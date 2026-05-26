Türkiye'de Değeri Bilinmeyen Mucizevi Yağ, Avrupa'da Kapış Kapış Gidiyor

Kekikler, özellikle Anadolu'nun sarp kayalıkları arasından binbir emekle toplanıyor. Yemeklerimizde baharat olarak kullanmaya alıştığımız kekiğin aslında pek çok faydası bulunuyor. Kekik, bağışıklık sistemini destekliyor, solunum yollarını rahatlatıyor, sindirimi kolaylaştırıyor ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı oluyor. Yağı çıkarıldıktan sonra da faydaları kat kat artıyor.

Kekik yağı, ülkemizde çok fazla kullanılmasa da Avrupa ülkelerinde yoğun rağbet görüyor. Avrupa'ya ihraç edilen kekik yağı, ilaç ve kozmetik devleri tarafından adeta kapışılıyor. Türkiye'de üretilen kekik yağı, 'Origanum' türü kekiklerin içinde bulunan karvakrol maddesi sayesinde dünyadaki diğer rakiplerinden ayrılıyor.