Sevgili Kova, bugün Güneş ile Plüton üçgeni estetik vizyonunu ve moda tutkunu zirveye taşıyor. Renklerin uyumu, kumaşların kalitesi ve tarz sahibi kıyafetler seçmek sana inanılmaz bir keyif verecektir. Aynanın karşısında kendine yeni bir imaj yaratmak öz güvenini arşa çıkaracaktır. Stil danışmanlığı yaparak çevrendekilere harika fikirler vereceksin. Güzelliğin gücünü bizzat deneyimleyeceksin.

Kozmetik, moda veya tekstil alanlarına yapacağın yatırımlar bütçene harika bir bereket getirecektir. Trendleri yakından takip ederek paranı en doğru markalara yatırıp zenginleşeceksin. Güzellik sektörüne ayıracağın ufak sermayeler ileride sana büyük kazançlar olarak dönecektir. Trendleri ticarete dökerek cüzdanını tamamen güvence altına alacaksın.

Peki ya aşk? Birlikte alışverişe çıkmak veya birbirinize şık kıyafetler seçmek aranızdaki çekimi harika şekilde artıracaktır. Birbirinizin tarzından fazlasıyla etkileneceksiniz. Aynanın karşısında birbirinizin tarzını yorumlarken hissedeceğiniz tatlı uyum ise sevginizi perçinleyecektir. Ama bekarsan, bir butikte veya defilede tarzına hayran kalacağın son derece şık ve zarif biriyle heyecan verici bir aşka yelken açabilirsin. Seçtiği renkler ve estetik duruşu aklını başından alacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...