MEB'den Okullarda Yeni Dönem Kararı: Bakan, İlkokul, Ortaokul ve Liselerde ‘Esenlik’ Seferberliğini Duyurdu

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.05.2026 - 07:43

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda artan şiddet olaylarına ve dijital dünyanın risklerine karşı 'Duygu Değer Temelli Esenlik Projesi'ni hayata geçiriyor. Ankara ve İstanbul merkezli saha çalışmalarının ardından 40 ilde pilot uygulamasına başlanan proje; çocuklara mahremiyet, empati ve dijital sorumluluk bilinci kazandırarak internet ortamını daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor.

Türkiye’de eğitim sistemi, dijital çağın getirdiği risklere karşı kapsamlı bir koruma kalkanı oluşturuyor.

Son dönemde okullarda gözlemlenen şiddet vakaları ve dijital platformların gençler üzerinde olumsuz etkileri olduğunu düşünerek harekete geçen devlet, 'Dijital Esenlik' modelini müfredatın ve okul yaşamının merkezine alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öğrencilerin psikososyal gelişimini destekleyecek mekanizmaların güçlendirileceği yönündeki açıklamalarının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) projenin uygulama takvimini netleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla düzenlenen son çalıştayda, çocukların sanal dünyada yalnız bırakılmaması gerektiği vurgulandı.

'Duygu Değer Temelli Esenlik Projesi' adıyla yürütülen bu çalışma, öğrencilerin ekran karşısında karşılaştıkları içerikleri sadece tüketmek yerine, bu içerikleri etik bir süzgeçten geçirmelerini amaçlıyor. Bakan Tekin, projenin temel hedefinin çocukların kendi duygularının farkına varması ve dijital dünyada başkalarının haklarına saygı duyan, sorumlu bireyler olarak yetişmesi olduğunu ifade etti.

Projenin hazırlık sürecinde Ankara ve İstanbul’da yaklaşık 10 bin öğrenci ve öğretmenle yüz yüze görüşülerek dev bir veri havuzu oluşturuldu. Bu veriler ışığında hazırlanan eğitim içerikleri, şu an ortaöğretim seviyesinde 23 okulda tamamlanırken, ilkokul düzeyindeki pilot uygulamalar ise 40 farklı şehre yayıldı. Üç aşamadan oluşan bu dev hamlede; nezaket, adalet, sorumluluk ve mahremiyet gibi kavramlar dijital dünyaya uyarlanıyor. 

Projenin bir sonraki durağı ise çocukların güvenle vakit geçirebileceği, etik kurallarla örülü ve etkileşimli bir dijital platformun hizmete açılması olacak. Böylece öğrenciler, teorik olarak öğrendikleri değerleri pratik olarak da dijital ortamlarda deneyimleme fırsatı bulacak.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
