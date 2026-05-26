Kilo Vermek İçin Ağızlarına Streç Film Koyuyorlar!

Çin’de bazı gençler, kalori almadan yemek yemiş gibi hissetmek için ağızlarını streç filmle kaplayan tuhaf bir yöntem deniyor. Bu yöntemde yiyecek ağız içindeki streç filme temas ediyor, kişi çiğniyormuş gibi yapıyor ve ardından yiyeceği çıkarıp atıyor. Trendi savunanlar, bunun vücuda kalori almadan beyni yemek yendiğine ikna edebileceğini öne sürüyor.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu uygulama milyonlarca izlenmeye ulaşarak tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar yöntemi “garip bir deney” olarak görürken, birçok kişi bunun sağlıklı beslenme ya da kilo kontrolüyle ilgisi olmadığını belirtti. Çünkü yemek yeme hissini taklit etmek, vücudun ihtiyaç duyduğu enerji ve besinleri karşılamıyor.