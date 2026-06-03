article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Emekli ve Memur Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz Yeni Maaşları Hesapladı

Emekli ve Memur Maaşı Ne Kadar Olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz Yeni Maaşları Hesapladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
03.06.2026 - 12:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin merakla beklediği Temmuz ayı maaş zammı için kritik viraja girildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından cuma günü açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verileri öncesinde, piyasalardaki hareketlilik ve beklenti anketleri sonuçlanmaya başladı. İlk 4 aylık verilere göre yüzde 14,64’lük zam oranının kesinleşmesinin ardından, gözler şimdi Mayıs ve Haziran ayı rakamlarına çevrildi.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, katıldığı canlı yayında Merkez Bankası verileri ve piyasa anketlerini masaya yatırarak milyonların merak ettiği yeni maaş senaryolarını kuruşu kuruşuna hesapladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Masadaki enflasyon tahminleri.

Masadaki enflasyon tahminleri.

Cuma günü ilan edilecek resmi veriler öncesinde farklı kurumlardan gelen öncü göstergeler, Temmuz ayındaki zam oranının şifrelerini veriyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından paylaşılan verilere göre, Mayıs ayında İstanbul’un enflasyonu yüzde 1,53 artış gösterdi. Bu rakamla birlikte İstanbul için 5 aylık kümülatif enflasyon yüzde 17,76 seviyesine ulaştı.

Öte yandan Finansal Kurumlar Birliği’nin Mayıs ayı anketinde beklenti yüzde 2,87 olurken, Betam Hane Halkı Anketi’nde bu oran yüzde 3,5 olarak öne çıktı. Sürecin en güçlü referansı olan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ise Mayıs ayı için yüzde 1,89, Haziran ayı içinse yüzde 1,52’lik bir artışa işaret ediyor.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı Emin Yılmaz yeni maaşları hesapladı.

Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı Emin Yılmaz yeni maaşları hesapladı.

Piyasa anketlerinin beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı 6 aylık enflasyon farkının yüzde 18,59 olması öngörülüyor. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme şartları da devreye girdiğinde, zam oranının yüzde 14,31 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

TGRT Haber yayınına konuk olan SGK Uzmanı Emin Yılmaz’ın bu tahminler üzerinden yaptığı hesaplamalara göre yeni maaş tabloları şu şekilde listeleniyor:

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Mevcut durumda 20 bin TL olan en düşük aylığın, yüzde 18,59’luk tahmini artışla birlikte 23 bin 718 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

En Düşük Memur Emeklisi Maaşı

Şu an 27 bin 772 TL alan bir memur emeklisinin maaşı, yüzde 14,31’lik farkla 31 bin 749 TL seviyesine ulaşacak.

Bekar Memur Maaşı

Kamu görevlilerinde bekar bir memurun cebine giren net tutar 58 bin 305 liradan 66 bin 654 liraya yükselecek.

Evli ve Çocuklu Memur Maaşı

Eş ve çocuk yardımı alan evli bir memurun maaşı ise 61 bin 890 liradan 70 bin 752 liraya çıkacak.

Milyonların gelirini doğrudan etkileyecek resmi zam oranlarının netleşmesi için cuma günü açıklanacak Mayıs ayı verilerinin ardından, Temmuz ayının ilk haftasında ilan edilecek Haziran ayı enflasyon raporu beklenecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın