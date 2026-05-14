Otomotiv Devi 70 Yıl Sonra İlk Kez Zarar Açıkladı

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.05.2026 - 17:21

Japonya’nın en köklü üreticilerinden biri olan Honda, elektrikli araç (EV) stratejisinde yaşadığı darboğaz nedeniyle tarihi bir krizle karşı karşıya. 1950’li yıllarda halka açılan ve o günden bu yana kârlılık grafiğini korumayı başaran dev şirket, tarihinde ilk kez yıllık zarar bildirdi.

10 milyar dolarlık elektrikli araç faturası.

Otomotiv dünyasında taşlar yerinden oynuyor. Honda’nın açıkladığı bilanço, sektördeki dönüşüm sancılarını gözler önüne serdi. Şirket, geçtiğimiz mali yılda yaklaşık 2,7 milyar dolar (423,9 milyar yen) net zarar kaydetti. 1950'li yıllardan bu yana ilk kez zararını açıklayan Japon otomotiv devinin elektrikli araç operasyonlarından kaynaklanan toplam kaybın 10 milyar dolar seviyesine yaklaşması oldu. Özellikle ABD pazarında elektrikli araçlara yönelik devlet teşviklerinin zayıflaması ve talepteki ani yavaşlama, Japon devinin milyarlarca dolarlık yatırımlarının karşılıksız kalmasına neden oldu.

2040 hedefi ve dev yatırımlar askıya alındı.

Honda CEO’su Toshihiro Mibe tarafından 2021 yılında ilan edilen '2040’ta tamamen elektrikli olma' vizyonu, yaşanan bu mali tablo sonrası resmen rafa kalktı. Şirket, radikal bir kararla benzinli motor üretimini tamamen durdurma hedefinden vazgeçtiğini duyurdu. Sadece bu da değil; Kanada’da kurulması planlanan 11 milyar dolarlık dev batarya ve otomobil fabrikası yatırımı da süresiz olarak askıya alındı.

Şirket yönetimi, yaşanan bu kayıpları telafi etmek için rotayı yeniden hibrit modellere çevirdi. Honda, 2030 yılına kadar piyasaya 15 yeni hibrit model sürmeyi planlayarak, tüketicinin mevcut talebine daha gerçekçi bir yanıt vermeyi hedefliyor.

Otomobil kolunda yaşanan yüzde 30’luk satış kaybı ve derinleşen zarara rağmen, Honda’nın yüzünü güldüren tek alan motosiklet satışları oldu. Hindistan ve diğer gelişmekte olan pazarlardaki büyüme, şirketin tamamen iflas noktasına gelmesini engelleyen en büyük kalkan oldu. Motosiklet biriminden gelen destekle önümüzdeki dönemde faaliyet kârına geçmeyi bekleyen Honda, aynı zamanda maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü geri kazanmak için iç yapısında köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
