Uzak Şehir İspanya'da da Rekor Kırıyor! Aylardır Görülmeyen Reytinge Ulaştı

İspanya'da Far Away adıyla seyirciyle buluşan dizi, son bölümüyle ülkedeki yayınında son ayların en yüksek izlenme oranlarından birine ulaştı. X'teki reyting uzmanının paylaştığı verilere göre Uzak Şehir, İspanya'da yüzde 12,1 share elde etti. Dizinin ulaştığı bu oran, 16 Haziran'dan bu yana İspanya'daki en yüksek izlenme oranı oldu. Reyting uzmanı, Uzak Şehir'in performansıyla ilgili dikkat çeken bir detaya daha değindi. Dizinin yayınlandığı kanalın pazartesi gecesi en son 23 Mart'ta bu seviyelerde izlenme oranı gördüğünü belirtti.

'İlk defa değil ama 16 Haziran'dan bu yana Uzak Şehir'in İspanya'daki en yüksek izlenme oranı. Yayınlandığı kanal pazartesi gecesi en son 23 Mart'ta bu seviyeleri görmüştü. Bugünkü bölümle birlikte İspanya'da ilk sezonunu tamamlayacak.'