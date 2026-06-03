2026 Dünya Kupası'nda Mücadele Edecek Milli Takımımızda Forma Numaralarını Biliyor musun?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünya Kupası yaklaşırken Millî Takımımızın 26 kişilik kadrosu açıklandı. Peki forma numaralarına bakarak oyuncuları tanıyabiliyor musun?
Hazırladığımız 'Bizim Çocuklar Kaç Numara?' testinde sana bir forma numarası gösteriyoruz, sen de o numarayı taşıyan milli futbolcuyu dört seçenek arasından bulmaya çalışıyorsun. 10 soruluk testin sonunda kaç puan aldığını görebiliyorsun.
Arda Güler'in numarasını bilmek kolay. Peki Eren Elmalı kaç numara giyer? Ya Samet Akaydın?
Testi çöz, sonucunu yorumlarda paylaş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın