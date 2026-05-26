Sevgili Yay, bugün Güneş ile Plüton üçgeni seni el sanatlarına ve ahşap işçiliğine yönlendiriyor. Kendi ellerinle bir masa tasarlamak, örgü örmek veya seramik çamuruyla ilgilenmek sana tarifsiz bir iç huzuru sunacaktır. Saatlerce aynı noktaya odaklanıp ince işçilik yapmak zihnini bütünüyle berraklaştıracaktır. El emeği eserler üreterek harikalar yaratacaksın. Sanatın iyileştirici gücü ruhunu saracaktır.

El yapımı ürünleri pazarlayarak veya sanat atölyelerine yatırım yaparak harika gelirler elde edeceksin. Ürettiğin objelerin ticari değer bulması banka hesabını hızla büyütecektir. Hobi malzemelerine ayırdığın bütçe ileride sana katlanarak geri dönen kârlı bir girişime dönüşecektir. Sen ise yeteneklerini nakde dönüştürmenin haklı gururunu yaşıyorsun.

Peki ya aşk? Birlikte seramik atölyesine gitmek veya evdeki eski bir mobilyayı boyamak aranızdaki uyumu zirveye taşıyacaktır. Sessizce üretmenin tadını çıkaracaksınız. El emeğiyle ortaya çıkardığınız eserler beraberliğinizi taçlandıran somut birer anıya dönüşecektir. Ama bekarsan, el sanatları fuarında tasarımlarını incelediğin sabırlı bir zanaatkarla sıcak bir iletişime başlayabilirsin. Ellerinin mahareti ve ruhunun inceliği kalbini anında fethedecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...