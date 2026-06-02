article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yılmaz Morgül, Blok3'ün "Kusura Bakma" Şarkısını Resmen Katletti!

Yılmaz Morgül, Blok3'ün "Kusura Bakma" Şarkısını Resmen Katletti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.06.2026 - 19:10
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yılmaz Morgül yine yaptı yapacağını! Daha önce Mert Demir'in Ateşe Düştüm performansıyla günlerce konuşulan ünlü isim, bu kez Blok3'ün milyonlarca kez dinlenen Kusura Bakma şarkısını seslendirdi. 

İdo Tatlıses'in programında gerçekleşen performans kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, kullanıcılar peş peşe yorum yapmadan duramadı. 

İşte Yılmaz Morgül'ün çok konuşulan performansının detayları...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yılmaz Morgül denince akla yalnızca müzik kariyeri değil, yıllardır magazin dünyasında yarattığı kendine has karakter de geliyor.

Yılmaz Morgül denince akla yalnızca müzik kariyeri değil, yıllardır magazin dünyasında yarattığı kendine has karakter de geliyor.

Türk Sanat Müziği yorumlarıyla tanınan, sahne kostümlerinden televizyon programlarındaki çıkışlarına kadar her dönemde dikkat çekmeyi başaran Morgül, ekranların en renkli isimlerinden biri olarak uzun yıllardır hayatımızda. Kariyerine gazinolarda ve sahnelerde başlayan sanatçı, özellikle 90'lı yıllarda çıkardığı albümlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmış, güçlü sesi ve farklı yorumu sayesinde kendine sadık bir hayran kitlesi edinmişti. Ancak Yılmaz Morgül'ü yıllar içinde yalnızca şarkılarıyla değil, televizyon ekranlarında sergilediği tavırlarıyla da tanıdık.

Katıldığı yarışma programları, sabah kuşağı yayınları ve magazin programlarında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Morgül, özellikle son yıllarda birçok ünlü isim hakkında yaptığı yorumlarla konuşuldu. Zaman zaman 'Ben konuşursam ortalık karışır', 'Bildiklerimi anlatsam kimse yüzüne bakamaz' minvalindeki çıkışlarıyla dikkat çeken sanatçı, magazin dünyasının perde arkasına dair imalarda bulunmayı da oldukça seviyor. Kimi zaman sosyal medya paylaşımlarıyla, kimi zaman da televizyon programlarında kurduğu iddialı cümlelerle adından söz ettiren Morgül, ekran karşısında bulunduğu her ortamda tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Hatta yıllar içinde öyle bir noktaya geldi ki çoğu zaman ne söyleyeceği kadar nasıl söyleyeceği de merak edilir oldu. Anlayacağınız Morgül, magazin dünyasının en öngörülemez ve en çok konuşulan isimlerinden biri olup çıktı!

Şimdi durduk yere eski defterleri açmış gibi olmayalım ama bugünkü olayın hakkını verebilmek için kısa bir hatırlatma yapmak şart.

Geçtiğimiz yıllarda Mert Demir'in Ateşe Düştüm şarkısının hayatımızın her köşesine sızdığı dönemi mutlaka hatırlıyorsunuzdur. Radyo açınca, sosyal medyada gezinince, kafeye gidince hatta markette sıra beklerken bile karşımıza çıkan şarkı kısa sürede son yılların en büyük hitlerinden biri haline gelmişti. Mert Demir'in kariyerinde bambaşka bir kapı açan Ateşe Düştüm, sayısız cover çalışmasına ve farklı yorumlara da ilham olmuştu. Birçok sanatçı ve sosyal medya fenomeni şarkıyı kendi tarzında seslendirmeyi denerken, içlerinden biri vardı ki günlerce konuşuldu.

Tahmin edeceğiniz üzere bu isim Yılmaz Morgül'dü. Şarkıyı kendi yorumuyla seslendiren Morgül, performans sırasında ortaya koyduğu enerjiyle kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Kimi performansı eğlenceli bulmuş, kimi ise duyduklarına inanamadığını söylemişti. Ortaya çıkan görüntüler günlerce paylaşılmış, videolar milyonlarca kez izlenmiş ve Yılmaz Morgül'ün Ateşe Düştüm yorumu kısa sürede internet tarihinin unutulmaz viral anlarından biri haline gelmişti. O dönem sosyal medyada yapılan yorumların sayısını takip etmek bile neredeyse imkansız hale gelmişti.

Gelelim bugünün konusuna... Yılmaz Morgül, benzer bir performansla yeniden gündemin merkezine yerleşmeyi başardı.

Bu kez adres İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in sunduğu İdo Show programı oldu. Programın konukları arasında yer alan Morgül, son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Blok3'ün Kusura Bakma şarkısını seslendirmeye karar verdi. Son yıllarda dijital platformları adeta domine eden Blok3, milyonlarca dinlenmeye ulaşan şarkıları ve genç kuşağın büyük ilgisi sayesinde müzik dünyasının en güçlü isimlerinden biri haline gelirken, Kusura Bakma da kısa sürede geniş kitlelere ulaşan parçalar arasında yerini aldı.

Ancak Yılmaz Morgül'ün şarkıya getirdiği yorum, sosyal medyada müzikten çok tepkilerin konuşulmasına neden oldu. Ateşe Düştüm performansını hatırlatan görüntülerde Morgül yine son derece yüksek bir enerjiyle şarkıyı seslendirirken, sosyal medya kullanıcıları videoya kayıtsız kalamadı. Kısa sürede viral olan performansın ardından X, Instagram ve TikTok'ta yüzlerce yorum paylaşılmaya başlandı. Birçok kullanıcı şarkıyı dinlerken kulaklarına 'kusura bakma' demek zorunda kaldığını söyledi. Goygoy kısa sürede büyürken performansın kesitleri peş peşe paylaşılmaya başladı. 

Yılmaz Morgül, yıllardır yaptığı gibi yine yalnızca birkaç dakikalık bir performansla internetin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın