. İlk incelemelerde kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporuyla netleşeceği ortaya çıktı.