Yılanların En Sevdiği Sığınak: Bahçesinde Bu Çiçekten Olanlar Yılanları Evine Kendisi Çağırıyor

Kuraklığa dayanıklı olması ve uzun süre çiçek açmasıyla bilinen bu bitki, toprağa kadar uzanan sık ve yoğun yapraklarıyla yılanlar için adeta doğal bir klimalı çadır görevi görüyor. Vücut ısılarını çevreye göre ayarlamak zorunda olan bu soğukkanlı canlılar, sıcak günlerde serinlemek, vücut ısılarını dengelemek ve yırtıcılardan korunmak için zakkumun altındaki o serin, karanlık boşluğa sığınıyor. Bilinenin aksine yılanlar bu bitkinin tadını veya kokusunu sevdikleri için değil; bitkinin dış yapısı onlara mükemmel bir gizlenme imkanı sunduğu için bu bölgeleri mesken tutuyor.