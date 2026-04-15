Macaristan'da Orbán Dönemi Nasıl Bitti?

Magyar'ın önünde devasa bir görev var. 16 yıllık bir rejimi kökünden sökmek, anayasayı yeniden yazmak, yargı bağımsızlığını tesis etmek, medya çoğulculuğunu yeniden inşa etmek, dondurulan AB fonlarını serbest bıraktırmak ve tüm bunları yaparken kendi koalisyonunu bir arada tutmak zorunda. Zafer gecesinde Orbán'ın atadığı tüm üst düzey yetkilileri — Cumhurbaşkanı dahil — derhal istifaya çağırması, geçiş sürecinin kolay olmayacağının işaretiydi. Orbán'a açıkça seslenerek 'bugünden itibaren geçici hükümet gibi davranın, yeni hükümetin elini bağlayacak hiçbir karar almayın' dedi. Ardından da ekledi: 'Bir mesele çıkarsa beni arayın, numaramı biliyorsunuz.' Kibarlığın altındaki mesaj netti: iktidar artık el değiştirdi, buna göre davranın.
AB cephesinden bakıldığında, Macaristan'ın 'Avrupa'ya dönüşü' hızlı ama dikkatli olacak. Magyar, AB fonlarını serbest bıraktıracak reformları ve Avrupa Savcılığı'na katılmayı vaad ediyor. Ama göç politikasında Orbán çizgisini büyük ölçüde koruyacağının sinyallerini de veriyor. Ukrayna'nın AB üyeliğine hızlandırılmış katılıma karşı; Rusya'dan enerji bağımlılığını 2035'e kadar — AB'nin hedeflediği 2027'den çok sonra — sonlandırmayı planlıyor. Çin'le ilişkilerde de köklü bir değişiklik beklenmemeli; Macaristan, AB'de en fazla Çin yatırımı alan ülke ve bu ekonomik bağ kolayca koparılacak türden değil. Dolayısıyla Brüksel'in beklentilerini biraz dizginlemesi gerekiyor: Macaristan'da bir devrim değil, bir çözülme yaşanıyor.
Rusya, AB içindeki en güvenilir vetocu müttefikini kaybetti. Kremlin'in seçim öncesi müdahale girişimleri — Rus askeri istihbaratının 'siyasi teknologlar' göndermesinden Telegram üzerinden koordineli etki operasyonlarına kadar — sonucu değiştiremedi. Zafer gecesinde Budapeşte sokaklarında yankılanan slogan, 1956 Devrimi'nin sloganıydı: 'Ruslar, evinize gidin! (defolun!)' Hürriyet Meydanı'ndaki Sovyet anıtı hâlâ yerinde duruyor ama artık yanındaki boş koltuğun kime ait olduğu değişti.
Orbán'ın düşüşünden çıkarılacak dersler.
Orbán'ın yenilgisi, küresel sağ popülizm için bir uyarı niteliğinde. Popülist liderler korku ve düşman anlatılarıyla iktidara gelebilirler. Ama ekonomik performans düşünce, yolsuzluk görünür hale gelince ve inandırıcı bir alternatif ortaya çıkınca, bu anlatının son kullanma tarihi gelir. 2023'te Polonya'da Orbán'ınkine benzer bir illiberal çizgideki Hukuk ve Adalet Partisi PiS'in kaybetmesi, şimdi Macaristan'da Fidesz'in devrilmesi, otoriter eğilimli popülist iktidarların sandıkta yenilebileceğini gösteren önemli emsaller.
Ama temkinli olmakta fayda var. 16 yıllık bir rejimin kurumsal mirası bir gecede ortadan kalkmaz. Orbán'ın yarattığı medya ekosistemi, ekonomik çıkar ağları ve anayasal yapı hâlâ yerinde duruyor. Magyar'ın üçte iki çoğunluğu ona anayasayı değiştirme gücü veriyor ama bu gücü nasıl kullanacağı, Macaristan'ın gerçekten demokratikleşip demokratikleşmeyeceğini belirleyecek.
Sonuç olarak Macar seçmeni 16 yıl sonra 'yeter, söz milletin' dedi. Bu 'yeter' sözü ne sadece Orbán'a yönelikti ne de sadece ekonomik sıkıntılardan kaynaklanıyordu. Yolsuzluk, demokratik gerileme, Avrupa'dan kopuş ve bir ülkenin tek bir adamın projesi haline gelmesine duyulan yorgunluğun bileşkesiydi. Orbán seçim gecesi sonucu 'acı verici ama net' olarak nitelendirdi. Haklıydı. Acı verici — en azından kendisi için. Ve son derece net.
Macaristan'ın tarihi, benim o yaz günü Hürriyet Meydanı'nda gördüğüm gibi, hep kendini kurtardığını söyleyenlerin öyküsüydü. Bu sefer Macarlar, bir kurtarıcı beklemek yerine kendileri sandığa gitti. Belki de en büyük ironi budur: 'illiberal demokrasi'yi sonlandıran şey, demokrasinin ta kendisi oldu.