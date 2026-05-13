Samsun'u Sel Vurdu, Okullar Tatil Edildi: Evleri ve İş Yerlerini Su Bastı, Arabalar Sürüklendi!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
Samsun’un Havza ilçesinde gece boyunca etkili olan şiddetli sağanak yağışlar sele dönüştü. Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezi su altında kalırken, Samsun Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Can kaybının yaşanmadığı felakette, çok sayıda ev ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Samsun'un Havza ilçesinde akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran kuvvetli yağışlar, yerleşim yerlerinde büyük aksamalara yol açtı.

Şehir merkezinden geçen Hacı Osman Deresi’nin yatağından taşmasıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı çevresi ile Çay ve Bahçelievler mahalleleri sulara teslim oldu. Sel sularının etkisiyle sokaklardaki bazı araçlar sürüklenirken, zemin katlardaki evleri ve dükkanları su bastı. Yaşanan bu doğal afet nedeniyle Samsun Valiliği, tedbir amaçlı olarak ilçedeki tüm okullarda 13 Mayıs Çarşamba günü eğitime ara verildiğini kamuoyuna açıkladı.

Afet sonrası Samsun Valiliği koordinasyonunda; AFAD, DSİ, Karayolları ve belediye ekipleri bölgeye hızla sevk edildi.

Çorum Belediyesi de bölgedeki yaraları sarmak amacıyla 14 kişilik uzman itfaiye personeli ve çok sayıda tahliye pompasını Havza’ya gönderdi. Valilikten yapılan açıklamada, yapılan tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiği ve sevindirici bir haber olarak herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bilgisinin ulaşmadığı vurgulandı. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten yetkililer, vatandaşların acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibatta kalmalarını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün "sarı kodlu" uyarısının ardından gelen bu sel felaketi, ilçede 1988 yılında yaşanan benzer bir taşkını hafızalara getirdi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, olay yerinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde takip etti. Atakum ilçesinde de cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olan yağışın etkisini kaybetmesiyle hayat normale dönmeye başlasa da, Havza ilçesinde su tahliye ve temizlik mesaisi tüm hızıyla devam ediyor.

Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrası meydana gelen sel nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ilçede su taşkınlarına ve sel felaketine yol açtı. Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, bazı iş yerleri ve evlerde maddi hasar oluştu. Samsun Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda ilçe genelinde okullar 13 Mayıs Çarşamba günü tatil edildi.

Samsun’un Havza ilçesinde sele kapılan otomobilin üzerinde ölümle burun buruna gelen vatandaş, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak, özellikle Havza ilçesinde etkisini gösterdi. Hacı Osman Deresi kısa sürede taşarken, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, onlarca araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Sel sırasında bir otomobilin üzerinde mahsur kalan gencin soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Bir süre kurtarılmayı bekleyen vatandaşın, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden güvenli şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

İşte ölümle burun buruna gelen vatandaşın yaşadıkları:

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
