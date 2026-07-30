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Şampiyonlar Ligi Gibi Kadro! Barış Arduç, Engin Öztürk ve Kaan Yıldırım'ın Spor Yaptığı Anlar Gündem Oldu

Şampiyonlar Ligi Gibi Kadro! Barış Arduç, Engin Öztürk ve Kaan Yıldırım'ın Spor Yaptığı Anlar Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.07.2026 - 14:00
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Yaz sezonunu Çeşme Alaçatı'da geçiren ünlü isimler bu kez tatil kareleriyle değil, spor buluşmalarıyla gündeme geldi. Barış Arduç, Engin Öztürk, Can Bonomo, Kaan Yıldırım ve Cem Belevi'nin de aralarında bulunduğu birbirinden ünlü isimler açık havada birlikte antrenman yaptı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler gündem oldu.

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O anları buradan izleyebilirsiniz;

Barış Arduç, Engin Öztürk ve Can Bonomo'nun dostluğu uzun yıllardır magazin dünyasının yakından takip ettiği arkadaş gruplarından biri olarak biliniyor.

Barış Arduç, Engin Öztürk ve Can Bonomo'nun dostluğu uzun yıllardır magazin dünyasının yakından takip ettiği arkadaş gruplarından biri olarak biliniyor.

Özellikle yaz aylarında sık sık Çeşme ve Alaçatı'da bir araya gelen ekip, birlikte yaptıkları tatiller ve samimi paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Bu yaz da gelenek değişmedi. Daha önce de kalabalık arkadaş masasıyla gündem olan grup, bu kez farklı isimlerin de katılımıyla yeniden bir araya geldi.

Oyuncu Barış Arduç ve Engin Öztürk'e müzisyen Can Bonomo, oyuncu Kaan Yıldırım ve şarkıcı Cem Belevi'nin eşlik ettiği buluşma, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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