Dünya Kupası’nda Yeni Kurallar Uygulanacak: Her Türlü Zaman Geçirme Cezalandırılacak

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.06.2026 - 19:37
ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda birçok yeni kural uygulanacak. Futbolda kuralları belirlemede tek yetkili olan IFAB, yeni kurallarla oyunda her türlü zaman geçirmeyi cezalandıracak. Örneğin, 5 saniyede kullanılmayan kaleci vuruşları sonrasında rakip takım korner kazanacak, 10 saniyede gerçekleşmeyen oyuncu değişikliği sonrasında oyuna giren oyuncu 1 dakika kenarda bekleyecek. Aynı şekilde, kart çıkmayan pozisyonda “sakatlanan” ve tedavi gören oyuncu da 1 dakika kenarda bekleyecek.

Kaynak: Hüseyin Özkök / X

A Milli Futbol Takımımızın da yıllar sonra yeniden boy göstereceği Dünya Kupası heyecanına sayılı günler kaldı.

Tüm futbolseverlerin merakla beklediği futbol şöleninde yeni kurallar da uygulanmaya başlayacak. 

Gazeteci Hüseyin Özkök, sosyal medya hesabından Dünya Kupası’nda uygulanacak tüm yeni kuralları paylaştı:

Taç ve aut atışlarında atışlar 5 saniye içinde kullanılmak zorunda. Kullanılmazsa rakip, aut atışında korner kazanacak; taç atışında ise atış rakibe geçecek.

Yanlış verilen sarı kart ve yanlış korner kararlarında VAR müdahale edebilecek.

Yanlış takıma gösterilen karta VAR her hâlükârda müdahale edebilecek.

Oyuncu değişikliğinin 10 saniye içinde gerçekleşmesi gerekiyor. Aksi takdirde oyuna girecek oyuncu en az 1 dakika kenarda bekleyecek.

Sarı veya kırmızı kart verilen fauller hariç, oyuncu normal bir faul sonrası veya herhangi bir sebepten dolayı tedavi görürse dışarı çıkıp en az 1 dakika dışarıda bekleyecek.

Ağzını formayla kapatıp rakibe sataşmak kırmızı kartla cezalandırılacak.

Takımını sahadan çekmeye çalışan takım yetkilisi kırmızı kart görecek.

İki devrenin ortasında birer serinleme molası verilecek.

Korner atışlarında, hücum oyuncusu top oyuna girmeden faul yapmışsa ve ardından o kornerden gelen top gol olursa, VAR müdahale edecek ve hakeme ihlali gösterebilecek. Normal uygulamada top oyuna girmeden yapılan müdahalelere ilişkin inceleme yapılamıyordu.

VAR’da yapay zekâ desteğiyle çipli top teknolojisi (Connected Ball) kullanılacak. Top, yalnızca ofsaytın belirlenmesine yardımcı olmayacak; oyunla ilgili birçok istatistiksel veri sağlayacak ve el temaslarını da tespit edecek.

Dünya Kupası’nda forma numaraları 1’den 26’ya kadar olacak; oyuncular istedikleri numarayı seçemeyecek.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
