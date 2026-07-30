Şampiyonlar Ligi Gibi Kadro! Barış Arduç, Engin Öztürk ve Kaan Yıldırım'ın Spor Yaptığı Anlar Gündem Oldu
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Yaz sezonunu Çeşme Alaçatı'da geçiren ünlü isimler bu kez tatil kareleriyle değil, spor buluşmalarıyla gündeme geldi. Barış Arduç, Engin Öztürk, Can Bonomo, Kaan Yıldırım ve Cem Belevi'nin de aralarında bulunduğu birbirinden ünlü isimler açık havada birlikte antrenman yaptı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler gündem oldu.
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O anları buradan izleyebilirsiniz;
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Barış Arduç, Engin Öztürk ve Can Bonomo'nun dostluğu uzun yıllardır magazin dünyasının yakından takip ettiği arkadaş gruplarından biri olarak biliniyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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