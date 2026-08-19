Yeni Dizi "Karakuyu" Sete Çıkmaya Hazırlanıyor! Kadroya Bir Oyuncu Daha Dahil Oldu
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Özge Törer ve Onur Tuna'yı buluşturan Karakuyu, sete çıkmak için gün sayarken oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Tokat'ta çekilecek dizinin yeni transferi, Özge Törer'in hayat vereceği Fikriye'nin kuzeni Emine rolüyle seyirci karşısına çıkacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Karakuyu dizisinde oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.
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Genç oyuncu Selen Güney, Karakuyu dizisinde rol alacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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