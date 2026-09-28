Macaristan Başbakanı Magyar'ın Dokunulmazlığı Kaldırıldı: Telefon Hırsızlığıyla Suçlanıyor

Pazartesi günü yapılan olağanüstü oturumda üç ismin dokunulmazlığının kaldırılması için yapılan oylamalar 139 kabul oyuyla sonuçlandı, karşı oy ya da çekimser oy çıkmadı. Orbán'ın partisi Fidesz ve koalisyon ortağı Hristiyan Demokratlar oylamaya katılmadı ve kendi milletvekillerine yönelik suçlamaları Magyar hükümetinin 'siyasi tiranlığı' olarak nitelendirdi. Hungarian Conservative'in aktardığına göre parlamentonun Dokunulmazlık Komitesi üç ismin de dokunulmazlığının korunmasını tavsiye etmişti.