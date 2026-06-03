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Yılanların En Sevdiği Sığınak: Bahçesinde Bu Çiçekten Olanlar Yılanları Evine Kendisi Çağırıyor

Yılanların En Sevdiği Sığınak: Bahçesinde Bu Çiçekten Olanlar Yılanları Evine Kendisi Çağırıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.06.2026 - 12:49
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Bahçenizi renklendirmek için tercih ettiğiniz o büyüleyici süs bitkisi, farkında olmadan yılanlar için kusursuz bir güvenli liman yaratıyor olabilir. Uzmanlar, yılanları kokusuyla değil, tamamen mimari yapısının sunduğu gölge ve serinlikle cezbeden bu popüler bitkinin yarattığı tehlikeye karşı ev sahiplerini uyarıyor.

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/l...
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Pek çok kişinin bahçesinde estetik bir görünüm yaratmak amacıyla yetiştirdiği zakkum bitkisi, yılanların en sık tercih ettiği saklanma alanlarının başında geliyor.

Pek çok kişinin bahçesinde estetik bir görünüm yaratmak amacıyla yetiştirdiği zakkum bitkisi, yılanların en sık tercih ettiği saklanma alanlarının başında geliyor.

Kuraklığa dayanıklı olması ve uzun süre çiçek açmasıyla bilinen bu bitki, toprağa kadar uzanan sık ve yoğun yapraklarıyla yılanlar için adeta doğal bir klimalı çadır görevi görüyor. Vücut ısılarını çevreye göre ayarlamak zorunda olan bu soğukkanlı canlılar, sıcak günlerde serinlemek, vücut ısılarını dengelemek ve yırtıcılardan korunmak için zakkumun altındaki o serin, karanlık boşluğa sığınıyor. Bilinenin aksine yılanlar bu bitkinin tadını veya kokusunu sevdikleri için değil; bitkinin dış yapısı onlara mükemmel bir gizlenme imkanı sunduğu için bu bölgeleri mesken tutuyor.

Bilimsel araştırmalar da bu durumu doğrulayarak, sürüngenlerin bitki türünden ziyade alanın sunduğu barınma koşullarına geldiğini kanıtlıyor.

Bilimsel araştırmalar da bu durumu doğrulayarak, sürüngenlerin bitki türünden ziyade alanın sunduğu barınma koşullarına geldiğini kanıtlıyor.

Termal biyoloji ve peyzaj ekolojisi üzerine yapılan kapsamlı çalışmalar, yılanların açık araziler yerine yoğun zemin örtüsüne sahip, gölgeli ve karmaşık yapılı saklanma noktalarını tercih ettiğini açıkça gösteriyor. Yani ortada bitkilerin salgıladığı kimyasalların yılanları çektiğine dair yaygın ama yanlış bir inanç varken, asıl meselenin tamamen hayatta kalma ve fiziksel bir sığınak arayışı olduğu bilim dünyası tarafından bir kez daha vurgulanıyor. Zakkumlar birbirine yakın veya duvar diplerine ekildiğinde, bahçe içinde yılanların görünmeden ilerleyebileceği kalıcı gölge koridorları oluşuyor.

Bahçenizi bu davetsiz misafirler için daha az cazip hale getirmenin yolu ise oldukça basit bir bahçe bakım rutininden geçiyor.

Bahçenizi bu davetsiz misafirler için daha az cazip hale getirmenin yolu ise oldukça basit bir bahçe bakım rutininden geçiyor.

Yaban hayatı uzmanları, yılanların barınma ihtimalini en aza indirmek için zakkum gibi yoğun çalılıkların alt kısımlarının, zemin net bir şekilde görünecek ölçüde budanmasını tavsiye ediyor. Yerde biriken kuru yaprak yığınlarının temizlenmesi, bitki diplerindeki yoğunluğun seyreltilmesi ve zemin seviyesindeki kapalılığın ortadan kaldırılması en etkili çözümler olarak öne çıkıyor. Altı açık bırakılmış, aydınlık ve düzenli bakımı yapılmış bir peyzaj alanı, yılanlara gizlenecek güvenli bir ortam sunmadığı için onları bahçenizde konaklamak yerine hızla uzaklaşmaya zorluyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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