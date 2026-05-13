Sigara İçenler İçin Yeni Yasaklar: Sigara Satışı Tamamen Bitecek, Kurallara Uymayanlara 100 Kat Ceza Verilecek

Mevcut uygulamada binlerce lira ile ifade edilen idari para cezalarının, yeni yasayla birlikte tam 100 katına çıkarılması öngörülüyor. Bu durum, yasaklı alanlarda tütün tüketen bireylerden, kural ihlali yapan işletmelere kadar geniş bir kitlenin çok yüksek bedellerle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. Ayrıca, sigara paketlerinin reklam etkisini tamamen yok etmek amacıyla 'tek tip' uygulamasına geçilecek ve ürünler marketlerde tüketicinin doğrudan ulaşamayacağı kapalı dolaplarda muhafaza edilecek.

Gelecek projeksiyonuna göre Türkiye, 1 Ocak 2040 tarihine kadar sigara satışını tamamen bitirmeyi temel amaç olarak belirledi. Bu vizyon çerçevesinde, sigara içmek isteyen yetişkinler için çocukların girişinin kesinlikle yasak olduğu özel alanlar oluşturulacak. Sadece geleneksel sigaralar değil, elektronik sigara ve benzeri tüm tütün türevleri de bu sıkı denetim ağının içine alınacak.

Takvime göre, bu köklü değişikliklerin önümüzdeki iki yıl içinde aşama aşama tamamlanarak 2028 yılı itibarıyla tam kapasiteyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.