Kilo Vermek İçin Ağızlarına Streç Film Koyuyorlar!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.05.2026 - 20:13
Çin’de sosyal medyada yayılan yeni bir kilo verme trendi, kısa sürede tartışma yarattı. Bazı gençler, yemek yer gibi yapmak ama kalori almamak için ağızlarının içine streç film yerleştiriyor. Bu yöntemde yiyecek çiğneniyor gibi yapılıyor ancak gıda ağızla doğrudan temas etmiyor ve sonunda çöpe atılıyor. Ancak uzmanlar bu davranışın hem yeme bozukluklarını tetikleyebileceği hem de mikroplastik riski taşıyabileceği konusunda uyarıyor.

Sosyal medyada kilo verme yöntemi diye yayıldı

Çin’de bazı gençler, kalori almadan yemek yemiş gibi hissetmek için ağızlarını streç filmle kaplayan tuhaf bir yöntem deniyor. Bu yöntemde yiyecek ağız içindeki streç filme temas ediyor, kişi çiğniyormuş gibi yapıyor ve ardından yiyeceği çıkarıp atıyor. Trendi savunanlar, bunun vücuda kalori almadan beyni yemek yendiğine ikna edebileceğini öne sürüyor.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu uygulama milyonlarca izlenmeye ulaşarak tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar yöntemi “garip bir deney” olarak görürken, birçok kişi bunun sağlıklı beslenme ya da kilo kontrolüyle ilgisi olmadığını belirtti. Çünkü yemek yeme hissini taklit etmek, vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve besinleri karşılamıyor.

Uzmanlar sağlık risklerine dikkat çekiyor

Bu trendin en büyük risklerinden biri, yeme davranışını sağlıksız bir noktaya taşıması. Uzmanlar, yiyeceğin tadını ve dokusunu alıp kalori almamaya çalışmanın anoreksiya ve bulimiya gibi ciddi yeme bozukluklarını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca yemek yeme sürecini taklit etmek, zamanla açlık ve yeme isteğini daha da artırabilir.

Bir diğer tehlike ise streç filmle temas sırasında ortaya çıkabilecek mikroplastik riski. Ağızda çiğneme hareketi yapılırken plastikten kopan küçük parçacıkların tükürükle karışabileceği ve sindirim ya da solunum sistemine ulaşabileceği belirtiliyor. Bu nedenle sosyal medyada 'kilo verme hilesi' gibi sunulan yöntem, uzmanlara göre basit bir trend değil, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek riskli davranış olarak görülüyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
