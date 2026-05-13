article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Galatasaraylı Futbolcu Lucas Torreira’ya Saldırı: Attığı Tehdit Mesajları Ortaya Çıktı

Galatasaraylı Futbolcu Lucas Torreira’ya Saldırı: Attığı Tehdit Mesajları Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.05.2026 - 08:12 Son Güncelleme: 13.05.2026 - 08:21

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları sürerken, yıldız futbolcu Lucas Torreira İstanbul’un göbeğinde çirkin bir saldırının hedefi oldu. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırılan bir şahıs tarafından darp edilen Uruguaylı oyuncu ve yakın çevresine yönelik kan donduran tehditler ise olayın durumunu gözler önüne serdi.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/lucas-torrei...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Lucas Torreira, cumartesi günü şampiyonluk kupasını kaldırmasından kısa bir süre sonra Beyoğlu’nda fiziksel saldırıya uğradı.

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Lucas Torreira, cumartesi günü şampiyonluk kupasını kaldırmasından kısa bir süre sonra Beyoğlu’nda fiziksel saldırıya uğradı.

Beyoğlu’nda bir kafenin önünde gerçekleşen olayda, 32 yaşındaki Yusuf Yıldırım isimli şahıs, başarılı orta saha oyuncusuna yumruk attı. Arbede sırasında futbolcunun şoförü E.S. duruma müdahale ederken, saldırgan olay yerinden taksiyle kaçmaya çalıştığı sırada emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan bu darp girişiminin aslında aylar süren bir taciz sürecinin son halkası olduğu ortaya çıktı.

Yaşanan bu darp girişiminin aslında aylar süren bir taciz sürecinin son halkası olduğu ortaya çıktı.

Saldırganın, Torreira’nın yanı sıra Galatasaray iletişim ekibinde görevli İpek B. ve oyuncunun eski sevgilisi Devrim Özkan’ı da uzun süredir sosyal medya üzerinden taciz ettiği belirlendi. Zanlı hakkında daha önce şikayetçi olan Torreira’nın, geçtiğimiz aylarda mahkemeden 45 günlük bir uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak bu önlemin saldırganı durdurmaya yetmediği anlaşıldı.

Emniyetin incelemeleri sonucu şahsın dijital paylaşımlarında dehşete düşüren detaylara ulaşıldı.

Emniyetin incelemeleri sonucu şahsın dijital paylaşımlarında dehşete düşüren detaylara ulaşıldı.

Yusuf Yıldırım'ın sosyal medya üzerinden Torreira’yı açıkça ölümle tehdit ettiği, cinayet planlarından bahsettiği ve hatta tetikçi tutacağına dair korkunç iddialarda bulunduğu tespit edildi. 'Onu öldürme hakkım var' şeklinde paylaşımlar yapan şüphelinin, kulüp çalışanlarına yönelik tacizlerini de sistematik hale getirdiği öğrenildi. Gözaltındaki zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, yaşanan olay camiada ve spor dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı.

Saldırganın bir diğer mesajı:

Saldırganın bir diğer mesajı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
34
12
6
5
4
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın