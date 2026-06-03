Emekli ve Memur Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz Yeni Maaşları Hesapladı
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Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin merakla beklediği Temmuz ayı maaş zammı için kritik viraja girildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından cuma günü açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde, piyasalardaki hareketlilik ve beklenti anketleri sonuçlanmaya başladı. İlk 4 aylık verilere göre yüzde 14,64’lük zam oranının kesinleşmesinin ardından, gözler şimdi Mayıs ve Haziran ayı rakamlarına çevrildi.
Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, katıldığı canlı yayında Merkez Bankası verileri ve piyasa anketlerini masaya yatırarak milyonların merak ettiği yeni maaş senaryolarını kuruşu kuruşuna hesapladı.
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Masadaki enflasyon tahminleri.
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Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı Emin Yılmaz yeni maaşları hesapladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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