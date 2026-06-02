İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 6-7 Haziran 2026 Tiyatro Oyunları

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 19:27
İstanbul, 6-7 Haziran hafta sonunda tiyatro sahnelerinde yoğun bir programa ev sahipliği yapıyor. Klasik eserlerden çağdaş yorumlara, bağımsız prodüksiyonlardan büyük salon oyunlarına kadar geniş bir yelpaze seyirciyle buluşuyor. Şehirde sanat dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler için sahneler oldukça hareketli.

Avrupa Yakası

Satıcının Ölümü

Tür: Dram / Klasik Uyarlama

Konu: Hayaller, başarı arzusu ve aile bağları üzerine kurulu bu sarsıcı hikâye, Arthur Miller'ın klasik metninin çağdaş bir rejisiyle izleyicilere unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunuyor.

Mekan: Zorlu PSM

Saat: 6 Haziran Cumartesi – 20:30 / 7 Haziran Pazar – 20:30

Oyuncular: Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karslıoğlu, Beyti Engin, Alize Edizyürek, Buse Kara

Kürk Mantolu Madonna

Tür: Dram / Uyarlama

Konu: Sabahattin Ali'nin ölümsüz eserinden uyarlanan oyunda, umutsuzluğun içinde filizlenen aşkın yüceliği ve koca bir yalnızlığın sahnedeki yansıması anlatılır.

Mekan: Taksim İstiklal Sahne

Saat: 6 Haziran Cumartesi – 16:00

Oyuncular: Taner Barlas, Ekin Aksu, Kıvanç Kürkcü, Duygu Dalyanoğlu, Şebnem Özinal

Tam Şuramda Duruyor

Tür: Distopik Komedi / Dram

Konu: Distopik bir ada olan Pitkar'da geçen oyun, büyük ve acımasız bir dünyanın ortasında duygularına, kırgınlıklarına, aşk acılarına ve heyecanlarına tutunmaya çalışan insanların tanıdık, hüzünlü ve komik hikâyelerini anlatıyor.

Mekan: İBB Habitat Sahne

Saat: 7 Haziran Pazar – 20:30

Oyuncular: İbrahim Çavdar, Bilgesu Akın, Süreyya Güzel, Gökay Türkmen, Selin Dağlıoğlu, Berfin Taş, Dila Koşar

Güldüy Güldüy Show Çocuk

Tür: Çocuk Oyunu / Komedi

Konu: Çocukların eğlenceli dünyasını sahneye taşıyan Güldüy Güldüy Çocuk ekibi, yepyeni skeçleri ve yüksek enerjili performanslarıyla izleyicileri kahkahaya davet ediyor.

Mekan: Maximum UNIQ Hall

Saat: 6 Haziran Cumartesi – 13:00

Oyuncular: Ezo Sunal, Ahmet Çınar Turhan, Ahsen Türkyılmaz, Ali Aras Karaaslan, Ali Ediz Kırca, Alya Polat, Azra Hiranur Ayaz, Buray Ege Ceylan, Çınar Yener, Duru Mualla Sargut, Eymen Asaf Yalçın, Güneş Kıran, Kuzey Ayvat, Liya Angun, Mina Güloğlu, Rüzgar Eser Düzenli, Rüzgar Yağız Özgül, Tanem Doğan, Umut Toprak Ataoğlu, Zeynep Ebrar Karaca

Ceviz Adam Müzikali

Tür: Çocuk Müzikali

Konu: İzlenme rekorları kıran Ceviz Adam karakteri, çocuklara trafik kurallarını, su tasarrufunu ve geri dönüşümün önemini eğlenceli danslar ve şarkılar eşliğinde interaktif bir şekilde öğretiyor.

Mekan: Trump Sahne

Saat: 7 Haziran Pazar – 13:00Oyuncular: Emre Öztürk, Miray Çelik, Tuğçe Öztürk, Murat Aşkan, Yaşar Kumral, Hüseyin Öztürk

Anadolu Yakası

The Republic of Baklava

Tür: Absürt Komedi / Hiciv

Konu: Absürt komedi ile hicvi bir araya getiren, kimliklerin yeniden tanımlandığı ve ulusal sınırların sorgulandığı özgün bir uluslararası tiyatro deneyimi sunuyor.

Mekan: Paribu Art

Saat: 6 Haziran Cumartesi – 20:30 / 7 Haziran Pazar – 20:30

Oyuncular: Cem Yiğit Üzümoğlu, Katerina Mavrogeorgi, Giorgos Katsis, Gary Salomon

84 90 62 74 / Old Fools

Tür: Dram

Konu: Zamanın ve hafızanın yavaş yavaş silindiği bir dünyada, alzheimer hastalığının gölgesinde aşkın, birlikte kalmanın ve insan bağlarının anlamını sorgulayan duygusal bir sahne anlatısıdır.

Mekan: Alan Kadıköy

Saat: 6 Haziran Cumartesi – 20:30

Oyuncular: İdil Sivritepe, Olgu Baran Kubilay

Bazı Kötü Alışkanlıkların Politik Tarihi

Tür: Politik Kabare / Kara Mizah

Konu: 1980'ler İngiltere'sinde devlet baskısı, yoksulluk ve şiddet atmosferinde hayatta kalmaya çalışan Neil ve Mandy'nin, sistem ve madde bağımlılığı arasında sıkışan hayatlarını sert bir kara mizahla anlatır.

Mekan: Kadıköy Boa Sahne

Saat: 6 Haziran Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Gözde Mutluer, Canberk Gültekin

Hizmetçiler

Tür: Dram / Modern Klasik

Konu: Jean Genet'nin ölümsüz metninde, uzun yıllardır Hanımefendi'nin emrinde çalışan iki hizmetçi kız kardeş olan Solange ve Claire'in, efendilerine duydukları sevgi ve nefret sarmalında oynadıkları tehlikeli güç oyunlarını anlatır ``.

Mekan: Moda Sahnesi

Saat: 6 Haziran Cumartesi – 20:30 / 7 Haziran Pazar – 16:00

Oyuncular: Yılmaz Sütçü, Kerem Fırtına, Dilan Düzgüner

Yansıma

Tür: Psikolojik Dram

Konu: Deniz'in, eski aşkı Eylül'ü bulmak umuduyla gittiği bir sergide kendi çocukluğuna, gençliğine ve anılarına doğru yaptığı; ergenlik, kadınlık ve kimlik inşasını irdeleyen içsel yolculuk ``.

Mekan: DasDas Sahne

Saat: 6 Haziran Cumartesi – 21:00

Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

Son Seçmen

Tür: Komedi / Politik Hiciv

Konu: Ülkede halkın tamamen göç etmesiyle geriye kalan dokuz siyasi liderin, tek bir seçmeni kendi ideolojilerine ve 'Mega Simit Anıtı' projelerine çekmek için verdikleri absürt mücadeleyi anlatır

Mekan: Akla Kara Tiyatro

Saat: 7 Haziran Pazar – 16:00Oyuncular: Zümra Kılıç, Özge Aslan, Zeynep Kocaman, Meryem Akgün, Gözdenaz Aksakal, Fatma Emel Yalçın, Mete Yarıcı, Sabri Gündüz, Yunus Emre Göl, Doğuş Eren Öztürk, Fatih Gün

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
