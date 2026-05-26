article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bankaların Önünden Toprakları Kapış Kapış Alıyorlar: Zenginlik Getiriyormuş

Bankaların Önünden Toprakları Kapış Kapış Alıyorlar: Zenginlik Getiriyormuş

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.05.2026 - 23:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Çin’de sosyal medyada yayılan sıra dışı bir trend dikkat çekiyor. Bazı kişiler, bankaların çevresinden toplandığı öne sürülen toprağın zenginlik getireceğine inanıyor. İnternette küçük paketler halinde satılan bu “banka toprağı”, para şansı ve kötü enerjiden arınma vaadiyle pazarlanıyor. Hatta bazı satıcılar toprağın gerçekten bankaların önünden alındığını göstermek için toplama anlarını videoya çekiyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bankaların çevresinden toprak topluyorlar

Bankaların çevresinden toprak topluyorlar

Çin’de bazı kişiler, zenginlik getirdiğine inandıkları 'banka toprağı'nı internetten satın alıyor. Bu toprakların bankaların önündeki yeşil alanlardan, saksılardan ya da banka binalarının çevresinden toplandığı iddia ediliyor. Bazı satıcılar, ürünün gerçek olduğuna inandırmak için toprağı topladıkları anları videoya alıyor.

İnternette satılan küçük paketlerin fiyatı 888 yuan’a, yani yaklaşık 120 dolara kadar çıkabiliyor. Bazı ilanlarda ise toprağın Çin’deki büyük bankaların çevresinden toplandığı ve 'zenginlik enerjisi' taşıdığı öne sürülüyor. Satıcılar bu iddialarını bilimsel olarak kanıtlayamadıklarını söylese de ürünlere talep olduğu belirtiliyor.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Sosyal medyada alay konusu oldu

Banka toprağı trendi, Çin sosyal medyasında kısa sürede yayıldı. Birçok kullanıcı bu ürünlerin zenginlik getireceği iddiasını tiye alırken, bazı kişilerin yine de satın aldığı aktarıldı. Hatta bir alıcının işletme sahibi olduğu ve bu toprağın işlerine bereket getirmesini umduğu belirtildi.

Trend yalnızca batıl inanç olarak görülmüyor, kamu alanlarına zarar verme ihtimaliyle de tartışılıyor. Çünkü bazı videolarda insanların banka çevresindeki yeşil alanlardan toprak kazdığı görülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın