Galatasaray’ın Yıldızı Lucas Torreira’ya Yumruklu Saldırı: Saldırgan Gözaltına Alındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.05.2026 - 00:06

Galatasaray’ın 4 sene üst üste kazandığı şampiyonluklarda en büyük pay sahiplerinden biri olan Uruguaylı Lucas Torreira, Beyoğlu’nda bulunan bir AVM’de saldırıya uğradı. Torreira’ya yumruklu saldırıda bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira, Beyoğlu’nda bulunan bir AVM’de saldırıya uğradı.

Y.Y. adlı şahıs, Camiikebir Mahallesi’nde yer alan alışveriş merkezindeki bir kafenin önünde Torreira’ya yumruk attı. “Kasten yaralama” suçundan kaydı olduğu anlaşılan şüpheli, olay yerinden taksi ile kaçmaya çalışırken yakalandı.

Olay sırasında 30 yaşındaki futbolcunun şoförü E.S.’nin (39) de ayırmak maksadıyla Y.Y.’ye yumruk attığı belirlendi.

Hakkında uzaklaştırma kararı da olduğu öğrenilen Y.Y.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
