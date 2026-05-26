article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Türkiye'de Değeri Bilinmeyen Mucizevi Yağ, Avrupa'da Kapış Kapış Gidiyor

Türkiye'de Değeri Bilinmeyen Mucizevi Yağ, Avrupa'da Kapış Kapış Gidiyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.05.2026 - 18:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kekik, zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde güçlü bir antioksidan. Antibakteriyel özelliklere sahip şifalı bir bitki olan kekik, bağışıklık sistemini destekliyor, solunum yollarını rahatlatıyor ve sindirimi kolaylaştırıyor.

Kekik yağı da, bitkinin kendisinden çok daha konsantre olması sebebiyle daha güçlü ve çok kıymetli bir öz vadediyor. Kekik yağı, ülkemizde yaygın olarak kullanılmasa da Avrupa ülkelerinde adeta altın değerinde kabul ediliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kekik yağının değeri, ülkemizde tam olarak bilinmiyor.

Kekik yağının değeri, ülkemizde tam olarak bilinmiyor.

Kekikler, özellikle Anadolu'nun sarp kayalıkları arasından binbir emekle toplanıyor. Yemeklerimizde baharat olarak kullanmaya alıştığımız kekiğin aslında pek çok faydası bulunuyor. Kekik, bağışıklık sistemini destekliyor, solunum yollarını rahatlatıyor, sindirimi kolaylaştırıyor ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı oluyor. Yağı çıkarıldıktan sonra da faydaları kat kat artıyor.

Kekik yağı, ülkemizde çok fazla kullanılmasa da Avrupa ülkelerinde yoğun rağbet görüyor. Avrupa'ya ihraç edilen kekik yağı, ilaç ve kozmetik devleri tarafından adeta kapışılıyor. Türkiye'de üretilen kekik yağı, 'Origanum' türü kekiklerin içinde bulunan karvakrol maddesi sayesinde dünyadaki diğer rakiplerinden ayrılıyor.

Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak üretilen kekik yağı, Anadolu'nun teknolojiyle harmanlanmış şifa vizyonunu temsil ediyor.

Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak üretilen kekik yağı, Anadolu'nun teknolojiyle harmanlanmış şifa vizyonunu temsil ediyor.

Litre bazında bakıldığında, tonlarca kurutulmuş kekikten elde edilen bu öz su, ihraç edilen tarım ürünleri arasında birim başına en yüksek getiriyi sağlayan kalemlerin arasında yer alıyor. Kekik yağı, yüksek katma değerli kapsüllere, bağışıklık güçlendirici damlalara ve doğal koruyucu kozmetik içeriklerine dönüştürülüyor.

Damıtma esnasında kullanılan suyun kalitesi, kekiğin hangi rakımda ve günün hangi saatinde hasat edildiğine kadar her detay, yağın içindeki bileşenlerin saflığını doğrudan belirliyor. Özellikle pandemi sonrası dönemde doğal antibiyotik ve güçlü bir antiviral arayışına giren Avrupalı tüketiciler için Türk kekik yağı, koruma kalkanı olarak görülüyor.

Kekik yağı, bağışıklığı güçlendiriyor, solunum yollarını rahatlatıyor ve akne, sivilce gibi cilt sorunlarıyla savaşmaya yardımcı oluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın