Dünya Kupası’nda Yeni Kurallar Uygulanacak: Her Türlü Zaman Geçirme Cezalandırılacak
ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’nda birçok yeni kural uygulanacak. Futbolda kuralları belirlemede tek yetkili olan IFAB, yeni kurallarla oyunda her türlü zaman geçirmeyi cezalandıracak. Örneğin, 5 saniyede kullanılmayan kaleci vuruşları sonrasında rakip takım korner kazanacak, 10 saniyede gerçekleşmeyen oyuncu değişikliği sonrasında oyuna giren oyuncu 1 dakika kenarda bekleyecek. Aynı şekilde, kart çıkmayan pozisyonda “sakatlanan” ve tedavi gören oyuncu da 1 dakika kenarda bekleyecek.
Kaynak: Hüseyin Özkök / X
A Milli Futbol Takımımızın da yıllar sonra yeniden boy göstereceği Dünya Kupası heyecanına sayılı günler kaldı.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
