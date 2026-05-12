Survivor Bayhan'a Ne Oldu? Yarışmadan Ayrıldı mı? Diskalifiye mi Edildi?

Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.05.2026 - 22:04

Survivor 2026’da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Bayhan’ın yarışmaya devam edemeyeceğini Acun Ilıcalı açıkladı. Bayhan Survivor'dan elendi mi? Diskalifiye mi edildi? 

Survivor Türkiye 2026 sezonunda yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Bayhan Gürhan için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Sezon boyunca performansı, hırsı ve zaman zaman yaşadığı gerginliklerle sık sık gündeme gelen Bayhan, geçtiğimiz haftalarda oynanan oyunlardan birinde talihsiz bir kaza geçirmişti. Parkur sırasında yaşadığı düşüş sonrası burnunda kırıklar oluşan yarışmacı, ilk kontrollerin ardından yarışmaya devam etmişti. Doktorlar tarafından yapılan ilk değerlendirmelerde ciddi bir problem görünmediği açıklansa da ilerleyen günlerde yaşanan gelişme hem takım arkadaşlarını hem de ekran başındaki izleyicileri endişelendirdi. 

Adada bulunduğu sırada bir anda burnu kanamaya başlayan Bayhan’ın sağlık durumu kısa sürede ciddileşmiş, yarışmacı apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontroller sonrası tedavi altına alınan Bayhan’ın aşırı kan kaybı yaşadığı öğrenilirken, doktorlar ünlü yarışmacıyı bir süre gözlem altında tutmaya karar vermişti. 

Yaklaşık bir haftadır müşahede altında bulunan Bayhan’ın Survivor’a devam edip edemeyeceği ise günlerdir sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyordu. Özellikle yarışmanın sıkı takipçileri, Bayhan’ın sağlık durumuyla ilgili gelecek açıklamayı merakla bekliyordu.

Beklenen açıklama geçtiğimiz saatlerde Survivor'ın son bölümünde, Acun Ilıcalı’dan geldi.

12 Mayıs 2026 akşamı yayınlanan yeni bölümün ada konseyinde konuşan Ilıcalı, Bayhan’ın sağlık durumuyla ilgili alınan kararı resmen açıkladı. İstanbul’daki doktorlarla yapılan görüşmeler ve gelen raporlar doğrultusunda Bayhan’ın mevcut sağlık durumunun Survivor’ın zorlu ada şartları için uygun olmadığına karar verildiğini söyleyen Acun Ilıcalı, ünlü yarışmacının Survivor 2026’ya veda edeceğini duyurdu.

Ilıcalı yaptığı açıklamada, “Burada yeniden bir düşüş, kaza olabilir, böyle bir şeyi riske etmek istemiyoruz” ifadelerini kullanırken, konseyde duygusal anlar yaşandı. Kararın açıklanmasının ardından Bayhan’ın Survivor boyunca yaşadığı anlardan oluşan özel bir VTR ekrana gelirken hem takım arkadaşlarının hem de izleyicilerin duygulandığı görüldü. Özellikle sosyal medyada birçok kullanıcı Bayhan’ın yarışmaya erken veda etmek zorunda kalmasına üzüldüğünü dile getirirken, bazı izleyiciler yarışmacının bu sezonun en unutulmaz isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
