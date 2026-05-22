Sevgili Yay, bugün Merkür ile Uranüs'ün kavuşumu ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda şok edici gelişmeler yaratıyor. İş ortağının aniden aldığı bir karar şirket sözleşmelerini iptal etme noktasına getirebilir. Tabii bu durumda masadaki şartlar değiştiğinde dahi esnek kalıp bir yandan da kendi B planını devreye sokmalısın.

Rakiplerinden gelen şaşırtıcı ticari hamlelere karşı hızlı bir savunma mekanizması kuracaksın. Sözleşmeleri yenilemek cebinden ufak paralar çıkmasına neden olsa da uzun vadede şirketini koruyacaktır. Hukuki süreçlerde zekanı kullanarak masadan zararsız kalkacaksın.

Peki ya aşk? Ayrılık rüzgarları sert esiyor... İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki bağ kopma noktasına gelerek ani bir bitiş yaşanabilir. Seni kısıtlayan bir ilişkiden sıyrılmak iyi gelecektir. Belli ki bağlılık yaratan aşkı değil, özgürlüğünü geri istiyorsun... Bekarsan, seni yönetmeye çalışan insanlara anında sırtını dönerek yalnızlığın tadını çıkaracaksın. Görünen o ki bugün sorumluluk almak yerine tamamen kendi hayatına odaklanacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...