MEB Yasakladı, Okullar ‘Kılıf’ Buldu: Kırtasiye Ücretine İtiraz Eden Veliye ‘Çocuğunuzu Okuldan Alın’ Tehdidi
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullardaki fahiş ders kitabı ücretlerine getirdiği yasak, bu kez 'kırtasiye paketi' kılıfıyla delindi. Yeni eğitim yılı öncesi eğitim materyali bahanesiyle velilerden 200 bin liraya varan ek ödemeler talep eden bazı özel okullar, duruma tepki gösteren aileleri çocuklarının kaydını silmekle tehdit ediyor.
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Eğitim öğretim zilinin çalmasına sayılı günler kala, özel okulların velileri maddi olarak zor durumda bırakan yeni talepleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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