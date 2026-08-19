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MEB Yasakladı, Okullar ‘Kılıf’ Buldu: Kırtasiye Ücretine İtiraz Eden Veliye ‘Çocuğunuzu Okuldan Alın’ Tehdidi

MEB Yasakladı, Okullar ‘Kılıf’ Buldu: Kırtasiye Ücretine İtiraz Eden Veliye ‘Çocuğunuzu Okuldan Alın’ Tehdidi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.08.2026 - 08:05
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullardaki fahiş ders kitabı ücretlerine getirdiği yasak, bu kez 'kırtasiye paketi' kılıfıyla delindi. Yeni eğitim yılı öncesi eğitim materyali bahanesiyle velilerden 200 bin liraya varan ek ödemeler talep eden bazı özel okullar, duruma tepki gösteren aileleri çocuklarının kaydını silmekle tehdit ediyor.

Kaynak: Betül Alakent / Sabah

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Eğitim öğretim zilinin çalmasına sayılı günler kala, özel okulların velileri maddi olarak zor durumda bırakan yeni talepleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Eğitim öğretim zilinin çalmasına sayılı günler kala, özel okulların velileri maddi olarak zor durumda bırakan yeni talepleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Sabah Gazetesi’nden Betül Alakent'in haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) geçtiğimiz dönemlerde hayata geçirdiği yönetmelik değişikliğiyle özel okullarda ders kitabı adı altında ek ücret alınmasını kesin bir dille yasaklamasına rağmen, bazı kurumlar bu kuralı aşmanın yeni bir yolunu buldu. Ücretsiz dağıtılan devlet kitaplarını okutması zorunlu olan okullar, yardımcı kaynakları ve çeşitli eğitim materyallerini 'kırtasiye masrafı' adı altında devasa paketlere dönüştürerek ailelere satmaya başladı.

Görünürde okul ihtiyacı olarak sunulan ancak aslında yasaklanan kitap satışının gizli bir yöntemi olan bu sistem, velilerin karşısına on binlerce liralık yeni faturalar çıkarıyor. İstenen söz konusu rakamlar bu yıl 50 bin liradan başlayarak kurumun profiline göre 100 bin, 120 bin ve 150 bin lira gibi seviyelere tırmanıyor. Hatta bazı okullarda kırtasiye faturasının 200 bin liraya kadar ulaştığı görülüyor. Yalnızca eğitim materyali için istenen bu astronomik rakamlara itiraz edip hakkını aramak isteyen veliler ise okul yönetimleri tarafından ağır bir psikolojik baskıyla karşılaşıyor. İtiraz eden anne babalara, ödemeyi kabul etmemeleri halinde çocuklarını okuldan alabilecekleri söylenerek açık bir dayatmada bulunuluyor. Çocuğunun okul düzeninin ve arkadaş çevresinin bozulmasını istemeyen pek çok veli ise çaresiz kalarak bu haksız ödemeleri yapmak zorunda kalıyor.

Bakanlığın daha önce fahiş fiyatlar nedeniyle soruşturma başlatıp kesin kurallara bağladığı bu sürecin nasıl hala göz göre göre devam edebildiği ise arka plandaki çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor. Uygulamanın içyüzünü anlatan ve ismini vermek istemeyen bir özel okul öğretmeni, kurumların kitap ve materyal satışı nedeniyle kesilen cezaları çoktan göze aldığını belirtiyor. Öğretmenin aktardığına göre, bu satışlardan elde edilen devasa kârların yanında devletin kestiği yasal cezalar oldukça düşük rakamlar olarak kalıyor. Kâr marjının yüksekliği nedeniyle cezayı ödeyip satışı sürdürmeyi tercih eden okullar, bakanlığın tüm uyarılarına rağmen 'kırtasiye paketi' adı altındaki bu vurguna hız kesmeden devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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