Yılanların En Sevdiği Sığınak: Bahçesinde Bu Çiçekten Olanlar Yılanları Evine Kendisi Çağırıyor
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/l...
Bahçenizi renklendirmek için tercih ettiğiniz o büyüleyici süs bitkisi, farkında olmadan yılanlar için kusursuz bir güvenli liman yaratıyor olabilir. Uzmanlar, yılanları kokusuyla değil, tamamen mimari yapısının sunduğu gölge ve serinlikle cezbeden bu popüler bitkinin yarattığı tehlikeye karşı ev sahiplerini uyarıyor.
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Pek çok kişinin bahçesinde estetik bir görünüm yaratmak amacıyla yetiştirdiği zakkum bitkisi, yılanların en sık tercih ettiği saklanma alanlarının başında geliyor.
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Bilimsel araştırmalar da bu durumu doğrulayarak, sürüngenlerin bitki türünden ziyade alanın sunduğu barınma koşullarına geldiğini kanıtlıyor.
Bahçenizi bu davetsiz misafirler için daha az cazip hale getirmenin yolu ise oldukça basit bir bahçe bakım rutininden geçiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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