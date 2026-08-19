Onaylanmış Tedavisi ve Aşısı Yok! Salgın Hızla Yayılıyor, Dünya Sağlık Örgütü’nden 'Acil Kodlu' Çağrı Yapıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Ebola salgınının uluslararası öneme sahip bir 'halk sağlığı acil durumu' olmaya devam ettiğini bildirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Ebola salgınına ilişkin paylaşımda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın