Bankaların Önünden Toprakları Kapış Kapış Alıyorlar: Zenginlik Getiriyormuş

Çin’de bazı kişiler, zenginlik getirdiğine inandıkları 'banka toprağı'nı internetten satın alıyor. Bu toprakların bankaların önündeki yeşil alanlardan, saksılardan ya da banka binalarının çevresinden toplandığı iddia ediliyor. Bazı satıcılar, ürünün gerçek olduğuna inandırmak için toprağı topladıkları anları videoya alıyor.

İnternette satılan küçük paketlerin fiyatı 888 yuan’a, yani yaklaşık 120 dolara kadar çıkabiliyor. Bazı ilanlarda ise toprağın Çin’deki büyük bankaların çevresinden toplandığı ve 'zenginlik enerjisi' taşıdığı öne sürülüyor. Satıcılar bu iddialarını bilimsel olarak kanıtlayamadıklarını söylese de ürünlere talep olduğu belirtiliyor.