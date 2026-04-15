Macaristan'da Orbán Dönemi Nasıl Bitti?

Osmanlı'nın gül kokulu dervişi hâlâ hatırlanıyor. Fatiha'mı okuyup sessizce Tuna'ya yürüdüm. Nehrin kıyısında ayakkabılar… Holokost sırasında kurşuna dizilen Macar Yahudilerinin anısına bırakılmış. İnsan orada sessiz kalamıyor. Auschwitz'e de Gazze'ye de dertleniyor.

Yakındaki Hürriyet Meydanı da ayrı bir ironi: ortasında Sovyet anıtı, yanında Reagan ve Bush heykelleri. 'Kim geldiyse, kim gittiyse, hepsi burada.' Macaristan'ın tarihi, kendilerini kurtardığını söyleyip aslında yeniden tutsak eden 'yeni kurtarıcılarla' dolu.

Bir de Budapeşte'nin meşhur şanslı polisinin göbeğini ovdum, 'Orbán gitsin artık' diye de dilek tuttum. Dün seçim sonuçlarına baktım: gitmiş.

12 Nisan 2026'da yapılan seçimlerde Péter Magyar'ın merkez sağ Tisza Partisi, oyların yüzde 53,6'sını alarak 199 sandalyeli parlamentoda 138 koltuk kazandı. Bu, anayasayı değiştirecek üçte iki çoğunluk demek. Orbán'ın Fidesz'i ise yüzde 37,8 ile 55 sandalyeye geriledi. Yaklaşık yüzde 78'lik katılım oranı, 1990'dan bu yana yapılan tüm serbest seçimlerin rekorunu kırdı. Macaristan'ın tarihi bir kez daha 'yeni kurtarıcı'sını seçti — bu sefer farkı, kurtarıcının bizzat eski rejimin içinden gelmesi.

Peki Macar seçmeni Orbán'a neden oy vermişti, şimdi neden vazgeçti? Orbán'ı kim yıktı ve nasıl yıktı? Bu soruların yanıtlarını bulmak için biraz geriye gitmemiz lazım.