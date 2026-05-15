Haberler
Ekonomi
Maaş Hesabı Baştan Aşağı Değişti: Emeklinin Temmuz ve Ocak Zammı İçin Yeni Oran Ortaya Çıktı!

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.05.2026 - 10:47

Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin enflasyon tahminini yüzde 26'ya yükseltmesi, milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'lunun maaş hesaplarını tamamen değiştirdi. Yeni hedeflerin tutturulabilmesi için önümüzdeki mayıs-aralık döneminde aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,19 seviyesinde kalması gerekiyor. Peki, emeklinin temmuz ve ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte yeni zam senaryoları!

Enflasyon hedefi güncellendi, emeklinin maaş hesabı baştan aşağı değişti.

Merkez Bankası, 2026-2027 ve 2028 yıllarına dair enflasyon tahminlerini güncelledi. 2026 yılına ilişkin yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 26'ya yükselince emeklinin maaş zam hesabı da baştan aşağı değişti.

Yılın ilk 4 ayında enflasyonun yüzde 14,64 olarak gerçekleşmesi ve yıllık bazda yüzde 32,37'ye ulaşması, temmuz ve önümüzdeki ocak ayında yapılacak zam oranları için kritik bir dönemeç oluşturdu. Peki, Merkez Bankasının yeni tahminleri ve piyasa beklentileri doğrultusunda memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre işte masadaki tüm ihtimaller.

Senaryo 1: "Emeklinin maaşına yüzde 18,5 oranında zam gelecek."

Piyasa temsilcilerinin katılımıyla yapılan beklenti anketine göre, mayıs ayında tüketici enflasyonunun yüzde 1,82, haziranda yüzde 1,52 ve yıl sonunda yüzde 27,53 olması öngörülüyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 18,5 oranında zam yansıyacak. Gelecek yılın ocak ayında ise bu oran yüzde 7,6 olacak. Memur ve emekli memur maaşları ise temmuzda yüzde 14,2, ocak ayında ise yüzde 5,6 artış gösterecek.

Senaryo 2: "SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuzda yüzde 17,4 oranında zam alacak."

Merkez Bankasının resmi raporunda 2026 yılı enflasyon hedefi yüzde 16’dan yüzde 24’e, 2027 hedefi ise yüzde 9’dan yüzde 15’e çıkarıldı. Eğer yıl sonu için belirlenen yüzde 24'lük bu hedefe odaklanılır ve aylık enflasyon ortalama yüzde 1,19 seviyesinde tutulursa zam oranları biraz daha gerileyecek. Bu doğrultuda SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuzda yüzde 17,4, ocak ayında yüzde 7,3 zam alacak. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise temmuzda yüzde 13,2, ocak ayında ise yüzde 5,3 seviyesinde kalacak.

Senaryo 3: "Yüzde 19,2 ve yüzde 15,8 oranında zam."

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022-2025 yılları arasındaki son dört yıllık dönemin haritası çıkarıldığında, yılın geri kalan 8 ayında enflasyonun geçmiş yılların ortalamasına paralel seyretmesi ihtimali de masada. Geçmiş yıllardaki dönemsel hareketler baz alındığında, 6 aylık enflasyonun yüzde 19,2’yi, yıl sonu enflasyonunun ise yüzde 38’i bulması bekleniyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19,2, ocak ayında ise yüzde 15,8 zam yapılacak. Memurlar ise temmuzda yüzde 14,9, önümüzdeki yılın ocak ayında yüzde 13,6 zam alacak.

En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

2024 yılının ocak ayından bu yana her altı ayda bir artırılan en düşük emekli aylığı, son olarak memur maaş zam oranı referans alınarak 20 bin TL seviyesine eşitlenmişti. Temmuz döneminde de gelenekselleşen bu uygulamanın devam etmesi ve zammın son 6 aylık enflasyon oranına göre yapılması bekleniyor.

Yapılan hesaplamalara göre en düşük emekli aylığı;

  • Piyasa beklenti anketine göre: 23.700 TL,

  • Merkez Bankası resmi hedefine göre: 23.360 TL,

  • Son 4 yılın ortalamasına göre: 23.840 TL seviyesine yükselecek.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
