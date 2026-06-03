Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı Emin Yılmaz yeni maaşları hesapladı.

Piyasa anketlerinin beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı 6 aylık enflasyon farkının yüzde 18,59 olması öngörülüyor. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme şartları da devreye girdiğinde, zam oranının yüzde 14,31 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

TGRT Haber yayınına konuk olan SGK Uzmanı Emin Yılmaz’ın bu tahminler üzerinden yaptığı hesaplamalara göre yeni maaş tabloları şu şekilde listeleniyor:

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Mevcut durumda 20 bin TL olan en düşük aylığın, yüzde 18,59’luk tahmini artışla birlikte 23 bin 718 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

En Düşük Memur Emeklisi Maaşı

Şu an 27 bin 772 TL alan bir memur emeklisinin maaşı, yüzde 14,31’lik farkla 31 bin 749 TL seviyesine ulaşacak.

Bekar Memur Maaşı

Kamu görevlilerinde bekar bir memurun cebine giren net tutar 58 bin 305 liradan 66 bin 654 liraya yükselecek.

Evli ve Çocuklu Memur Maaşı

Eş ve çocuk yardımı alan evli bir memurun maaşı ise 61 bin 890 liradan 70 bin 752 liraya çıkacak.

Milyonların gelirini doğrudan etkileyecek resmi zam oranlarının netleşmesi için cuma günü açıklanacak Mayıs ayı verilerinin ardından, Temmuz ayının ilk haftasında ilan edilecek Haziran ayı enflasyon raporu beklenecek.