Sevgili Yay, bugün Merkür İkizler burcuna yerleşirken ortaklıklar ve müzakereler alanında harikalar yaratıyorsun. İkili görüşmelerde sergileyeceğin neşeli ve zeki tavır karşı tarafı anında ikna edecektir. Şirketine uzun vadeli gelirler sağlayacak önemli sözleşmelere imza atabilirsin. Tam da bu noktada ticari diplomasi yeteneğin ise mesleki hayatında sana adeta sonsuz kapılar açabilir.

Venüs ve Chiron arasındaki uyum içindeki çocuğu iyileştirerek yaratıcılığını zirveye taşıyor. Sahne önü işlerde veya sanatsal projelerde yaşadığın tıkanıklıkları ilham dolu fikirlerle aşacaksın. Öz güven kırıklıklarını geride bırakarak yeteneklerini cesurca sergileyeceksin. Coşkunun şifalı enerjisiyle kariyerini renklendireceksin.

Peki ya aşk? Sevdanın getirdiği neşe ve iyileştirici güç tüm hücrelerine yayılıyor. Partnerinle çocuksu bir enerjiyle eğlenerek ilişkinizin üzerindeki ciddiyet baskısını kırabilir ve aşkınızı tazeleyebilirsiniz. İlişkin yoksa sana yaşama sevinci aşılayacak eğlenceli insanlarla tanışarak dinamik ve heyecanlı flörtlere başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...