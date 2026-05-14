Trenlerde Unutulan Eşyalar Satışa Çıkıyor: Aralarında Yok Yok!

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.05.2026 - 10:51

TCDD Taşımacılık AŞ, her yıl binlerce yolcunun seyahatleri sırasında yanlarında unuttuğu ve yasal saklama süreleri dolan eşyalar için düğmeye bastı. Yüksek Hızlı Tren (YHT), anahat, bölgesel ve kent içi banliyö hatlarında unutulan yüzlerce farklı ürün, düzenlenecek büyük bir ihale ile yeni sahiplerini bulacak. Tarihi Ankara Garı’nda gerçekleşecek olan bu etkinlikte, elektronikten tekstile kadar pek çok kategoride ürün açık artırma usulüyle satışa sunulacak.

Trende unutulan eşyalara ne oluyor?

Tren yolculuklarının sonunda kontrollerde bulunan eşyalar, belirli bir protokolle kayıt altına alınıyor. Yolcuların vagonlarda unuttuğu veya diğer duyarlı vatandaşların bularak görevlilere teslim ettiği her bir materyal; bulunduğu vagon, koltuk numarası ve ayırt edici özellikleriyle tutanaklara işleniyor. Kayıp eşya bürolarına teslim edilen bu eşyalar, sahiplerine ulaşılabilmesi adına sistemli bir şekilde muhafaza ediliyor.

Mevzuat gereği, bozulabilir gıda maddeleri dışındaki tüm eşyalar tam bir yıl boyunca depolarda bekletiliyor.

2025 yılı sonuna kadar biriken ve bu süre zarfında sahibi tarafından teslim alınmayan ürünler için artık satış süreci başlıyor. TCDD Taşımacılık Yolcu Tarifesi hükümleri doğrultusunda, Marmaray’dan Başkentray’a, YHT hatlarından bölgesel trenlere kadar tüm ağda unutulan eşyalar kategorize edilerek ihale dosyasına eklendi.

Açık artırma heyecanı, 20, 21 ve 22 Mayıs 2026 tarihlerinde Eski Ankara Garı bekleme salonunda yaşanacak. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar için şeffaflık ön planda tutuluyor.

Ayrıca, isteklilerin ürünleri yakından görebilmesi için ihale öncesinde kategorilere ayrılmış özel bir sergi alanı da oluşturulacak.

Hangi ürünler satışa çıkacak?

İhale üç ana başlık altında toplanıyor. Elektronik kategorisinde son model akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve profesyonel fotoğraf makineleri dikkat çekerken; Kıyafet kategorisinde hiç kullanılmamış veya temiz durumdaki tekstil ürünleri yer alıyor. Karma kategori ise şemsiyelerden saatlere, mutfak gereçlerinden nadir kitaplara kadar oldukça renkli ve şaşırtıcı bir yelpaze sunuyor. Hem koleksiyonerler hem de uygun fiyata kaliteli ürün arayanlar için bu ihale kaçırılmayacak bir fırsat niteliği taşıyor.

Eşya listesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
