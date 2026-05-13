Petrol Fiyatları 160 Dolara Çıkabilir: Morgan Stanley, Tüm Dünyayı İlgilendiren 4 Senaryoyu Açıkladı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.05.2026 - 13:09

Morgan Stanley tarafından yayımlanan güncel analizde, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın sürmesi durumunda brent petrolün varil fiyatının 2026'nın üçüncü çeyreğine kadar 140 ila 160 dolar bandına yükselebileceği iddia edildi. Enerji piyasalarında ilk belirtiler gözlemlenirken, banka bu seviyelerin küresel ekonomiyi resesyona sürükleme riski taşıdığını belirtti.

ABD'nin önde gelen bankalarından Morgan Stanley, tüm dünyayı ilgilendiren raporunda dünyayı bekleyen 4 senaryo kaleme alındı. İşte tüm detaylar…

Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik gerilim, küresel enerji piyasalarında arz güvenliği endişelerini tetiklemeye devam ediyor.

Yatırım bankası Morgan Stanley, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalma süresine ve diplomatik gelişmelere bağlı olarak petrol fiyatlarının geleceğine dair dört temel senaryoyu içeren yeni raporunu paylaştı. Raporda, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sevkiyatın durma noktasına gelmesinin dünya ekonomisi üzerinde 'enerji şoku' etkisi yaratabileceği vurgulandı.

Morgan Stanley stratejisti Martijn Rats liderliğindeki ekip tarafından hazırlanan analizde, en kötü durum senaryosu petrol fiyatlarının 160 dolar seviyesine fırlaması olarak öne çıkıyor. Bankaya göre, eğer Hürmüz Boğazı'ndaki kapalılık haziran ve temmuz aylarını da kapsayacak şekilde uzarsa, küresel stoklar bu durumu dengelemekte yetersiz kalacak. Bu durumda brent petrolün 140-160 dolar aralığına çıkması kaçınılmaz görülüyor. Bu ölçekteki bir fiyat artışının hanehalkı harcama gücünü zayıflatacağı ve küresel tedarik zincirlerinde ciddi bozulmalara yol açarak dünya ekonomisini resesyona sokabileceği öngörülüyor.

Morgan Stanley analizindeki dört senaryo nasıl işliyor?

Banka, süreci 'zamana karşı yarış' olarak nitelendirerek şu ihtimalleri sıralıyor:

Birinci ve baz senaryoda, boğazın haziran ayı içinde yeniden trafiğe açılması öngörülüyor. Bu durumda petrol fiyatlarının 2026'nın üçüncü çeyreğinde 100 dolar, yıl sonunda ise 90 dolar seviyelerinde dengelenmesi bekleniyor. 

İkinci senaryoda, kısıtlı sevkiyatın devam etmesi ve arz risklerinin canlı kalmasıyla fiyatların 100-110 dolar bandında seyredeceği tahmin ediliyor.

Üçüncü senaryo olan 'boğa piyasası' durumunda, ABD ve Çin'in elindeki stratejik rezervlerin tükenmesiyle fiyatların 130-150 dolar aralığına ulaşması bekleniyor. 

Dördüncü ve en sert senaryoda ise boğazın tamamen ve uzun süreli kapalı kalmasıyla 160 dolarlık tarihi zirveler öngörülüyor.

Şu anki piyasa verilerine göre brent petrol 103 dolar, Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise 97 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Morgan Stanley, piyasaların şu ana kadar ABD ve Çin'in sahip olduğu petrol tamponları sayesinde 2022 yılındaki ekstrem seviyeleri görmediğini ancak bu koruma kalkanının zayıflamaya başladığını belirtiyor. Bankanın analizine göre, fiyatların mevcut seviyelerde kalması veya yükselmesi, Orta Doğu'dan gelecek ateşkes haberlerine veya sevkiyatın yeniden başlamasına doğrudan bağlı durumda bulunuyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
