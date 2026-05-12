Can Yaman, Fazla Kararmış Teniyle Dalga Geçenlere Sert Çıktı!

Yer aldığı romantik komedi dizileriyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, özellikle karizmatik tavırları ve dikkat çeken fiziğiyle yalnızca Türkiye’de değil yurt dışında da ciddi bir popülerlik elde etmişti. Ancak şöhreti büyüdükçe yaptığı bazı açıklamalar, tavırlar ve magazin gündeminden düşmeyen hareketleri nedeniyle Türkiye’de eleştirilen isimlerden biri haline geldi. Özellikle verdiği röportajlar ve sosyal medyadaki çıkışları zaman zaman tepki toplarken, Can Yaman bir noktadan sonra kariyerini tamamen yurt dışına taşımaya karar vermişti.

Türkiye’den ayrılarak İtalya'ya yerleşen Can Yaman, burada adeta kariyerine ikinci bir başlangıç yaptı. İtalya’da rol aldığı projeler, katıldığı davetler ve reklam anlaşmalarıyla yıldızını daha da parlatan oyuncu, Avrupa basınının da sık sık gündeme taşıdığı isimlerden biri oldu. Özellikle İtalyan hayran kitlesinin yoğun ilgisi sayesinde kariyerini bambaşka bir noktaya taşıyan Can Yaman, attığı her adımla sosyal medyada olay olmaya devam etti. Tarzı, açıklamaları, imaj değişiklikleri ve paylaşımları sık sık gündem olurken, oyuncunun özellikle son dönemde geçirdiği radikal imaj değişimleri kullanıcıların dilinden düşmemeye başladı.