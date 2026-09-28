Macaristan Başbakanı Magyar'ın Dokunulmazlığı Kaldırıldı: Telefon Hırsızlığıyla Suçlanıyor
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Macaristan Parlamentosu, görevdeki Başbakan Péter Magyar ile Viktor Orbán döneminde bakanlık yapan iki ismin dokunulmazlığını kaldırdı. Üç isim hakkında birbirinden çok farklı suçlamalarla soruşturma yürütülüyor.
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Oylamadan oy birliği çıktı, Fidesz salonda yoktu.
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Magyar'ın dosyasında 300 dolarlık bir telefon var.
Eski bakanlar milyarlarca forintle suçlanıyor.
Henüz iddianame düzenlenmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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