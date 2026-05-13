Sigara İçenler İçin Yeni Yasaklar: Sigara Satışı Tamamen Bitecek, Kurallara Uymayanlara 100 Kat Ceza Verilecek

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.05.2026 - 10:00 Son Güncelleme: 13.05.2026 - 10:01

Türkiye’de tütünle mücadele kapsamında hazırlanan devrim niteliğindeki yeni yasa taslağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuluyor. 2028 yılına kadar kademeli olarak uygulanacak düzenlemeyle birlikte sigara satışında nakit ödeme dönemi sona ererken, kuralları ihlal edenlere yönelik para cezalarının 100 kat artırılması planlanıyor.

Türkiye genelinde tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını en aza indirmeyi hedefleyen kapsamlı bir yasa taslağı tamamlanarak Cumhurbaşkanlığı makamına iletildi.

Yeni düzenleme, tütün mamullerine erişimi zorlaştırmayı ve özellikle genç nesilleri bu alışkanlıktan uzak tutmayı amaçlayan çok sert tedbirler içeriyor. Hazırlanan taslağın en dikkat çekici maddesi, sigara alımlarında nakit para kullanımının tamamen yasaklanarak satışların sadece elektronik ortamda ve kartla yapılmasını zorunlu kılması oldu. Bu yöntemle hem yaş sınırının sıkı bir şekilde denetlenmesi hem de satış verilerinin dijital olarak takip edilmesi hedefleniyor.

Yeni dönemde kurallara uymayan şahıs ve işletmeleri çok daha ağır yaptırımlar bekliyor.

Mevcut uygulamada binlerce lira ile ifade edilen idari para cezalarının, yeni yasayla birlikte tam 100 katına çıkarılması öngörülüyor. Bu durum, yasaklı alanlarda tütün tüketen bireylerden, kural ihlali yapan işletmelere kadar geniş bir kitlenin çok yüksek bedellerle karşı karşıya kalacağı anlamına geliyor. Ayrıca, sigara paketlerinin reklam etkisini tamamen yok etmek amacıyla 'tek tip' uygulamasına geçilecek ve ürünler marketlerde tüketicinin doğrudan ulaşamayacağı kapalı dolaplarda muhafaza edilecek.

Gelecek projeksiyonuna göre Türkiye, 1 Ocak 2040 tarihine kadar sigara satışını tamamen bitirmeyi temel amaç olarak belirledi. Bu vizyon çerçevesinde, sigara içmek isteyen yetişkinler için çocukların girişinin kesinlikle yasak olduğu özel alanlar oluşturulacak. Sadece geleneksel sigaralar değil, elektronik sigara ve benzeri tüm tütün türevleri de bu sıkı denetim ağının içine alınacak. 

Takvime göre, bu köklü değişikliklerin önümüzdeki iki yıl içinde aşama aşama tamamlanarak 2028 yılı itibarıyla tam kapasiteyle yürürlüğe girmesi bekleniyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın