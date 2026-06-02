İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 6-7 Haziran 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 19:58
İstanbul’da 6-7 Haziran hafta sonunda sinema salonları yeni ve popüler yapımlarla dolu. Aksiyon, dram, komedi ve animasyon türlerinde vizyona giren filmler farklı izleyici kitlelerine hitap ediyor. Şehirde sinema keyfi yapmak isteyenler için seçenekler oldukça geniş.

Korku ve Komedi

Korkunç Bir Film

Konu: Yirmi altı yıl önce maskeli bir katilden kaçmayı başaran kahramanların yeniden katilin hedefinde olduğu ve hiçbir klişenin hayatta kalamadığı komedi dolu bir hayatta kalma serüveni

Yönetmen: Michael Tiddes

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris, Regina Hall

Define: Cinler Uyandı

Konu: Kırk Dereli Köyü'ne yüzey araştırması için gelen arkeolog Hazal ve arkadaşlarının, kendilerini 25 yıl önce köyde yaşanmış cin lanetinin içerisinde bulmaları.

Yönetmen: Bülent Orçin

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Mustafa Zeren, Ertan Deniz Tatlı, Emirhan Uyanık

Backrooms

Konu: Bir mobilya showroomunun bodrum katında keşfedilen gizemli kapının ardından başlayan, sonu görünmeyen ve devasa bir organizma gibi davranan odalar labirentindeki karanlık ve psikolojik yolculuk.

Yönetmen: Kane Parsons

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass

Yolcu

Konu: Görünmez ve durdurulamaz bir güç, bir çifti hem fiziksel hem de psikolojik bir kıskaca alarak kaçış yollarını kapatır. İkilinin hayatta kalma mücadelesi, planladıkları keyifli karavan yolculuğunu her kilometrede peşlerini bırakmayan bir savaşa dönüştürür.

Yönetmen: André Øvredal

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Jacob Scipio, Lou Llobell, Melissa Leo.

Dram ve Romantik

Aynalar No. 3

Konu: Hafta sonu için gittiği kırsalda geçirdiği bir araba kazasından mucize eseri kurtulan Laura'nın, onu evine kabul eden yerel bir aileyle yavaş yavaş tekinsiz ve huzursuz edici bir düzen kurması.

Yönetmen: Christian Petzold

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt

İkimizin Yerine

Konu: Karmaşık bir geçmişe sahip, yaralı iki karakterin yollarının beklenmedik bir şekilde kesişmesiyle başlayan ve duygusal engellerle sınanan yoğun bir aşk hikayesi.

Yönetmen: Umur Turagay

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Zerrin Tekindor

Aşk ve Gurur

Konu: Elizabeth Bennet ile Bay Darcy arasında gelişen gerilimli ilişki, dönemin İngiltere'sinde sınıf, evlilik ve duygular üzerinden ilerliyor.

Yönetmen: Joe Wright

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Keira Knightley, Matthew Macfadyen, Rosamund Pike

Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar

Konu: Ayrılığın ardından depresyona giren ve ilişkilerini sorgulayan kadınların karmaşık dünyasını trajikomik bir dille anlatan kült Almodóvar klasiği.

Yönetmen: Pedro Almodóvar

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Carmen Maura, Antonio Banderas, Julieta Serrano

Komedi ve Romantik

Cesur Kedi Moxy

Konu: Tatildeyken olağanüstü piyano çalma yeteneği nedeniyle çiftlik sahibi tarafından gizlice alıkonulan sevimli ev kedisi Moxy'nin, ailesine kavuşabilmek için çiftlikten kaçarak çıktığı tehlikeli yolculuk.

Yönetmen: Vincent Bal, Wip Vernooij

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Sarah Bannier, Pieter Embrechts, Marcel Hensema, Carice van Houten

Emma Sevimli Köpek

Konu: Sevimli bir köpek olan Emma'nın maceralarını konu ediyor.

Yönetmen: Mohsen Rabiei

Vizyon Tarihi: 5 Haziran 2026

Ana Oyuncular: Abdül Süsler, Bihter Yaman, Pınar Aydın

Animasyon ve Aile

Aksiyon ve Macera

Star Wars: Mandalorian ve Grogu

Konu: Kötü İmparatorluk yıkılmış olsa da, savaş lordları galaksinin dört bir yanına dağılmıştır. Yeni Cumhuriyet değerleri korumak için mücadele ederken, Mandalorlu ödül avcısı Din Djarin ve genç çırağı Grogu'nun yardımına başvurur.

Yönetmen: Jon Favreau

Vizyon Tarihi: 22 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Steve Blum

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
