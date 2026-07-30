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37 Yaşında Hayatını Kaybeden MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı Son Yolculuğuna Uğurlandı

37 Yaşında Hayatını Kaybeden MasterChef Şampiyonu Eren Kaşıkçı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.07.2026 - 15:47
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MasterChef Türkiye 2021 sezonunun şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı, yalnızca gastronomi dünyasını değil, tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. 37 yaşında hayata veda eden başarılı şef Eren Kaşıkçı, düzenlenen cenaze töreninin ardından memleketi Tokat'ta toprağa verilecek.

Kaynak: Okan Mermer

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Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye 2021 sezonunda sergilediği istikrarlı performans ve yaratıcı tabaklarıyla yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Eren Kaşıkçı, MasterChef Türkiye 2021 sezonunda sergilediği istikrarlı performans ve yaratıcı tabaklarıyla yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Yarışma boyunca jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'dan aldığı övgülerle finale kadar yükselen başarılı şef, sezonu şampiyon olarak tamamlayarak adını MasterChef tarihine yazdırdı.

'Kızıl Sakal' lakabıyla hafızalara kazınan Kaşıkçı, yarışmanın ardından da mutfaktan kopmadı. Kendi gastronomi yolculuğunu sürdüren başarılı şef, restoran yatırımları ve yeni projeleriyle mesleğine devam ederken, yardımsever kişiliği ve mütevazı tavrıyla hem MasterChef ailesinin hem de izleyicilerin sevgisini kazandı.

Ancak 29 Temmuz'da İstanbul Sarıyer Kilyos'taki evinde hayatını kaybettiği haberi, başta MasterChef camiası olmak üzere tüm sevenlerini derinden sarstı. İlk incelemelerde kalp krizi ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporuyla netleşeceği ortaya çıktı.

Acı haberin ardından Eren Kaşıkçı için bugün İstanbul'da veda töreni düzenleniyor.

Ailesi tarafından paylaşılan cenaze programına göre başarılı şef için Yenidoğan Cemevi'nde yakınlarının, dostlarının ve sevenlerinin katılımıyla cenaze töreni gerçekleştiriliyor.

İkindi vakti düzenlenen törenin ardından Kaşıkçı'nın naaşı, defnedilmek üzere memleketi Tokat'a uğurlanacak. Genç yaşta gelen kayıp nedeniyle cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşanırken, ailesi ve yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Eren Kaşıkçı'nın vefatı sonrası MasterChef ailesi de peş peşe taziye mesajları yayımladı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yanı sıra farklı sezonlarda yarışan çok sayıda eski MasterChef yarışmacısı da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duydukları büyük üzüntüyü dile getirdi.

Oğluna veda eden acılı anne ayakta durmakta zorluk çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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