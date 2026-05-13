Samsun'u Sel Vurdu, Okullar Tatil Edildi: Evleri ve İş Yerlerini Su Bastı, Arabalar Sürüklendi!
Samsun’un Havza ilçesinde gece boyunca etkili olan şiddetli sağanak yağışlar sele dönüştü. Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezi su altında kalırken, Samsun Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Can kaybının yaşanmadığı felakette, çok sayıda ev ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Samsun'un Havza ilçesinde akşam saatlerinden itibaren şiddetini artıran kuvvetli yağışlar, yerleşim yerlerinde büyük aksamalara yol açtı.
Afet sonrası Samsun Valiliği koordinasyonunda; AFAD, DSİ, Karayolları ve belediye ekipleri bölgeye hızla sevk edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün "sarı kodlu" uyarısının ardından gelen bu sel felaketi, ilçede 1988 yılında yaşanan benzer bir taşkını hafızalara getirdi.
Samsun’un Havza ilçesinde sele kapılan otomobilin üzerinde ölümle burun buruna gelen vatandaş, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.
İşte ölümle burun buruna gelen vatandaşın yaşadıkları:
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
