Petrol Fiyatları 160 Dolara Çıkabilir: Morgan Stanley, Tüm Dünyayı İlgilendiren 4 Senaryoyu Açıkladı

Banka, süreci 'zamana karşı yarış' olarak nitelendirerek şu ihtimalleri sıralıyor:

Birinci ve baz senaryoda, boğazın haziran ayı içinde yeniden trafiğe açılması öngörülüyor. Bu durumda petrol fiyatlarının 2026'nın üçüncü çeyreğinde 100 dolar, yıl sonunda ise 90 dolar seviyelerinde dengelenmesi bekleniyor.

İkinci senaryoda, kısıtlı sevkiyatın devam etmesi ve arz risklerinin canlı kalmasıyla fiyatların 100-110 dolar bandında seyredeceği tahmin ediliyor.

Üçüncü senaryo olan 'boğa piyasası' durumunda, ABD ve Çin'in elindeki stratejik rezervlerin tükenmesiyle fiyatların 130-150 dolar aralığına ulaşması bekleniyor.

Dördüncü ve en sert senaryoda ise boğazın tamamen ve uzun süreli kapalı kalmasıyla 160 dolarlık tarihi zirveler öngörülüyor.

Şu anki piyasa verilerine göre brent petrol 103 dolar, Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise 97 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Morgan Stanley, piyasaların şu ana kadar ABD ve Çin'in sahip olduğu petrol tamponları sayesinde 2022 yılındaki ekstrem seviyeleri görmediğini ancak bu koruma kalkanının zayıflamaya başladığını belirtiyor. Bankanın analizine göre, fiyatların mevcut seviyelerde kalması veya yükselmesi, Orta Doğu'dan gelecek ateşkes haberlerine veya sevkiyatın yeniden başlamasına doğrudan bağlı durumda bulunuyor.