İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 6-7 Haziran 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Korkunç Bir Film

Konu: Yirmi altı yıl önce maskeli bir katilden kaçmayı başaran kahramanların yeniden katilin hedefinde olduğu ve hiçbir klişenin hayatta kalamadığı komedi dolu bir hayatta kalma serüveni

Yönetmen: Michael Tiddes

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris, Regina Hall

Define: Cinler Uyandı

Konu: Kırk Dereli Köyü'ne yüzey araştırması için gelen arkeolog Hazal ve arkadaşlarının, kendilerini 25 yıl önce köyde yaşanmış cin lanetinin içerisinde bulmaları.

Yönetmen: Bülent Orçin

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Mustafa Zeren, Ertan Deniz Tatlı, Emirhan Uyanık

Backrooms

Konu: Bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli kapının ardından başlayan, sonu görünmeyen ve devasa bir organizma gibi davranan odalar labirentindeki karanlık ve psikolojik yolculuk.

Yönetmen: Kane Parsons

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass

Yolcu

Konu: Görünmez ve durdurulamaz bir güç, bir çifti hem fiziksel hem de psikolojik bir kıskaca alarak kaçış yollarını kapatır. İkilinin hayatta kalma mücadelesi, planladıkları keyifli karavan yolculuğunu her kilometrede peşlerini bırakmayan bir savaşa dönüştürür.

Yönetmen: André Øvredal

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Jacob Scipio, Lou Llobell, Melissa Leo.