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Yeni Sezonda Başlayacak 23 Diziden Gönül Dağı Asuman'ın Vedasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yeni Sezonda Başlayacak 23 Diziden Gönül Dağı Asuman'ın Vedasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.08.2026 - 16:32
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

18 Ağustos Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren ve Cihat Süvarioğlu'nun ayrılmadan önce dizideki partneri olan Çağlar Hazal veda paylaşımı yaptı.

Gönül Dağı'nda Asuman karakterine hayat veren ve Cihat Süvarioğlu'nun ayrılmadan önce dizideki partneri olan Çağlar Hazal veda paylaşımı yaptı.

Partneri Cihat Süvarioğlu'nu unutmayan oyuncu, uzun paylaşımında ünlü oyuncuya da yer verdi.

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Serkan Çayoğlu'nun başrolünde rol aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Serkan Çayoğlu'nun başrolünde rol aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Gönül Dağı ve Cennetin Çocukları dizilerinde rol alan ünlü bir isim dizinin kadrosuna dahil oldu.

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Reyting sonuçları belli oldu.

Reyting sonuçları belli oldu.

Ekranlarda yer alan ve salı günlerinin zirvesinde yer aan MasterChef ve Var mısın Yok musun bu hafta maçı UEFA Şampiyonlar Ligi maçına kaptırdı.

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yurt dışında da reytingleri alt üst etmeye devam ediyor.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yurt dışında da reytingleri alt üst etmeye devam ediyor.

İspanya'da Far Away adıyla seyirciyle buluşan dizi, son bölümüyle ülkedeki yayınında son ayların en yüksek izlenme oranlarından birine ulaşmayı başardı.

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Daha 17'de Şebnem ve Hakan'ın kumpasının ardından tekerlekli sandalyede kalan Serhat'ın öleceği iddialar artmıştı.

Daha 17'de Şebnem ve Hakan'ın kumpasının ardından tekerlekli sandalyede kalan Serhat'ın öleceği iddialar artmıştı.

Karakterin yeniden ayağa kalkıp kalkmayacağı tartışılırken Serhat'a hayat veren Çağdaş Onur Öztürk sessizliğini bozdu.

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Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Karakuyu dizisinde oyuncu kadrosu şekilleniyor.

Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Karakuyu dizisinde oyuncu kadrosu şekilleniyor.

Özge Törer ve Onur Tuna'yı buluşturan Karakuyu dizisi sete çıkmaya hazırlanırken dizinin kadrosuna başarılı bir isim daha dahil oldu.

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2026-2027 sezonunun başlamasına sayılı günler kala yeni sezonda yer alacak diziler de belli olmaya başladı.

2026-2027 sezonunun başlamasına sayılı günler kala yeni sezonda yer alacak diziler de belli olmaya başladı.

Geçtiğimiz sezondan devam eden yapımların yanı sıra yeni sezonda başlayacak 23 dizi olduğu netleşti. Dizilerin kanalları ve oyuncuları neredeyse tamamen belli oldu.

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Daha 17'nin kamera arkasından yayınlanan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Daha 17'nin kamera arkasından yayınlanan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Daha 17'de kardeş olan Teoman ve Leyla'yı canlandıran Ata Yaşat ile Ceren Ayruk'un, sahne biter bitmez karakterlerinden çıktıkları anlar izleyenleri gülümsetti.

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Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya'nın yeni dizisi belli olmuştu.

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya'nın yeni dizisi belli olmuştu.

Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'e dahil olan oyuncunun hangi role hayat vereceği belli oldu.

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ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da gecenin finali heyecanlı bitti.

ATV ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'da gecenin finali heyecanlı bitti.

Son iki kutuya gelindiğinde oyunda 3 milyon TL ve 5 bin TL kalırken Banka bu kez 1 milyon 110 bin TL teklif etti. Yarışmacının kutusundan çıkan para miktarı derin bir oh çektirdi.

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ATV'nin Kenan İmirzalıoğlu başrollü dizisi A.B.İ. için 2. sezon için hazırlıklar sürüyor.

ATV'nin Kenan İmirzalıoğlu başrollü dizisi A.B.İ. için 2. sezon için hazırlıklar sürüyor.

Afra Saraçoğlu'nun kadroya veda etmesinin ardından İmirzalıoğlu'na yeni partner arayışı sürerken dizinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu.

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Yalı Çapkını'yla ünlenen Ersin Arıcı'nın yeni sezonda hangi dizide rol alacağı merak konusuydu.

Yalı Çapkını'yla ünlenen Ersin Arıcı'nın yeni sezonda hangi dizide rol alacağı merak konusuydu.

Ünlü oyuncu, yeni bir projeyle anlaştığını ve hazırlıklara başladığını dile getirdi. Ersin Arıcı, Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisine dahil oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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