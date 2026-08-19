Yeni Sezonda Başlayacak 23 Diziden Gönül Dağı Asuman'ın Vedasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
18 Ağustos Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren ve Cihat Süvarioğlu'nun ayrılmadan önce dizideki partneri olan Çağlar Hazal veda paylaşımı yaptı.
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Serkan Çayoğlu'nun başrolünde rol aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezon hazırlıklarına başladı.
Reyting sonuçları belli oldu.
Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yurt dışında da reytingleri alt üst etmeye devam ediyor.
Daha 17'de Şebnem ve Hakan'ın kumpasının ardından tekerlekli sandalyede kalan Serhat'ın öleceği iddialar artmıştı.
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Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Karakuyu dizisinde oyuncu kadrosu şekilleniyor.
2026-2027 sezonunun başlamasına sayılı günler kala yeni sezonda yer alacak diziler de belli olmaya başladı.
Daha 17'nin kamera arkasından yayınlanan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya'nın yeni dizisi belli olmuştu.
ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da gecenin finali heyecanlı bitti.
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ATV'nin Kenan İmirzalıoğlu başrollü dizisi A.B.İ. için 2. sezon için hazırlıklar sürüyor.
Yalı Çapkını'yla ünlenen Ersin Arıcı'nın yeni sezonda hangi dizide rol alacağı merak konusuydu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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