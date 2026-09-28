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Macaristan Başbakanı Magyar'ın Dokunulmazlığı Kaldırıldı: Telefon Hırsızlığıyla Suçlanıyor

Macaristan Başbakanı Magyar'ın Dokunulmazlığı Kaldırıldı: Telefon Hırsızlığıyla Suçlanıyor

Macaristan
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
28.09.2026 - 21:36
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Macaristan Parlamentosu, görevdeki Başbakan Péter Magyar ile Viktor Orbán döneminde bakanlık yapan iki ismin dokunulmazlığını kaldırdı. Üç isim hakkında birbirinden çok farklı suçlamalarla soruşturma yürütülüyor.

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Oylamadan oy birliği çıktı, Fidesz salonda yoktu.

Oylamadan oy birliği çıktı, Fidesz salonda yoktu.

Pazartesi günü yapılan olağanüstü oturumda üç ismin dokunulmazlığının kaldırılması için yapılan oylamalar 139 kabul oyuyla sonuçlandı, karşı oy ya da çekimser oy çıkmadı. Orbán'ın partisi Fidesz ve koalisyon ortağı Hristiyan Demokratlar oylamaya katılmadı ve kendi milletvekillerine yönelik suçlamaları Magyar hükümetinin 'siyasi tiranlığı' olarak nitelendirdi. Hungarian Conservative'in aktardığına göre parlamentonun Dokunulmazlık Komitesi üç ismin de dokunulmazlığının korunmasını tavsiye etmişti.

Magyar'ın dosyasında 300 dolarlık bir telefon var.

Magyar'ın dosyasında 300 dolarlık bir telefon var.

Magyar hakkındaki soruşturma, Haziran 2024'te bir gece kulübünde çıkan tartışma sırasında bir kişinin telefonunu alıp Tuna Nehri'ne attığı iddiasına dayanıyor. Yaklaşık 300 dolarlık zarara konu olan olay, Magyar'ın partisi Tisza'nın Nisan 2026 seçimlerinde Fidesz'i iktidardan uzaklaştırmasından yaklaşık iki yıl önce yaşandı. Eyleminin hırsızlık sayılamayacağını ve soruşturmanın siyasi amaç taşıdığını savunan Magyar, oylama öncesindeki konuşmasında suç işlemediğini söyleyerek 'Eylemlerimin tüm sorumluluğunu alıyorum' dedi. Magyar daha önce kendi partisinden de dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanmasını istemişti.

Eski bakanlar milyarlarca forintle suçlanıyor.

Eski bakanlar milyarlarca forintle suçlanıyor.

Eski Kültür Bakanı Balázs Hankó, Macaristan Ulusal Kültür Fonu'ndaki yaklaşık 17,3 milyar forintin (53,6 milyon dolar) kötüye kullanılmasına göz yummakla suçlanıyor. Savcılık, Hankó'nun fondan yapılacak ödemelere siyasi gerekçelerle müdahale ettiğini ve Nisan seçimleri öncesinde Fidesz'in kampanya giderleri için fondan kaynak aktarılmasına aracılık ettiğini öne sürüyor. Eski Kalkınma Bakanı Miklós Seszták ise devlet otobüs şirketinin araç alımları ve kamu inşaat projeleriyle bağlantılı olarak 12 milyar forintten (37,2 milyon dolar) fazla rüşvet ve komisyon kabul etmekle suçlanıyor. İki dosya da Magyar hükümetinin Orbán dönemindeki kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin başlattığı geniş kapsamlı incelemelerin parçası.

Henüz iddianame düzenlenmedi.

Henüz iddianame düzenlenmedi.

Orbán hükümeti, Magyar'ın Avrupa Parlamentosu milletvekili olduğu dönemde de dokunulmazlığının kaldırılmasını istemiş, Avrupa Parlamentosu bu talepleri birkaç kez reddetmişti. Euronews'in aktardığına göre Magyar, kamu davası açılan suçlarda milletvekili dokunulmazlığının tamamen kaldırılmasını savunuyor. Pazartesi günü dokunulmazlıkları kaldırılan üç isim hakkında ise henüz iddianame düzenlenmiş değil.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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