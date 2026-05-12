Eski Milli Futbolcu İlhan Mansız Uzun Bir Aranın Ardından İlk Kez Görüntülendi!

Henüz genç yaşta profesyonel futbol kariyerine adım atan Mansız, özellikle yeteneği, hızı ve sahadaki bitiriciliğiyle kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri haline gelmişti. Kariyerinde Almanya altyapısından Türkiye liglerine uzanan önemli bir yolculuk yaşayan İlhan Mansız, özellikle Beşiktaş JK formasıyla yıldızını parlatmıştı. Siyah-beyazlı takımda attığı kritik goller ve sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Mansız, Türk futbolunun en karizmatik ve en dikkat çeken futbolcularından biri olarak gösteriliyordu.

Ancak İlhan Mansız’ın adını yalnızca kulüp kariyeri değil, milli takım performansı da unutulmazlar arasına yazdırmıştı. Özellikle 2002 FIFA World Cup döneminde gösterdiği performans hala futbolseverlerin hafızasında yer ediyor. Türkiye’nin dünya üçüncüsü olarak tarih yazdığı turnuvada attığı gollerle büyük bir çıkış yakalayan Mansız, özellikle Senegal’e attığı altın golle milyonlarca kişiyi sevince boğmuştu. O dönem yalnızca Türkiye’de değil dünya çapında da büyük ilgi gören futbolcu, karizması ve başarılı performansıyla uluslararası basında sık sık yer almıştı. Uzun yıllar boyunca hem futboluyla hem de duruşuyla Türk sporunun en sevilen isimlerinden biri olmayı başaran İlhan Mansız, yaşadığı sakatlıkların ardından profesyonel futbol kariyerini noktalama kararı almıştı.