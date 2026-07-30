37 Yaşında Hayatını Kaybeden MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı Son Yolculuğuna Uğurlandı
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MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı, yalnızca gastronomi dünyasını değil, tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. 37 yaşında hayata veda eden başarılı şef Eren Kaşıkçı, düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Tokat'ta toprağa verilecek.
Kaynak: Okan Mermer
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Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye 2021 sezonunda sergilediği istikrarlı performans ve yaratıcı tabaklarıyla yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
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Acı haberin ardından Eren Kaşıkçı için bugün İstanbul'da veda töreni düzenleniyor.
Oğluna veda eden acılı anne ayakta durmakta zorluk çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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