33 Gün Sonra Ev Hapsiyle Tahliye Edilen Yusuf Güney Sessizliğini Bozdu!

Özellikle son dönemde astral seyahat, farklı boyutlar, enerji çalışmaları ve spiritüel deneyimler hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık sosyal medyada viral olan Yusuf Güney, kullanıcıları adeta ikiye bölmüştü. Kimileri ünlü şarkıcının açıklamalarını ilgi çekici bulurken, kimileri ise söylediklerini fazlasıyla sıra dışı bulmuştu. Özellikle katıldığı programlarda yaptığı “uzaylılar”, “enerji boyutları” ve “astral yolculuk” çıkışları uzun süre sosyal medyanın gündeminde kalmıştı. Fakat Yusuf Güney bu kez yaptığı açıklamalar nedeniyle çok daha ciddi bir olayla gündeme gelmişti.

Şarkıcı, Nisan 2026’da dijital bir platformda katıldığı bir programda uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren “Ayahuasca” çayını övdüğü ve kullanımını özendirdiği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Yusuf Güney’in program sırasında kullandığı ifadeler “uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirme” suçu kapsamında değerlendirilmişti. Olay kısa sürede gündem olurken, ünlü isim hakkında çıkan haberler sosyal medyada da büyük yankı uyandırmıştı.

Özellikle ünlülere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında hazırlanan Adli Tıp raporunda, Yusuf Güney’in saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edildiği, kan örneğinin ise negatif çıktığı bilgisi dosyaya girmişti. Basına yansıyan bu gelişmeler sonrası Yusuf Güney ise kendisine yöneltilen eleştirilere sert sözlerle yanıt vermişti. Ünlü şarkıcı, Ağrı’da verdiği konser sonrası yaşadığını iddia ettiği astral seyahat deneyiminden bahsederek yine çok konuşulan açıklamalara imza atmıştı. Yusuf Güney, “Görünen varlıklar vardı, onları anlatmamı istemeyenlerle uğraştım. Baktılar ki laf dinlemiyorum, bana cin kavmi yolladılar. Kafayı yemem ve delirmem için…” sözleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.