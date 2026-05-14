Otomotiv Devi 70 Yıl Sonra İlk Kez Zarar Açıkladı

Honda CEO’su Toshihiro Mibe tarafından 2021 yılında ilan edilen '2040’ta tamamen elektrikli olma' vizyonu, yaşanan bu mali tablo sonrası resmen rafa kalktı. Şirket, radikal bir kararla benzinli motor üretimini tamamen durdurma hedefinden vazgeçtiğini duyurdu. Sadece bu da değil; Kanada’da kurulması planlanan 11 milyar dolarlık dev batarya ve otomobil fabrikası yatırımı da süresiz olarak askıya alındı.

Şirket yönetimi, yaşanan bu kayıpları telafi etmek için rotayı yeniden hibrit modellere çevirdi. Honda, 2030 yılına kadar piyasaya 15 yeni hibrit model sürmeyi planlayarak, tüketicinin mevcut talebine daha gerçekçi bir yanıt vermeyi hedefliyor.

Otomobil kolunda yaşanan yüzde 30’luk satış kaybı ve derinleşen zarara rağmen, Honda’nın yüzünü güldüren tek alan motosiklet satışları oldu. Hindistan ve diğer gelişmekte olan pazarlardaki büyüme, şirketin tamamen iflas noktasına gelmesini engelleyen en büyük kalkan oldu. Motosiklet biriminden gelen destekle önümüzdeki dönemde faaliyet kârına geçmeyi bekleyen Honda, aynı zamanda maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü geri kazanmak için iç yapısında köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.