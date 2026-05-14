Trenlerde Unutulan Eşyalar Satışa Çıkıyor: Aralarında Yok Yok!

2025 yılı sonuna kadar biriken ve bu süre zarfında sahibi tarafından teslim alınmayan ürünler için artık satış süreci başlıyor. TCDD Taşımacılık Yolcu Tarifesi hükümleri doğrultusunda, Marmaray’dan Başkentray’a, YHT hatlarından bölgesel trenlere kadar tüm ağda unutulan eşyalar kategorize edilerek ihale dosyasına eklendi.

Açık artırma heyecanı, 20, 21 ve 22 Mayıs 2026 tarihlerinde Eski Ankara Garı bekleme salonunda yaşanacak. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar için şeffaflık ön planda tutuluyor.

Ayrıca, isteklilerin ürünleri yakından görebilmesi için ihale öncesinde kategorilere ayrılmış özel bir sergi alanı da oluşturulacak.