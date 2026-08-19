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Yeni Dizi "Karakuyu" Sete Çıkmaya Hazırlanıyor! Kadroya Bir Oyuncu Daha Dahil Oldu

Yeni Dizi "Karakuyu" Sete Çıkmaya Hazırlanıyor! Kadroya Bir Oyuncu Daha Dahil Oldu

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.08.2026 - 13:49
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Özge Törer ve Onur Tuna'yı buluşturan Karakuyu, sete çıkmak için gün sayarken oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Tokat'ta çekilecek dizinin yeni transferi, Özge Törer'in hayat vereceği Fikriye'nin kuzeni Emine rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Karakuyu dizisinde oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Karakuyu dizisinde oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor.

OGM Pictures imzalı Karakuyu'nun okuma provasının 24 Ağustos'ta yapılması planlanıyor. Nezaket Coşkun'un yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin çekimleri ise Tokat'ta gerçekleştirilecek. Özge Törer ve Onur Tuna'yı başrollerde buluşturan dizi sete çıkmak için gün sayarken kadroya genç bir oyuncu daha katıldı.

Genç oyuncu Selen Güney, Karakuyu dizisinde rol alacak.

Genç oyuncu Selen Güney, Karakuyu dizisinde rol alacak.

Yeni sezon öncesinde peş peşe oyuncu anlaşmaları yapılan Karakuyu'nun kadrosuna son olarak Selen Güney dahil oldu. Genç oyuncu dizide Emine karakterine hayat verecek. Emine, Özge Törer'in canlandırdığı Fikriye'nin kuzeni olarak hikayeye dahil olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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