Eski Milli Futbolcu İlhan Mansız Uzun Bir Aranın Ardından İlk Kez Görüntülendi!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.05.2026 - 22:46

Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlhan Mansız, uzun bir aranın ardından Nişantaşı’nda görüntülendi. Eski milli futbolcunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

İlhan Mansız, Türk futbol tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olarak hafızalara kazınmıştı.

Henüz genç yaşta profesyonel futbol kariyerine adım atan Mansız, özellikle yeteneği, hızı ve sahadaki bitiriciliğiyle kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri haline gelmişti. Kariyerinde Almanya altyapısından Türkiye liglerine uzanan önemli bir yolculuk yaşayan İlhan Mansız, özellikle Beşiktaş JK formasıyla yıldızını parlatmıştı. Siyah-beyazlı takımda attığı kritik goller ve sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Mansız, Türk futbolunun en karizmatik ve en dikkat çeken futbolcularından biri olarak gösteriliyordu.

Ancak İlhan Mansız’ın adını yalnızca kulüp kariyeri değil, milli takım performansı da unutulmazlar arasına yazdırmıştı. Özellikle 2002 FIFA World Cup döneminde gösterdiği performans hala futbolseverlerin hafızasında yer ediyor. Türkiye’nin dünya üçüncüsü olarak tarih yazdığı turnuvada attığı gollerle büyük bir çıkış yakalayan Mansız, özellikle Senegal’e attığı altın golle milyonlarca kişiyi sevince boğmuştu. O dönem yalnızca Türkiye’de değil dünya çapında da büyük ilgi gören futbolcu, karizması ve başarılı performansıyla uluslararası basında sık sık yer almıştı. Uzun yıllar boyunca hem futboluyla hem de duruşuyla Türk sporunun en sevilen isimlerinden biri olmayı başaran İlhan Mansız, yaşadığı sakatlıkların ardından profesyonel futbol kariyerini noktalama kararı almıştı.

Futbolu bıraktıktan sonra ise tamamen gözlerden kaybolmamıştı elbette.

İlhan Mansız yıllardır çeşitli spor kanallarında yorumculuk yapmaya devam ederken, futbol bilgisi ve analizleriyle ekranlarda yer almaya devam etti. Özellikle büyük maç yorumları, turnuva değerlendirmeleri ve milli takım analizleriyle futbol gündeminin önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü. 

Bunun yanı sıra bir dönem buz pateniyle de ilgilenen Mansız, spor kariyerine farklı alanlarda devam ederek adından söz ettirmişti. Ancak spor programları dışında günlük hayatında kameralara çok sık yakalanmayan eski futbolcu, uzun süredir doğal, günlük haliyle görüntülenmiyordu.

İlhan Mansız geçtiğimiz saatlerde uzun bir aranın ardından Nişantaşı’nda magazin kameralarına takıldı.

50 yaşındaki eski futbolcunun son hali sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, uzun süredir ekran dışında görmeyen kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Özellikle spor programlarını takip etmeyen birçok kişi, Mansız’ın yıllar içindeki değişimini konuşmaya başladı. Rahat tarzı ve sakin tavırlarıyla dikkat çeken İlhan Mansız’ın, kameralara karşı oldukça mesafeli olduğu görüldü. 

Muhabirlerin sorularına herhangi bir tepki vermeden yürümeye devam eden eski futbolcunun bu tavrı da sosyal medyada dikkat çeken detaylardan biri oldu. Buna rağmen kullanıcıların büyük kısmı, “Karizmasından hiçbir şey kaybetmemiş” yorumları yaparak İlhan Mansız’a övgü yağdırdı.

Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
