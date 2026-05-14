Paranın Yüzde 44'ü Tek Bir Şehirde! Türkiye En Zengin İlleri Belli Oldu

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.05.2026 - 12:41

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2026 yılının ilk çeyreğine dair güncel mevduat verilerini paylaştı. Türkiye'nin ekonomi haritasını gözler önüne seren veriler, zenginlik ve tasarruf dağılımındaki devasa uçurumu da tescilledi. Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün haberine göre Türkiye'nin en yüksek mevduata sahip kentleri de belli oldu.

İstanbul, finansın başkenti: Paranın yarısı megakentte. En yüksek mevduata sahip iller hangileri?

Türkiye’deki toplam mevduatın yaklaşık %44’ü sadece İstanbul’da bulunuyor. 12,27 trilyon TL’lik bir birikime ev sahipliği yapan mega kenti, 3,83 trilyon TL ile Ankara ve 1,39 trilyon TL ile İzmir takip ediyor. İstanbul'un bu denli büyük bir paya sahip olmasının temel sebebi sadece bireysel birikimler değil; dev holdinglerin, ihracatçıların ve finans kurumlarının merkezlerinin bu şehirde konumlanması olarak gösteriliyor. İlginç bir veri ise İstanbul’un toplam mevduat tutarının, listenin sonunda yer alan Bayburt’un yaklaşık 2 bin katına ulaşması oldu.

Mevduatı en yüksek iller:

İstanbul, Ankara, Yurt dışı, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Adana, Mersin, Muğla.

Mevduatı en düşük iller:

Bayburt, Hakkari, Ardahan, Kilis, Gümüşhane, Muş, Siirt, Bitlis, Iğdır, Tunceli

Mevduat hacmi en yüksek iller sıralamasında sanayi ve turizmin lokomotif şehirleri öne çıkıyor. Antalya 836 milyar TL, Bursa 629 milyar TL ve Kocaeli 485 milyar TL ile listenin üst sıralarında kendine yer buldu. Turizm cenneti Muğla ise hem toplam mevduatta hem de kişi başına düşen 327 bin 962 TL'lik birikimle Türkiye ortalamasının üzerinde performans sergileyen nadir illerden biri oldu.

Öte yandan Hakkâri, Şırnak, Muş ve Şanlıurfa; kişi başına düşen birikim miktarında en düşük iller olarak kayıtlara geçti.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
