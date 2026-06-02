İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Oyunlar Var? 6-7 Haziran 2026 Tiyatro Oyunları

The Republic of Baklava

Tür: Absürt Komedi / Hiciv

Konu: Absürt komedi ile hicvi bir araya getiren, kimliklerin yeniden tanımlandığı ve ulusal sınırların sorgulandığı özgün bir uluslararası tiyatro deneyimi sunuyor.

Mekan: Paribu Art

Saat: 6 Haziran Cumartesi – 20:30 / 7 Haziran Pazar – 20:30

Oyuncular: Cem Yiğit Üzümoğlu, Katerina Mavrogeorgi, Giorgos Katsis, Gary Salomon

84 90 62 74 / Old Fools

Tür: Dram

Konu: Zamanın ve hafızanın yavaş yavaş silindiği bir dünyada, alzheimer hastalığının gölgesinde aşkın, birlikte kalmanın ve insan bağlarının anlamını sorgulayan duygusal bir sahne anlatısıdır.

Mekan: Alan Kadıköy

Saat: 6 Haziran Cumartesi – 20:30

Oyuncular: İdil Sivritepe, Olgu Baran Kubilay

Bazı Kötü Alışkanlıkların Politik Tarihi

Tür: Politik Kabare / Kara Mizah

Konu: 1980'ler İngiltere'sinde devlet baskısı, yoksulluk ve şiddet atmosferinde hayatta kalmaya çalışan Neil ve Mandy'nin, sistem ve madde bağımlılığı arasında sıkışan hayatlarını sert bir kara mizahla anlatır.

Mekan: Kadıköy Boa Sahne

Saat: 6 Haziran Cumartesi – 20:30

Oyuncular: Gözde Mutluer, Canberk Gültekin

Hizmetçiler

Tür: Dram / Modern Klasik

Konu: Jean Genet'nin ölümsüz metninde, uzun yıllardır Hanımefendi'nin emrinde çalışan iki hizmetçi kız kardeş olan Solange ve Claire'in, efendilerine duydukları sevgi ve nefret sarmalında oynadıkları tehlikeli güç oyunlarını anlatır ``.

Mekan: Moda Sahnesi

Saat: 6 Haziran Cumartesi – 20:30 / 7 Haziran Pazar – 16:00

Oyuncular: Yılmaz Sütçü, Kerem Fırtına, Dilan Düzgüner

Yansıma

Tür: Psikolojik Dram

Konu: Deniz'in, eski aşkı Eylül'ü bulmak umuduyla gittiği bir sergide kendi çocukluğuna, gençliğine ve anılarına doğru yaptığı; ergenlik, kadınlık ve kimlik inşasını irdeleyen içsel yolculuk ``.

Mekan: DasDas Sahne

Saat: 6 Haziran Cumartesi – 21:00

Oyuncular: Bilgi bulunmuyor

Son Seçmen

Tür: Komedi / Politik Hiciv

Konu: Ülkede halkın tamamen göç etmesiyle geriye kalan dokuz siyasi liderin, tek bir seçmeni kendi ideolojilerine ve 'Mega Simit Anıtı' projelerine çekmek için verdikleri absürt mücadeleyi anlatır

Mekan: Akla Kara Tiyatro

Saat: 7 Haziran Pazar – 16:00Oyuncular: Zümra Kılıç, Özge Aslan, Zeynep Kocaman, Meryem Akgün, Gözdenaz Aksakal, Fatma Emel Yalçın, Mete Yarıcı, Sabri Gündüz, Yunus Emre Göl, Doğuş Eren Öztürk, Fatih Gün