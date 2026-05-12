Can Yaman, Fazla Kararmış Teniyle Dalga Geçenlere Sert Çıktı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.05.2026 - 20:12

Madrid paylaşımındaki fazla bronz görüntüsüyle sosyal medyada goygoy konusu olan Can Yaman, kendisiyle dalga geçen kullanıcılara sert sözlerle yanıt verdi.

Can Yaman, bir dönemin en hızlı yükselen oyuncuları arasındaydı.

Yer aldığı romantik komedi dizileriyle kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Can Yaman, özellikle karizmatik tavırları ve dikkat çeken fiziğiyle yalnızca Türkiye’de değil yurt dışında da ciddi bir popülerlik elde etmişti. Ancak şöhreti büyüdükçe yaptığı bazı açıklamalar, tavırlar ve magazin gündeminden düşmeyen hareketleri nedeniyle Türkiye’de eleştirilen isimlerden biri haline geldi. Özellikle verdiği röportajlar ve sosyal medyadaki çıkışları zaman zaman tepki toplarken, Can Yaman bir noktadan sonra kariyerini tamamen yurt dışına taşımaya karar vermişti. 

Türkiye’den ayrılarak İtalya'ya yerleşen Can Yaman, burada adeta kariyerine ikinci bir başlangıç yaptı. İtalya’da rol aldığı projeler, katıldığı davetler ve reklam anlaşmalarıyla yıldızını daha da parlatan oyuncu, Avrupa basınının da sık sık gündeme taşıdığı isimlerden biri oldu. Özellikle İtalyan hayran kitlesinin yoğun ilgisi sayesinde kariyerini bambaşka bir noktaya taşıyan Can Yaman, attığı her adımla sosyal medyada olay olmaya devam etti. Tarzı, açıklamaları, imaj değişiklikleri ve paylaşımları sık sık gündem olurken, oyuncunun özellikle son dönemde geçirdiği radikal imaj değişimleri kullanıcıların dilinden düşmemeye başladı.

Can Yaman geçtiğimiz günlerde bu kez Madrid’den paylaştığı fotoğrafıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Oyuncunun oldukça koyulaşmış ten rengi kısa sürede goygoy malzemesi haline gelirken, sosyal medyada peş peşe yorumlar yağdı. Bazı kullanıcılar Can Yaman’ı “Cennet Mahallesi’nin Aliş’i solaryumda uyuya kalmış gibi” sözleriyle tiye alırken, bazıları ise “Yalan Dünya’nın Rıza’sına benzemiş” yorumunda bulundu. 

Hatta işi daha da ileri götüren kullanıcılar Can Yaman için “48 saat soya sosunda bekletilmiş tavuk gibi olmuş” ve “Nusret’e dönüşmüş” yorumları yaptı. Oyuncunun aşırı bronz görüntüsü kısa sürede X başta olmak üzere sosyal medya platformlarında viral olurken, fotoğraf günün en çok konuşulan magazin olaylarından biri haline geldi.

Gelen yorumları gördüğü anlaşılan Can Yaman ise sessiz kalmadı.

Yapılan goygoylardan rahatsız olan oyuncu, geçtiğimiz saatlerde aynı fotoğrafı bu kez filtreyle rengini açarak yeniden paylaşmaya karar verdi. Ancak Can Yaman yalnızca fotoğraf paylaşmakla da yetinmedi; kendisiyle dalga geçenlere sert bir çıkışta bulundu. Oyuncu paylaşımına, “Sevgili troll sayfaları ve altındaki ota boka gereksiz yorum yapan çirkinler, ten rengini biraz açtım sizler için yeter ki siz beğenin yeter ki siz mutlu olun :) Kesmediyse siz filtreleyip öyle bakarsınız, yeter ki konuşmaya devam edin ama…” notunu düştü. 

Can Yaman’ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada yeniden gündem olurken, kullanıcılar oyuncunun yapılan yorumları fazla ciddiye aldığını savundu. Bazıları Can Yaman’a destek verip yapılan yorumların dozunun kaçtığını düşünürken, bazıları ise ünlü oyuncunun gelen eleştirileri tiye almak yerine sinirlendiğini öne sürdü.

Lila Ceylan
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
