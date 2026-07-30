Şampiyonlar Ligi Gibi Kadro! Barış Arduç, Engin Öztürk ve Kaan Yıldırım'ın Spor Yaptığı Anlar Gündem Oldu

Özellikle yaz aylarında sık sık Çeşme ve Alaçatı'da bir araya gelen ekip, birlikte yaptıkları tatiller ve samimi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Bu yaz da gelenek değişmedi. Daha önce de kalabalık arkadaş masasıyla gündem olan grup, bu kez farklı isimlerin de katılımıyla yeniden bir araya geldi.

Oyuncu Barış Arduç ve Engin Öztürk'e müzisyen Can Bonomo, oyuncu Kaan Yıldırım ve şarkıcı Cem Belevi'nin eşlik ettiği buluşma, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.