Samsun'u Sel Vurdu, Okullar Tatil Edildi: Evleri ve İş Yerlerini Su Bastı, Arabalar Sürüklendi!

Çorum Belediyesi de bölgedeki yaraları sarmak amacıyla 14 kişilik uzman itfaiye personeli ve çok sayıda tahliye pompasını Havza’ya gönderdi. Valilikten yapılan açıklamada, yapılan tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiği ve sevindirici bir haber olarak herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bilgisinin ulaşmadığı vurgulandı. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten yetkililer, vatandaşların acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi ile irtibatta kalmalarını istedi.