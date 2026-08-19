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Uzak Şehir İspanya'da da Rekor Kırıyor! Aylardır Görülmeyen Reytinge Ulaştı

Uzak Şehir İspanya'da da Rekor Kırıyor! Aylardır Görülmeyen Reytinge Ulaştı

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.08.2026 - 15:22
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yurt dışında da reytingleri alt üst ediyor. İspanya'da Far Away ismiyle yayınlanan Uzak Şehir, yurt dışında da reytingleri birbirine katarken X'teki reyting uzmanı, dizinin marttan bu yana aldığı en yüksek izlenmeye ulaştığını açıkladı.

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, Türkiye'nin ardından yurt dışında da dikkat çeken bir başarıya imza atıyor.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, Türkiye'nin ardından yurt dışında da dikkat çeken bir başarıya imza atıyor.

İspanya'da Far Away adıyla seyirciyle buluşan dizi, son bölümüyle ülkedeki yayınında son ayların en yüksek izlenme oranlarından birine ulaştı. X'teki reyting uzmanının paylaştığı verilere göre Uzak Şehir, İspanya'da yüzde 12,1 share elde etti. Dizinin ulaştığı bu oran, 16 Haziran'dan bu yana İspanya'daki en yüksek izlenme oranı oldu. Reyting uzmanı, Uzak Şehir'in performansıyla ilgili dikkat çeken bir detaya daha değindi. Dizinin yayınlandığı kanalın pazartesi gecesi en son 23 Mart'ta bu seviyelerde izlenme oranı gördüğünü belirtti.

'İlk defa değil ama 16 Haziran'dan bu yana Uzak Şehir'in İspanya'daki en yüksek izlenme oranı. Yayınlandığı kanal pazartesi gecesi en son 23 Mart'ta bu seviyeleri görmüştü. Bugünkü bölümle birlikte İspanya'da ilk sezonunu tamamlayacak.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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