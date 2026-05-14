Piyasalarda Ters Köşe! Altın Yerinde Sayarken Gümüş Uçuşa Geçti

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
14.05.2026 - 10:24

Küresel piyasalar, jeopolitik gerilimlerin ve makroekonomik verilerin gölgesinde hareketli bir dönemden geçiyor. Özellikle Orta Doğu’da tırmanan tansiyon ve ABD’den gelen enflasyon verileri, yatırımcıların güvenli liman algısını yeniden şekillendirirken, emtia piyasasında ezber bozan bir tablo ortaya çıkıyor. Yıllardır yatırımcının gözdesi olan altın, bu süreçte beklenen ivmeyi yakalayamazken; endüstriyel gücüyle öne çıkan gümüş, performansıyla piyasaları adeta domine etti. Gümüş altını adeta tahtından etti!

Altın fiyatları yerinde saydı.

Emtia piyasasının iki dev ismi arasındaki korelasyon, Mayıs ayında yerini sert bir ayrışmaya bıraktı. Ons altın fiyatları, Orta Doğu’daki diplomatik tıkanıklıklar ve güvenli liman talebine rağmen baskı altında kalmaya devam ediyor. ABD’de açıklanan ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon verileri, FED’in faiz indirim sürecine dair umutları bir başka bahara ertelerken, dolar endeksinin güçlenmesi altının önündeki en büyük engel olarak duruyor. Mayıs ayında altındaki değer kazancı yüzde 1,5 seviyesinde sınırlı kalırken, ons fiyatı 4.690 dolar bandında denge arayışını sürdürüyor.

Gümüş fiyatları uçuşa geçti: Son iki ayın zirvesine ulaştı.

Gümüş cephesinde ise durum çok daha farklı. 'Gri metal' olarak adlandırılan gümüş, sadece değerli bir metal olmanın ötesinde, endüstriyel kullanımıyla da ön plana çıkıyor. Son dönemde bakır fiyatlarında görülen rekor seviyeler, endüstriyel metallere olan iştahı artırırken; Orta Doğu kaynaklı tedarik zinciri aksamaları gümüşte ciddi bir arz açığı endişesi yarattı. Bu durum, gümüş fiyatlarını dün itibarıyla 89,40 dolar seviyesine kadar taşıyarak son iki ayın zirvesine ulaştırdı. Mayıs ayı genelindeki yüzde 18’i aşan performansıyla gümüş, altına açık ara fark atmış durumda.

Gümüş neden yükseldi?

Piyasaların yönünü tayin eden asıl gelişme ise ABD’den gelen Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri oldu. Nisan ayında aylık bazda yüzde 1,4 artış gösteren ÜFE, yıllık bazda yüzde 6 seviyesine ulaşarak Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Enerji maliyetlerindeki artışın tetiklediği bu tablo, piyasa beklentilerinin çok üzerinde kalarak enflasyonist baskının kalıcı olabileceği sinyalini verdi. Yüksek faiz ortamının devam edeceği beklentisi tahvil getirilerini yükseltirken, bu durum faiz getirisi olmayan altını frenleyen en temel unsur haline geldi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
