Survivor Bayhan'a Ne Oldu? Yarışmadan Ayrıldı mı? Diskalifiye mi Edildi?

Sezon boyunca performansı, hırsı ve zaman zaman yaşadığı gerginliklerle sık sık gündeme gelen Bayhan, geçtiğimiz haftalarda oynanan oyunlardan birinde talihsiz bir kaza geçirmişti. Parkur sırasında yaşadığı düşüş sonrası burnunda kırıklar oluşan yarışmacı, ilk kontrollerin ardından yarışmaya devam etmişti. Doktorlar tarafından yapılan ilk değerlendirmelerde ciddi bir problem görünmediği açıklansa da ilerleyen günlerde yaşanan gelişme hem takım arkadaşlarını hem de ekran başındaki izleyicileri endişelendirdi.

Adada bulunduğu sırada bir anda burnu kanamaya başlayan Bayhan’ın sağlık durumu kısa sürede ciddileşmiş, yarışmacı apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontroller sonrası tedavi altına alınan Bayhan’ın aşırı kan kaybı yaşadığı öğrenilirken, doktorlar ünlü yarışmacıyı bir süre gözlem altında tutmaya karar vermişti.

Yaklaşık bir haftadır müşahede altında bulunan Bayhan’ın Survivor’a devam edip edemeyeceği ise günlerdir sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyordu. Özellikle yarışmanın sıkı takipçileri, Bayhan’ın sağlık durumuyla ilgili gelecek açıklamayı merakla bekliyordu.