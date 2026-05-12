33 Gün Sonra Ev Hapsiyle Tahliye Edilen Yusuf Güney Sessizliğini Bozdu!

Lila Ceylan
12.05.2026 - 18:31

33 gündür cezaevinde bulunan Yusuf Güney, ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ünlü şarkıcı tahliye sonrası ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.

Yusuf Güney, yıllardır yalnızca şarkılarıyla değil yaptığı sıra dışı açıklamalarla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Özellikle son dönemde astral seyahat, farklı boyutlar, enerji çalışmaları ve spiritüel deneyimler hakkında yaptığı açıklamalarla sık sık sosyal medyada viral olan Yusuf Güney, kullanıcıları adeta ikiye bölmüştü. Kimileri ünlü şarkıcının açıklamalarını ilgi çekici bulurken, kimileri ise söylediklerini fazlasıyla sıra dışı bulmuştu. Özellikle katıldığı programlarda yaptığı “uzaylılar”, “enerji boyutları” ve “astral yolculuk” çıkışları uzun süre sosyal medyanın gündeminde kalmıştı. Fakat Yusuf Güney bu kez yaptığı açıklamalar nedeniyle çok daha ciddi bir olayla gündeme gelmişti. 

Şarkıcı, Nisan 2026’da dijital bir platformda katıldığı bir programda uyuşturucu ve uyarıcı madde içeren “Ayahuasca” çayını övdüğü ve kullanımını özendirdiği gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Yusuf Güney’in program sırasında kullandığı ifadeler “uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirme” suçu kapsamında değerlendirilmişti. Olay kısa sürede gündem olurken, ünlü isim hakkında çıkan haberler sosyal medyada da büyük yankı uyandırmıştı.

Özellikle ünlülere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında hazırlanan Adli Tıp raporunda, Yusuf Güney’in saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edildiği, kan örneğinin ise negatif çıktığı bilgisi dosyaya girmişti. Basına yansıyan bu gelişmeler sonrası Yusuf Güney ise kendisine yöneltilen eleştirilere sert sözlerle yanıt vermişti. Ünlü şarkıcı, Ağrı’da verdiği konser sonrası yaşadığını iddia ettiği astral seyahat deneyiminden bahsederek yine çok konuşulan açıklamalara imza atmıştı. Yusuf Güney, “Görünen varlıklar vardı, onları anlatmamı istemeyenlerle uğraştım. Baktılar ki laf dinlemiyorum, bana cin kavmi yolladılar. Kafayı yemem ve delirmem için…” sözleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.

9 Nisan 2026 tarihinde tutuklanan Yusuf Güney, yaklaşık 33 gündür cezaevindeydi.

Geçtiğimiz saatlerde ise süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Yusuf Güney’in bugün, yani 12 Mayıs tarihinde ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliye edildiği öğrenildi. Tahliye haberinin ardından gözler ünlü şarkıcının yapacağı ilk açıklamaya çevrilmişti. Sessizliğini bozan Yusuf Güney, sosyal medya hesabından takipçilerine seslenerek sağlık durumunun ve moralinin yerinde olduğunu söyledi. 

Paylaştığı videoda oldukça sakin ve keyifli görünen şarkıcı, süreci geride bırakmaya çalıştığını ifade etti. Gülerek “Merhabalar” diye söze başlayan Yusuf Güney, “Her şey yolunda merak etmeyin, iyiyim evime geldim. 33 günlük bir tutukluluk hali vardı, geçti gitti. Her şerde bir hayır vardır. Bu hayatta hiçbir şey amaçsız ve sebepsiz değildir unutmayın. Var bunda da bir hayır, öpüyorum sizi çok” ifadelerini kullandı. Yusuf Güney’in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar ünlü şarkıcının dönüşü hakkında farklı yorumlarda bulundu.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
