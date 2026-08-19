Uzak Şehir İspanya'da da Rekor Kırıyor! Aylardır Görülmeyen Reytinge Ulaştı
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, yurt dışında da reytingleri alt üst ediyor. İspanya'da Far Away ismiyle yayınlanan Uzak Şehir, yurt dışında da reytingleri birbirine katarken X'teki reyting uzmanı, dizinin marttan bu yana aldığı en yüksek izlenmeye ulaştığını açıkladı.
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, Türkiye'nin ardından yurt dışında da dikkat çeken bir başarıya imza atıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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