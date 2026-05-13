MEB'den Okullarda Yeni Dönem Kararı: Bakan, İlkokul, Ortaokul ve Liselerde ‘Esenlik’ Seferberliğini Duyurdu

'Duygu Değer Temelli Esenlik Projesi' adıyla yürütülen bu çalışma, öğrencilerin ekran karşısında karşılaştıkları içerikleri sadece tüketmek yerine, bu içerikleri etik bir süzgeçten geçirmelerini amaçlıyor. Bakan Tekin, projenin temel hedefinin çocukların kendi duygularının farkına varması ve dijital dünyada başkalarının haklarına saygı duyan, sorumlu bireyler olarak yetişmesi olduğunu ifade etti.

Projenin hazırlık sürecinde Ankara ve İstanbul’da yaklaşık 10 bin öğrenci ve öğretmenle yüz yüze görüşülerek dev bir veri havuzu oluşturuldu. Bu veriler ışığında hazırlanan eğitim içerikleri, şu an ortaöğretim seviyesinde 23 okulda tamamlanırken, ilkokul düzeyindeki pilot uygulamalar ise 40 farklı şehre yayıldı. Üç aşamadan oluşan bu dev hamlede; nezaket, adalet, sorumluluk ve mahremiyet gibi kavramlar dijital dünyaya uyarlanıyor.

Projenin bir sonraki durağı ise çocukların güvenle vakit geçirebileceği, etik kurallarla örülü ve etkileşimli bir dijital platformun hizmete açılması olacak. Böylece öğrenciler, teorik olarak öğrendikleri değerleri pratik olarak da dijital ortamlarda deneyimleme fırsatı bulacak.